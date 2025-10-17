Babiš je znovu jediným vlastníkem Agrofertu, fond mu vydal zbytek akcií

Autor: ,
  11:34
Předseda ANO Andrej Babiš je znovu jediným vlastníkem společnosti Agrofert, vyplývá z notářského zápisu pořízeného ve středu a zveřejněného ve Sbírce listin, na který v pátek upozornil Ekonomický deník. Jako možný budoucí premiér by se Babiš tím, že vlastní Agrofert, dostal do střetu zájmů, věc ale slíbil vyřešit.
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš jednal s prezidentem Petrem Pavlem. Informoval...

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš jednal s prezidentem Petrem Pavlem. Informoval ho o tom, jak postupují jednání o možné nové vládě ANO s SPD a Motoristy sobě. (9. říjen 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš dorazil na Pražský hrad, aby jednal s...
Prezident Petr Pavel přijal na jednání Andreje Babiše. (5. října 2025)
Ve volebním štábu hnutí ANO na Chodově se začíná slavit vítězství v...
V sídle hnutí ANO na Chodově proběhla schůzka Andreje Babiše se zástupci...
5 fotografií

Druhý ze svěřenských fondů, do kterých Babiš vložil Agrofert v roce 2017, Babišovi vydal zhruba deset procent akcií firmy, potvrdil serveru mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský. První svěřenský fond se rozpustil koncem loňska, na Babiše tak tehdy přešlo asi 90 procent akcií Agrofertu.

Co udělá Babiš s Agrofertem? Na vyřešení střetu zájmů má 30 dní

Babiš v únoru 2017 vložil akcie Agrofertu do svěřenských fondů AB private trust I a AB private trust II kvůli novele zákona o střetu zájmů. V obou fondech si ale udržel vliv, proto je v Evidenci skutečných majitelů zapsaný jako přímý skutečný majitel holdingu, který podniká zejména v zemědělství, potravinářství a výrobě hnojiv.

„Dne 15. října 2025 došlo k ukončení správy svěřenského fondu AB private trust II a k vydání spravovaného majetku, tedy zhruba deseti procent akcií společnosti Agrofert, panu Andreji Babišovi,“ uvedl Heřmanský.

Stát bude po Agrofertu vymáhat přes sedm miliard. Kampaň, reaguje firma

Po sněmovních volbách na začátku října Babiš vyjednává o koaličním kabinetu ANO, SPD a Motoristů. Prezidentovi Petru Pavlovi proto slíbil, že pokud bude mít možnost sestavovat vládu, přijde s řešením možného střetu zájmů. Chce dostát českým i evropským zákonům, uvedl Babiš už dřív.

Vstoupit do diskuse (23 příspěvků)

Babiš bude lepší premiér než Fiala, ten ani vládu neřídil, říká Václav Klaus

Nejčtenější

„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky

Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho Facebooku, aby smazala nevhodné příspěvky. V rozhovoru pro iDNES.cz řekla, že měla být v mazání...

Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii

Premium

Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí meteorologové, podle kterých můžeme na přelomu prosince a ledna zažít největší mrazy za posledních deset...

Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek

Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si vysloužil přezdívku Metrouš, asi od 9. hodiny naháněli hasiči, policisté i odchytová služba. Všechno...

Dohoda o vládě: devět resortů pro ANO, SPD má i dopravu a Motoristé nové křeslo

Jednání o nové vládě se přesunula do Průhonic. Předseda ANO Andrej Babiš se tam ve své restauraci Paloma setkal s předsedy SPD Tomiem Okamurou a Motoristů Petrem Macinkou. A lídři vznikající...

Bývalý premiér Topolánek má rakovinu slinivky, začíná s chemoterapií

Bývalý premiér Mirek Topolánek má rakovinu slinivky. S vážnou nemocí se svěřil v pondělí v podcastu Zlámaný Topol s Lenkou Zlámalovou na serveru Info.cz. Devětašedesátiletý aktivní glosátor na...

Do večerky vtrhl muž s elektrickou pilou, pokusil se zavraždit prodavačku

Zahradnické nářadí, zřejmě elektrickou pilu, použil jako zbraň dvaatřicetiletý muž. Ve středu večer se v prodejně smíšeného zboží v Horní Blatné na Karlovarsku pokusil zavraždit prodavačku. Incident...

