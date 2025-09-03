Řekla to ve středu večer místopředsedkyně ANO a předsedkyně jeho poslaneckého klubu Alena Schillerová v debatě speciálního předvolebního vydání pořadu 360° CNN Prima News.
Babiše v pondělí odpoledne na předvolebním mítinku v Dobré na Frýdecko-Místecku udeřil jeden z účastníků berlí do hlavy.
Útočník, který napadl Babiše, se omluvil. Přidal také přání k narozeninám
Pachatele policisté bezprostředně po útoku zadrželi. Čin předběžně kvalifikovali jako výtržnictví. Babiš ještě v pondělí na síti X napsal, že mu lékaři doporučili klid, zrušil proto úterní program v Olomouckém kraji.
Ve čtvrtek v Ostravě hnutí ANO zahájí oficiální kampaň pro říjnové volby do Sněmovny a zveřejní program.