Reportér ČT se přihlásil k armádě. Válka se přibližuje, chci bránit zemi, zdůvodnil

Podle reportéra České televize, který aktuálně působí jako zahraniční zpravodaj v Polsku, válka už není jen záležitostí minulosti, ale přibližuje se.

V dalším komentáři pak upřesňuje, že důvody jeho vstupu do tohoto statusu jsou „velmi niterní“ a ani na dotaz redakce dosud nereagoval. Podle svých slov na sociální síti ale doufá, že by jeho krok mohl k podobným rozhodnutím motivovat ostatní.

Andreas Papadopulos @andreas_ppdp Svět, Evropa i Česko se stává nebezpečnějším. Válka není jen záležitostí minulosti. Přibližuje se. Mám potřebu reagovat. V případě nutnosti bránit zemi, která mi za to stojí. Proto jsem se přihlásil se k dobrovolnému předurčení @ArmadaCR. Je to jen první krok na delší cestě 👍🇨🇿 https://t.co/OT0sQqazVV oblíbit odpovědět

Papadopulos také uvedl, že se jedná o „první krok na delší cestě“. Neupřesnil sice, kam by jeho další kroky měly směřovat, ale dodává, že dalším stupněm pomoci v obraně republiky je vstup do aktivních záloh.

Papadopulos v České televizi dělal mimo jiné i reportáže z války zasažené Ukrajiny.

Zvažujete se nějakým způsobem, ať už přímo jako člen, aktivní záloha, přes dobrovolné předurčení nebo účastní na dobrovolném výcviku, zapojit do aktivit armády? celkem hlasů: 483 Ano 25 %(122 hlasů) Ne 73 %(352 hlasů) Do armády již zapojený/á jsem 2 %(9 hlasů)

Stačí lékařská prohlídka

Zatímco členství v aktivních zálohách armády vyžaduje každoroční až osmitýdenní výcvik, který sice ze zákona musí zaměstnavatel zájemcům umožnit, i tak se ale řada lidí obává, že výpadek by měl dopad na jejich pracovní hodnocení.

Dobrovolné předurčení je tak spíše jednodušším přehledem o tom, kdo by v případě ohrožení země mohl obraně pomoci. Novelu zákona, který toto umožňuje, podepsal prezident Petr Pavel v létě roku 2023.

Předurčenci projdou zdravotní prohlídkou a poskytnou armádě informace o svých schopnostech. V případě konfliktu pak bude mít stát přehled o tom, kolik má například k dispozici expertů na IT nebo logistiku a podobně.

Předurčencem, stejně jako vojákem, logicky nemůže být člověk se zdravotními obtížemi, jako jsou astma, vysoký tlak, tupozrakost a podobně. Statut předurčence platí pět let s možností opakovaného prodloužení. Zapojit se mohou zájemci ve věku od 18 do 60 let.