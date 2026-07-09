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Čeští politici v zahraničních médiích: Macinka zaujal díky Clintonové, Okamura kontroverzemi

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  11:35
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) na summitu NATO v Ankaře. (7....

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) na summitu NATO v Ankaře. (7. července 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

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Nejvýraznější osobností české politiky byl v anglickojazyčných médiích Andrej Babiš. Rezonovalo jeho ustavení nové vlády, debata o podpoře Ukrajiny a později i diplomatická cesta na Kavkaz. Následoval prezident Petr Pavel, kterého v médiích určovala hlavně Ukrajina či bezpečnostní agenda. Ministr Petr Macinka zaujal střetem s Hillary Clintonovou. Ukázala to analýza společnosti Newsmatics.

V prvních šesti měsících po říjnových volbách rezonovala na české mediální scéně témata o jmenování některých ministrů, kontroverze spojené s představiteli stran koaličních partnerů Andreje Babiše nebo debata o změnách financování veřejnoprávních médií.

Zahraniční média však v souvislosti s předními představiteli české politiky vyzdvihovala i jiná témata.

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Společnost Newsmatics připravila přehled o tom, jak v období od listopadu 2025 do května 2026 informovala anglickojazyčná média o Petru Pavlovi, Andreji Babišovi, Petru Macinkovi, šéfovi SPD Tomiu Okamurovi a bývalém předsedovi vlády Petru Fialovi.

Babiš měl 70 článků týdně, Pavel okolo 40

Oproti ostatním politikům přitahoval Babiš výrazně vyšší mediální pozornost. Zároveň si ji držel i stabilněji než zbylí aktéři. Průměrně se jeho jméno objevovalo v 67 článcích týdně.

Ve druhé polovině sledovaného období bylo anglickojazyčné pokrytí u každého z pěti aktérů nižší než v první polovině.

U všech kromě Babiše pokles přesáhl 50 %, u Okamury dokonce více než 60 %. Babiš si jako jediný držel relativně stabilnější pozornost.

První výrazná špička v jeho pokrytí souvisela s ustanovením vlády a debatou o jejím možném dopadu na českou a evropskou podporu Ukrajině.

„Další silný mediální nárůst přišel na přelomu dubna a května během Babišovy diplomatické cesty do Ázerbájdžánu, Kazachstánu a Uzbekistánu. Táhla jej především anglickojazyčná média z navštíveného regionu, která informovala o bilaterální spolupráci, investicích, obchodu, energetice a bezpečnosti,“ popsala analytička společnosti Newsmatics Martina Paulenová.

Druhým nejvýraznějším politikem byl Petr Pavel, se kterým se v daném období objevovalo průměrně 39 článků týdně. Jeho nejvýraznější mediální nárůst přišel v lednu, a to především v souvislosti s jeho návštěvou Ukrajiny a výroky na podporu ukrajinského vojenského úsilí.

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Prezident se objevoval i v textech o vojenské pomoci Ukrajině, jednáních o budoucnosti konfliktu nebo ruských útocích na ukrajinskou infrastrukturu.

Nejvíce mediálních výstupů se v tomto období objevovalo v anglicky vydávaných ukrajinských médiích, ve zdrojích s vazbou na ruský mediální prostor nebo v amerických médiích.

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Do hledáčku se v lednu dostala i kauza kolem nejmenování Filipa Turka ministrem. Ta se ale do celkového vyznění Pavlova pokrytí propsala jen v minimální míře.

Macinka zaujal díky Clintonové

Ministr zahraničí za Motoristy sobě Petr Macinka byl jediným sledovaným aktérem, u kterého se v anglickojazyčném pokrytí zřetelně projevila ideologická polarizace.

Jeho střet s bývalou americkou ministryní zahraničí a někdejší první dámou Hillary Clintonovou na Mnichovské bezpečnostní konferenci převzala zejména krajně orientovaná pravicová a levicová americká média. Přistupovala k němu ale výrazně rozdílně.

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„Na rozdíl od Babiše nebo Pavla nebyl Macinkův nárůst mediálního pokrytí tažen geopolitickými událostmi, ale ideologicky vyhraněnou debatou, která silně zapadla do amerického domácího politického kontextu,“ vysvětlila Paulenová. Nejvýraznější část článků tvořila americká média.

Okamura poutal kontroverzními výroky

U Pavla, Okamury a částečně i Babiše byly jejich mediální výroky výrazně spojeny s Ukrajinou. Pavel se objevoval především jako hlas české podpory. Okamura naopak hlavně v návaznosti na své výroky, které vzbuzovaly kontroverze.

Předseda Poslanecké sněmovny měl zároveň výrazně nižší a postupně i slábnoucí mediální pokrytí. Zejména od února se jeho viditelnost v anglickojazyčných médiích výrazně snížila. V některých týdnech ho v souhrnu zmiňovalo méně než pět článků. Celkový průměr pak činil jedenáct zmínek týdně.

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Okamurova největší mediální špička nastala v lednu. Souvisela s jeho novoročním projevem a následnými politickými i diplomatickými reakcemi.

„Na rozdíl od Babiše či Pavla tak Okamura nevystupoval v anglickojazyčném prostoru jako stabilně sledovaný vládní aktér, ale spíše jako politik, jehož zahraniční viditelnost výrazně rostla až ve chvíli kontroverze,“ uvedla analytička.

Viditelný byl i Fiala

Ačkoli Petr Fiala po volbách přišel o premiérskou funkci a nestojí už ani v čele ODS, v anglickojazyčných médiích zůstával nejviditelnějším současným opozičním politikem. Zaznamenal ale nejnižší počet zmínek ze všech pěti sledovaných aktérů. Figuroval v průměru v devíti článcích týdně.

„Analýza ukazuje, že jeho mediální viditelnost po odchodu z hlavních politických rolí dále klesala, přesto byl ve všech sledovaných měsících zmiňován častěji než jeho nástupce v čele ODS Martin Kupka,“ dodala Paulenová.

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