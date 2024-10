S komunisty ano, nebo ne? Babiš zatím nemá jasno, vyloučil spolupráci s ODS

Babiš chce mít do Vánoc jasno, jak postaví kandidátky a kampaň pro nadcházející sněmovní volby v roce 2025. Místopředseda hnutí Karel Havlíček bude podle něj kandidoval jako lídr v Praze. „Karel to zvládne, je nejlepší kandidát na Prahu,“ sdělil Babiš s tím, že kromě toho, že místopředseda mluví šesti jazyky, je nejlepší politik „kterého tady máme“.

Babiš zatím nechtěl komentovat, v jakém kraji bude sám kandidovat, nevyloučil Moravskoslezský kraj. Zda bude v případě výhry premiérem, podle něj rozhodnou volby. „Mám stále energii, tah na branku a asi mám ještě co říct,“ dodal s tím, že by rozhodnutí nechal na voličích.

S komunisty ano, nebo ne?

S kým by šlo ANO případně do vlády podle Babiše závisí na programu stran. „Ideální je mít co nejméně koaličních partnerů,“ sdělil. „Já říkám, dejte nám maximum hlasů. Ideální je, kdybychom vládli s podporou někoho, abychom mohli vládnout rychle,“ nechtěl konkrétně komentovat s kým by šel do vládní koalice.

Andrej Babiš tak neujasnil, zda by šel do vlády s komunisty. V pondělí to v rozhovoru pro Novinky odsoudil, ten samý týden v pátek na Nově však uvedl, že koalice STAČILO! pro něj nejsou komunisté a spolupráci nevyloučil.

To potvrdil i na CNN Prima News. „Paní Konečná říká jako lídryně kandidátky do Evropského parlamentu stejné věci jako my,“ uvedl. Pod tlakem Babiš podotkl, že by si vládní spolupráci nyní představit nedokázal, protože dostatečně nezná jejich program.

Babiš se vyjádřil i k případné vládní spolupráci s SPD. „Spolupráce v krajích je úplně něco jiného,“ argumentoval Babiš. Koaličního partnera by si tak hnutí ANO chtělo vybrat až později podle volebních programů.

Koalici s ODS ale Babiš rázně odmítl. „Jsem přesvědčen, že rozhodně ne, já jsem založil to hnutí na základě korupcí ODS a ta historie je strašně dlouhá,“ dodal.