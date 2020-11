Pandemie je řízená, tvrdí dezinfoweby. Expertka: Bojovat s nimi musíme rychle

Vrábel to v pondělí uvedl na on-line konferenci o hrozbě dezinformací, která se konala pod záštitou senátní mediální komise.

Dezinformace o koronaviru lze podle Vrábela rozdělit do tří skupin. První z nich jsou tvrzení popírající existenci viru, druhou tvoří konspirační teorie o tom, že epidemie je zneužívána například ke sledování nebo čipování lidí, a třetí obsahuje popírání závažnosti onemocnění nebo zpochybňování statistik o počtu nakažených a zemřelých.

Expert na hybridní hrozby Otakar Foltýn z generálního štábu české armády hovořil o nedostatku vůle k využití nástrojů, jak na dezinformace reagovat. Pouzhé upozorňování na ně je podle něj „velmi neefektivní“.

Stát je podle specialistky na dezinformační kampaně Alexandry Alvarové ze své podstaty těžkopádný v reakci na fake news, tedy záměrně falešné zprávy, které se šíří po sociálních sítích nebo e-mailem.

Podle ní je třeba proti dezinformacím používat metody, které užívají i dezinformátoři, tedy rychlá a jasná sdělení vyvolávající emoce a využívání obrázků, symbolů a humoru místo obsáhlých textů v úředním jazyce.

„Boj proti dezinformacím bude fungovat, pokud bude mít schopnost rychle reagovat. Stát to z podstaty věci dělat nedokáže,“ uvedla Alvarová. Jako příklad vhodného protiútoku proti dezinformacím uvedla fiktivní přiznání zakladatele Microsoftu Billa Gatese, že se chystal ovládnout svět pomocí chemtrails, vakcíny a 5G sítí, ale „Máňa to na facebooku odhalila a všem to vykecala“.

Senátor David Smoljak uvedl, že se už částečně podařilo přimět vydavatele k tomu, aby šiřitele dezinformačních zdrojů odřízly od peněz za reklamu.