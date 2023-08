Ze sociálních sítí čerpá informace 81 procent mladých Čechů, častěji je ověřují

Informace o aktuálním dění získávají mladí Češi ve věku mezi 16 a 30 lety nejčastěji ze sociálních sítí. Platformy jako Facebook, Instagram, X (dříve Twitter) a podobně jsou zdrojem informací pro 81 procent Čechů od 16 do 30 let. Více než dříve řeší důvěryhodnost zpráv. Vyplývá to z analýzy České rady dětí a mládeže (ČRDM), kterou poskytla mluvčí rady Soňa Polak.