Babiš míří na Slovensko. S premiéry V4 chce řešit ceny paliv i unijní rozpočet

Právě vysoké ceny pohonných hmot Babiš označil už v pondělí za jeden z problémů, který chce řešit na evropské úrovni. Na tiskové konferenci po jednání vlády uvedl, že od června zdražila nafta zhruba o osm korun a benzin o pět korun. Podle něj jde o důsledek nedostatku rafinérských kapacit, války na Ukrajině a situace kolem Hormuzského průlivu.
„My ve čtvrtek máme V4 v Bratislavě, takže určitě o tom budeme mluvit a očekáváme nějaké společné řešení na úrovni Evropské unie,“ řekl Babiš v pondělí. Později na dotaz novinářů připustil, že některé členské státy už přišly s návrhy, jak situaci řešit. Zda by mělo jít například o zastropování marží rafinerií nebo snížení spotřební daně, ale konkrétně neřekl. Podle něj je problém především evropský a globální.
|
Babiš chce řešit ceny pohonných hmot. Nelze vydělávat na válce, řekl
Dalším zásadním tématem bude příští víceletý finanční rámec Evropské unie. Ten bude určovat evropské priority a rozdělení peněz pro období po roce 2027. Babiš už dříve zdůrazňoval, že Česko chce při jeho vyjednávání hledat spojence mezi státy střední Evropy.
Na konci srpna na Bledském strategickém fóru vyzýval ke vzniku koalic zemí, které budou společně hájit své zájmy při vyjednávání o rozpočtu EU. Zmínil například otázku konkurenceschopnosti a kohezních fondů. Visegrádskou spolupráci přitom označil za důležitou pro budoucnost Evropy.
Babiš se tak ve čtvrtek v Bratislavě opět setká se slovenským premiérem Robertem Ficem, maďarským premiérem Péterem Magyarem i polským premiérem Donaldem Tuskem. Schůzka premiérů Česka, Maďarska, Polska a Slovenska s irským kolegou je naplánována na poledne, poté plánují společnou tiskovou konferenci.
|
„V4 je zpět,“ prohlásil Magyar po summitu. Předtím jednal s Babišem o investicích
Visegrádská čtyřka jako budoucnost Evropy
Visegrádská čtyřka se po několika letech, kdy její spolupráci oslabovaly rozdílné postoje jednotlivých zemí například k válce na Ukrajině, snaží o užší koordinaci. Magyarův předchůdce v čele maďarské vlády Viktor Orbán totiž navzdory ruské agresi udržoval s Moskvou dobré vztahy.
Babiš letos březnu prohlásil, že V4 nefunguje kvůli napětí mezi Polskem a Maďarskem. Orbán ale v dubnu prohrál volby a do čela vlády se dostal Magyar, který vedle Evropské unie a Severoatlantické aliance označil spolupráci ve V4 za prioritu maďarské zahraniční politiky.
V červnu se premiéři sešli v maďarském Gödöllő. Magyar tehdy po jednání prohlásil, že „V4 je zpět“. „Jsem z toho nadšený, těším se na spolupráci, Jsem rád, že jsme opět na stejné lodi a budeme bojovat za zájmy našich zemí,“ řekl Babiš. Český premiér dlouhodobě tvrdí, že ve Visegrádské skupině vidí „budoucnost Evropy“.