Babiš si koupil luxusní obytňák. Chci řídit a jezdit za lidmi, řekl

„Toto je obytňák. Vždycky jsem snil v něm jezdit a samozřejmě i spát,“ řekl na úvod videa o svém novém voze.

Podle Babiše situace připomíná rok 2013, kdy jezdil hlavně za lidmi s předvolební kampaní. Tehdy ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR jeho hnutí ANO obsadilo druhé místo, poté byl v říjnu 2013 zvolen poslancem Parlamentu České republiky a v lednu 2014 se stal vicepremiérem a ministrem financí ve vládě Bohuslava Sobotky. „A s tímto obytňákem můžu jezdit všude, můžu ho i řídit. A vzadu si můžu s lidmi povídat,“ komentuje bývalý premiér.

Babišův obytňák je, jak sám říká, „vymakaný“. Je v něm celkem šest postelí, šatna, lednice, sprcha a sporák. „Vůz je velký, a tak v něm lidé mohou i počkat, než se na ně dostane řada, pokud se mnou budou chtít mluvit,“ uvedl poslanec, podle kterého jsou obytné vozy od začátku pandemie covidu-19 velkým hitem.

Babiš nyní plánuje hlavně cvičit jízdu. „Možná půjdu někam na autodrom, abych si na řízení zvykl,“ přiblížil své plány.

Poradím se s rodinou, řekl Babiš o možné kandidatuře na prezidenta

Nákup obytného vozu může být součástí jeho prezidentské kampaně. Bývalý premiér Andrej Babiš totiž před Vánoci promluvil k případnému boji o Pražský hrad. Uvedl, že kandidaturu na prezidenta zváží až po poradě s rodinou.

„To, že jsem vstoupil do politiky, nejvíc poškodilo moji rodinu. Ona mi to nikdy neodpustila, jsou na mě naštvaní, že jsem neskončil v říjnu. Musím to probrat s nimi, protože to je podle mě nejdůležitější. Jestli to bude rodina akceptovat, to se dozvíte. Názor rodiny pro mě bude nejdůležitější,“ řekl řekl šéf hnutí ANO na Rádiu Impuls.

Dodal, že o svém rozhodnutí nebude informovat začátkem roku, ale až v září.

Vysvětlil také, za jaké situace by svou kandidaturu připustil. „Ve slabé chvíli jsem řekl, že kdyby lidi začali sbírat podpisy, tak bych začal. Jsem poctěn, ale nebylo to moje přání. Mnoho lidí by si přálo, abych kandidoval, ale opakuji, že rozhodující názor pro mě bude názor rodiny,“ uvedl.

Sběr podpisů za Babišův boj o Hrad začal 1. prosince na pražském Andělu. Iniciativa tak reagovala právě na fakt, že Babiš svou kandidaturu připustil, sdělil autor petice Miloslav Ondra. Zhruba padesát stánků s peticí za Babišovu kandidaturu se objeví po celé zemi. Nejčastěji listinu podepisovali důchodci, kteří také mohli dostat knihu bývalého premiéra.