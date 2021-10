ANALÝZA: Vítězem voleb je Fiala, Zeman tomu může bránit jen dočasně

A lídři ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Starostové a nezávislí a Pirátů hned v sobotu večer podepsali memorandum, že chtějí vládu sestavit.

Voliči hlasovali poměrně jasně pro změnu a síle rozumí i prezident Miloš Zeman, který před volbami opakovaně říkal, že vládu by měl sestavovat Andrej Babiš. Jeho ANO formálně zůstalo stranou s nejsilnějším poslaneckým klubem, ale nemá pro vládu většinu ve Sněmovně.

Babiše si hned v neděli pozval prezident Miloš Zeman, ale současný premiér mu nebudu moci představit variantu své vlády, která by měla většinu v Poslanecké sněmovně.

„Pokud je Andrej Babiš příčetný a uvědomuje si současnou realitu, tak by měl říci: ‚Pane prezidente, já to odmítám,“ řekl už také v rozhovoru pro iDNES.cz Jurečka.

Své možné partnery si totiž hnutí ANO samo vyluxovalo. Z parlamentu se sto let po svém vzniku poroučí komunistická strana, což se očekávalo vzhledem ke slábnoucím výsledkům komunistů a vymírajícím voličům.

ČSSD zase doplatila na to, že i když ve vládě něco prosadila, dokázalo to jako svůj úspěch prodat spíš ANO. Svůj podíl na debaklu ČSSD má to, že levicoví voliči cestu, na níž vsadil Jan Hamáček, nepřijali a výsledkem je, že ještě po volbách v roce 2013 nejsilnější ČSSD nyní ve Sněmovně končí a s ní i Hamáček. Utěšovat se sociální demokraté mohou, že se to stalo dříve i lidovcům, ale dokázali se do parlamentu vrátit.

Piráti chtěli také premiéra, ale nakonec voliči rozhodli, že věří jejich koaličnímu partnerovi STAN. Porazila je síla kroužkování a nejspíš i to, že si je Babiš vybral jako svůj hlavní terč. Dá se o tom očekávat dost hlasitá diskuse na pirátském internetovém fóru. Je dost možné, že kvůli tomu při příští volbě šéfa Pirátů může mít Ivan Bartoš problémy.

Ale zpět ke vládě. Jediný, kdo nyní rozhoduje o premiérovi, bude prezident Zeman. Když bude trvat na prvním a třeba i druhém pokusu o sestavení vlády pro Babiše, může dojít i na scénář, který nastínil exministr Karel Schwarzenberg.

Tedy, že bude chtít držet Babiše ve funkci premiéra až do chvíle, kdy bude on sám ve funkci prezidenta. Tedy nejdéle do března 2023. Mezitím koalice SPOLU a koalice Pirátů se STAN zvolí nového předsedu Sněmovny, který by měl třetí pokus při výběru premiéra. Čas tedy pracuje pro Fialu.