Prodej Explosie? Jen za peníze to nejde, musíme být místem výroby, míní experti

Premiér Andrej Babiš (ANO) v pátek po návštěvě státního podniku řekl, že stát prodej Explosie zvažuje a že jediným kritériem bude cena.
Podle analytika Vlastislava Břízy z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy by bylo načasování prodeje Explosie v tuto chvíli ideální. „Válka na Ukrajině trvá čtyři roky a chybí jí munice a k tomu evropské armády budou doplňovat zásoby střeliva,“ vysvětlil.
Naopak podle Pavla Havlíčka z Asociace pro mezinárodní otázky by takto strategicky významná firma měla zůstat v rukou státu, právě i kvůli současné bezpečnostní situaci ve světě. „Nemůžeme se dívat jenom na cenu. Je potřeba se dívat na to, kdo by se o takovou prosperující a strategickou firmu zajímal,“ uvedl. Podle něho by bylo preferované, aby to byl někdo z domácích podniků. V minulosti projevila zájem o koupi Explosie například zbrojařská a strojírenská skupina Czechoslovak Group (CSG).
Bříza zase připomněl, že Explosia se nachází v pardubickém areálu Semtín, kde sídlí i chemické závody Synthesia, kterou od skupiny Kaprain koupila v minulém roce zbrojařská skupina Colt CZ Group SE (Colt CZ). Obě továrny spolu sdílí mnoho společných prvků kritické soustavy včetně dodavatelsko-odběratelského řetězce.
„Explosia je do jisté míry závislá na Synthesii, protože ta vyrábí nitrocelulózu, a to je také specifický produkt, který se nevyrábí všude,“ vysvětlil. Výroba v továrnách Explosie a Synthesie je tak podle něho zásadně propojena.
Podobně jako Hynek se tak Bříza domnívá, že součástí smlouvy o prodeji bude, že výroba zůstane v ČR. „Know-how Explosie je do jisté míry unikátní,“ řekl a jako příklad zmínil plastickou výbušninu semtex, kterou koncem 50. let vytvořil její výzkumný tým a která se stala jedním z nejznámějších českých výrobků ve světě. Havlíček pardubického výrobce výbušnin označil za perlu českého obranného průmyslu a uvedl, že její know-how je unikátní i v evropském měřítku.
Stát má podle Hynka různé nástroje, jak garantovat dohled nad touto firmou. „Dokážu si představit, že stát si v ní nechá něco jako zlatou akcii, čímž by kontroloval veškerá strategická rozhodnutí ve výrobě,“ dodal.