16. října 2025  13:49,  aktualizováno  17.10 11:43

Z pobodání ženy v centru Prahy policie obvinila dopadeného muže, hrozí mu 18 let

Čtvrteční pobodání ženy v pražském bytě v centru města policisté vyhodnotili jako pokus o vraždu. Obviněnému muži, kterého policie dopadla ve čtvrtek v nedalekém Karlíně několik hodin po činu, hrozí...

17. října 2025  11:38

Babiš je znovu jediným vlastníkem Agrofertu, fond mu vydal zbytek akcií

Předseda ANO Andrej Babiš je znovu jediným vlastníkem společnosti Agrofert, vyplývá z notářského zápisu pořízeného ve středu a zveřejněného ve Sbírce listin, na který v pátek upozornil Ekonomický...

17. října 2025  11:34

Nemrah odmítl vypovídat v kauze Dozimetr, aby neohrozil sebe a své blízké

Aktualizujeme

V pátek pokračuje hlavní líčení v kauze Dozimetr. Vypovídá klíčový svědek v celém případu Pavel Dovhomilja. Ten před soudem vypovídal už v pondělí a úterý a nyní odpovídá na otázky obhájců...

17. října 2025  6:51,  aktualizováno  11:23

Severokorejci už pomáhají Rusům i s údery na ukrajinské území, ukazuje video

Severokorejští dronoví operátoři pomáhají ruským silám v útocích na ukrajinskou Sumskou oblast. Tvrdí to ukrajinský generální štáb, který i zveřejnil video z jednoho severokorejského dronu. Jde o...

17. října 2025  11:23

Použil nelegální zbraň, s oběťmi se znal, řekla policie o střelci ze Smržovky

Jednaosmdesátiletý muž, kterého policie podezřívá ze střelby ve Smržovce na Jablonecku, při níž ve čtvrtek odpoledne zemřeli dva lidé, střílel z nelegálně držené zbraně. Těžce zraněný senior incident...

17. října 2025  10:15,  aktualizováno  11:11

Ekologové odmítají Macinku, o životním prostředí budou jednat dál jen s Babišem

Ekologové dnes předali Babišovi, který jako vítěz sněmovních voleb vyjednává o koaliční vládě s SPD a Motoristy, své představy o tom, co by se mělo dostat do ekologické části programu vlády. Dohodli...

17. října 2025

Americké truckery děsí zkoušky z angličtiny. Úřady už zabavily tisíce řidičáků

Nová zkouška z angličtiny, kterou Trumpova administrativa vyžaduje po řidičích kamionů, již stála řidičské oprávnění 6 000 řidičů. Odpůrci nového nařízení tvrdí, že úbytek pracovníků bude test...

17. října 2025  10:59

Madagaskar má nového prezidenta. Moci se ujal plukovník, jenž podpořil protesty

Plukovník Michael Randrianirina složil přísahu a stal se novým prezidentem Madagaskaru. Randrianirina v úterý v zemi provedl státní převrat a převzal moc krátce poté, co poslanci rozhodli o odvolání...

17. října 2025  10:57

Pavel možná začne cvičit na saxofon, nástroj s gravírováním dostal od Amati Kraslice

Prezident Petr Pavel se možná začne učit hrát na saxofon. Jeden se speciálním gravírováním totiž při zahájení středoevropské rallye dostal od majitele Amati Kraslice Romana Staňka. Po bývalém...

17. října 2025  10:51

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Rozdělené Česko: S povolební situací je nespokojena třetina lidí, ukázal průzkum

Téměř třetina občanů Česka je nespokojená s výsledky voleb a s dosavadní povolební politikou. Naopak 38 procent Čechů současnou situaci vítá. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM pro CNN Prima NEWS....

17. října 2025  10:47

Jako hákové kříže. Palestinské vlajky na školách kritizují Trojan, Svěrák či Hřebejk

Slavní absolventi Filmové akademie múzických umění včetně Jana Svěráka, Jana Hřebejka, Václava Marhoula, Ireny Pavláskové a Ondřeje Trojana zaslali otevřený dopis vedení škol FAMU, UMPRUM a AVU, aby...

17. října 2025  10:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.