Snižte ceny, vyzval Babiš pumpaře. Marže jsou přemrštěné, tvrdí

„Chtěl bych vyzvat dvě hlavní sítě čerpacích stanic, to znamená Orlen a Mol, aby nezneužívaly stávající situaci v zásobování pohonnými hmotami z titulu vzniklé íránské krize. Cena za naftu 51,90 je nehorázná. Máte podle mého odhadu 10 korun hrubou marži,“ upozornil premiér.
Podivil se také nad tím, že u čerpacích stanic stejné značky mimo hlavní tahy a dálnice jsou ceny pohonných hmot v průměru o tři koruny nižší.
Průměrná cena státní čerpací stanice Čepro je u nafty podle Babiše 45,50 koruny. „A to asi nedělají zadarmo,“ zdůraznil .Vyzval také antimonopolní úřad, aby se tím aktivně zabýval.
„Je důležité, aby to lidi věděli a podle toho se zařídili,“ zakončil Babiš.
Pohonné hmoty zdražují od začátku války v Íránu. Jejich průměrná cena se tak už dostala na nejvyšší úroveň za zhruba tři a půl roku. Benzin Natural 95 za poslední týden zdražil o 2,40 koruny na průměrných 41,44 Kč za litr a nafta o 4,75 koruny v průměru na 47,90 Kč za litr.
Sledování vývoje marží ohlásilo v polovině března ministerstvo financí. To ještě minulý týden udávalo, že se u čerpacích stanic nic mimořádného neděje. „Z výsledků monitoringu průměrných prodejních cen nafty a benzinu vyplývá, že zafungovala naše slovní intervence a marže čerpacích stanic od oznámení začátku kontroly marží dokonce poklesly,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.
Podle analytika společnosti Finlord Borise Tomčiaka vývoj na trzích zlevňování v nejbližší době nenahrává a průměrná cena nafty se bude blížit 50 korunám za litr. „Zdražování pohonných hmot bude pokračovat, i když tempo zpomalí. V nejbližším týdnu čekáme zvýšení cen o 1,50 Kč,“ uvedl s tím, že data z trhu za posledních dny ukazují na pokles velkoobchodních marží.