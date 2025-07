Babiš zpochybnil informace o blackoutu. Způsobila ho zelená politika, tvrdí

Ukrajina v noci na středu čelila masivnímu vzdušnému útoku Ruska. Exploze zněly v Kyjevě i v Lucku na západě země, letecký poplach byl vyhlášen po celé zemi. Polsko vyslalo do vzduchu stíhačky. V...

Ústavní soud poví, zda platí důchodová reforma. Zrušit ji chce hnutí ANO

Přímý přenos

Verdikt, zda platí důchodová reforma, vyhlásí Ústavní soud. Její zrušení navrhli poslanci opozičního hnutí ANO. Nyní je hranice věku odchodu do důchodu 65 let. Později by měli podle reformy, kterou v...