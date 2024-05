Zdravotnictví čekají krušné roky, předjímá Válek. V analýze řeší seniory i prevenci

„České zdravotnictví čekají minimálně dvě nelehké dekády, během kterých bude čelit dosud nebývalým výzvám. V následujících asi 20 letech se počet žijících seniorů ve věku nad 80 let v naší zemi více než zdvojnásobí. Dojde k nárůstu počtu obyvatel, za které zdravotní pojištění hradí stát, a naopak poklesne počet obyvatel v produktivním věku,“ píše ministr Vlastimil Válek (TOP 09) v předmluvě.

Za hlavní výzvu, které bude čelit každá budoucí vláda, v ní označuje udržitelnost plně hrazeného přístupu k nejmodernější zdravotní péči. „Od roku 2010 se objem úhrad za péči od zdravotních pojišťoven více než zdvojnásobil, přičemž nejvíce rostly osobní náklady. Za stejné období ale rozhodně nepozorujeme zdvojnásobení dostupnosti péče či výkonnosti celého systému,“ zmiňuje dále ministr.

Mezi dalšími problémy uvádí reálný pokles dostupnosti zdravotní péče v oborech jako je péče o duševní zdraví nebo praktické lékařství pro děti a dorost a blížící se odchody silných ročníků zdravotníků, například všeobecných sester, do penze, které ještě zvýrazní jejich nedostatek.

„Řada problémů během desítek let přerostla v systémová rizika a dnes je bohužel nelze jednoduše vyřešit jedním jasně identifikovatelným zásahem. Prorůstají napříč mnoha oblastmi a pro jejich odstranění je nezbytné najít širokou odbornou a politickou shodu,“ doplnil Válek s tím, že efektivní opatření se obvykle projeví až za několik let.

Prevence, dostupnost a kvalita

Dokument je rozdělený do deseti kapitol, každá má analytickou část doplněnou popisem již realizovaných a plánovaných opatření, popis cílového stavu a výsledky plánované do roku 2025/2026, tedy zhruba do konce volebního období.

Kapitoly se zabývají tématy Prevence, Dostupnost, kvalita a standardizace péče, Modely organizace péče, Ekonomika a optimalizace úhrad, Léková politika, Zajištění personálních kapacit - lékařů, Zajištění personálních kapacit - nelékařů, Elektronizace, Legislativa a dotační politika a Komunikace.

Materiál má 37 autorů, jsou mezi nimi kromě Válka také všichni jeho náměstci nebo ministerští úředníci. Podíleli se také ředitelé ministerstvem přímo řízených organizací jako je Státní zdravotní ústav, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví nebo Ústav zdravotnických informací a statistiky. Odborné společnosti lékařů mezi nimi reprezentuje předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Štěpán Svačina.