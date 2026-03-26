Snižte ceny, vyzval Babiš pumpaře. Marže jsou přemrštěné, tvrdí

  16:11aktualizováno  16:21
Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš vyzval hlavní distributory pohonných hmot, aby snížili „nehorázné“ ceny paliv. „Je to neakceptovatelné,“ řekl ve videu na svých sociálních sítích. Zdůraznil, aby společnosti nezneužívaly situaci na Blízkém východě.

„Chtěl bych vyzvat dvě hlavní sítě čerpacích stanic, to znamená Orlen a Mol, aby nezneužívaly stávající situaci v zásobování pohonnými hmotami z titulu vzniklé íránské krize. Cena za naftu 51,90 je nehorázná. Máte podle mého odhadu 10 korun hrubou marži,“ upozornil premiér.

Podivil se také nad tím, že u čerpacích stanic stejné značky mimo hlavní tahy a dálnice jsou ceny pohonných hmot v průměru o tři koruny nižší.

Důsledky války: část dodavatelů zdražila plyn, benzin je nejdražší za 3,5 roku

Průměrná cena státní čerpací stanice Čepro je u nafty podle Babiše 45,50 koruny. „A to asi nedělají zadarmo,“ zdůraznil .Vyzval také antimonopolní úřad, aby se tím aktivně zabýval.

„Je důležité, aby to lidi věděli a podle toho se zařídili,“ zakončil Babiš.

Pohonné hmoty zdražují od začátku války v Íránu. Jejich průměrná cena se tak už dostala na nejvyšší úroveň za zhruba tři a půl roku. Benzin Natural 95 za poslední týden zdražil o 2,40 koruny na průměrných 41,44 Kč za litr a nafta o 4,75 koruny v průměru na 47,90 Kč za litr.

Polsko uleví řidičům s cenami benzinu. Premiér Tusk oznámil výrazné snížení DPH

Sledování vývoje marží ohlásilo v polovině března ministerstvo financí. To ještě minulý týden udávalo, že se u čerpacích stanic nic mimořádného neděje. „Z výsledků monitoringu průměrných prodejních cen nafty a benzinu vyplývá, že zafungovala naše slovní intervence a marže čerpacích stanic od oznámení začátku kontroly marží dokonce poklesly,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

Podle analytika společnosti Finlord Borise Tomčiaka vývoj na trzích zlevňování v nejbližší době nenahrává a průměrná cena nafty se bude blížit 50 korunám za litr. „Zdražování pohonných hmot bude pokračovat, i když tempo zpomalí. V nejbližším týdnu čekáme zvýšení cen o 1,50 Kč,“ uvedl s tím, že data z trhu za posledních dny ukazují na pokles velkoobchodních marží.

Premiér Andrej Babiš
Český premiér Andrej Babiš a německý kancléř Friedrich Merz na společné tiskové konferenci v Berlíně (10. března 2026)
Premiér Andrej Babiš
Pravidelné ústní interpelace na členy vlády. Na snímku předseda vlády Andrej Babiš (ANO). (12. března 2026)
Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

