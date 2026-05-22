Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Prodej Explosie? Jen za peníze to nejde, musíme být místem výroby, míní experti

Autor: ,
  18:07
Pokud stát zvažuje prodej pardubického výrobce výbušnin a střelivin Explosie, musí zajistit, aby se výroba i po změně majitele nadále rozvíjela a nepřemístila se i s know-how mimo Česko. Shodli se na tom experti na bezpečnost. Bez střelného prachu ČR nevyrobí ani jeden náboj, uvedl prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu (AOBP) Jiří Hynek.
Areál Synthesie v Semtíně

Areál Synthesie v Semtíně | foto: Profimedia.cz

Nový výrobek sloužící k likvidaci podezřelých zavazadel.
Po ukrajinském prezidentovi Volodymyru Zelenském se premiér Andrej Babiš (ANO)...
Policisté před areálem chemičky Explosia v Pardubicích-Semtíně. (20. dubna 2011)
Při požáru budovy v pardubické Explosie, kde se vyrábí střelný prach, se těžce...
10 fotografií

Premiér Andrej Babiš (ANO) v pátek po návštěvě státního podniku řekl, že stát prodej Explosie zvažuje a že jediným kritériem bude cena.

Podle analytika Vlastislava Břízy z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy by bylo načasování prodeje Explosie v tuto chvíli ideální. „Válka na Ukrajině trvá čtyři roky a chybí jí munice a k tomu evropské armády budou doplňovat zásoby střeliva,“ vysvětlil.

Zvažujeme prodat Explosii, zisk by mohl pomoci splnit závazky k NATO, řekl Babiš

Naopak podle Pavla Havlíčka z Asociace pro mezinárodní otázky by takto strategicky významná firma měla zůstat v rukou státu, právě i kvůli současné bezpečnostní situaci ve světě. „Nemůžeme se dívat jenom na cenu. Je potřeba se dívat na to, kdo by se o takovou prosperující a strategickou firmu zajímal,“ uvedl. Podle něho by bylo preferované, aby to byl někdo z domácích podniků. V minulosti projevila zájem o koupi Explosie například zbrojařská a strojírenská skupina Czechoslovak Group (CSG).

Bříza zase připomněl, že Explosia se nachází v pardubickém areálu Semtín, kde sídlí i chemické závody Synthesia, kterou od skupiny Kaprain koupila v minulém roce zbrojařská skupina Colt CZ Group SE (Colt CZ). Obě továrny spolu sdílí mnoho společných prvků kritické soustavy včetně dodavatelsko-odběratelského řetězce.

„Explosia je do jisté míry závislá na Synthesii, protože ta vyrábí nitrocelulózu, a to je také specifický produkt, který se nevyrábí všude,“ vysvětlil. Výroba v továrnách Explosie a Synthesie je tak podle něho zásadně propojena.

Oceli jako na desetipatrový panelák. V Explosii staví nezničitelnou budovu

Podobně jako Hynek se tak Bříza domnívá, že součástí smlouvy o prodeji bude, že výroba zůstane v ČR. „Know-how Explosie je do jisté míry unikátní,“ řekl a jako příklad zmínil plastickou výbušninu semtex, kterou koncem 50. let vytvořil její výzkumný tým a která se stala jedním z nejznámějších českých výrobků ve světě. Havlíček pardubického výrobce výbušnin označil za perlu českého obranného průmyslu a uvedl, že její know-how je unikátní i v evropském měřítku.

Stát má podle Hynka různé nástroje, jak garantovat dohled nad touto firmou. „Dokážu si představit, že stát si v ní nechá něco jako zlatou akcii, čímž by kontroloval veškerá strategická rozhodnutí ve výrobě,“ dodal.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Majitel Slavie Tykač exkluzivně: o osudu Tvrdíka, Tribuně Sever i o kamerách

Nejčtenější

Fotografií roku Czech Nature Photo 2026 se stal výmluvný snímek „Evoluce“

Fotografie roku „Evoluce“, autor Petr Bambousek, vítěz Czech Nature Photo 2026

Na dvě stovky vybraných snímků přírody z celého světa, které pořídili čeští a slovenští fotografové a přihlásili je do jubilejního 10. ročníku fotografické soutěže Czech Nature Photo, se v podvečer...

V pražských Záběhlicích se srazil elektrobus s tramvají, mnoho zraněných

Srážka tramvaje a autobusu MHD v pražských Záběhlicích. (19. května 2026)

V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Záchranáři ošetřili 18 zraněných, hasiči vyprošťovali jednoho ze zaklíněných řidičů. Záchranka aktivovala takzvaný traumaplán. Policie už...

Daniel Landa ukázal rozbité okno svého domu. Uberte trochu, vzkázal

Daniel Landa během představení nového nastudování muzikálu Tajemství v Divadle...

Zpěvák Daniel Landa (57) zveřejnil fotografii rozbitého okna svého domu a připojil k ní stručný, ale výrazný komentář. Jeho slova rozpoutala na Facebooku debatu o agresi ve společnosti, rostoucím...

Mladík před školou v Pardubicích pobodal dívku, zemřela. Kvůli rozchodu, říká se

V Pardubicích evakuovali školu i její okolí, kvůli závažnému fyzickému napadení...

Pardubičtí policisté zasahovali kvůli závažnému fyzickému napadení v areálu Střední průmyslové školy chemické v Poděbradské ulici. Okolí školy uzavřeli a budovu evakuovali. Podle zdroje iDNES.cz...

Trumpův „bazén“ v D.C. neúprosně modrá, nervozitu budí deadline i skvrny

Renovace jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. (14....

Renovace nádrže u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. Objevují se však obavy, zda se práce stihnou do stanoveného termínu 22. května a jak bude výsledný „bazén“ vypadat. Nátěr na...

Při izraelských útocích na Libanon zemřeli další zdravotníci a novinář, uvedl Bejrút

Izraelský útok na budovu v libanonském Bejrútu. (18. března 2026)

Izraelské útoky v pátek na jihu Libanonu ve městě Dajr Kanún v regionu Súr zabily šest lidí, včetně tří záchranářů a syrské holčičky. Další izraelský útok na vesnici Hanúja zabil čtyři zdravotníky....

22. května 2026  18:33

Ukrajinský nálet na internát byl záměr a tedy terorismus. Bude odveta, zuří Putin

Zasažený internát v Luhanské oblasti. (22. května 2026)

Ukrajina záměrně zaútočila na internát ve Starobilsku v Luhanské oblasti, řekl v pátek ruský prezident Vladimir Putin. Ministerstvo obrany proto vyzval, aby připravilo možnosti odvety. Prezident...

22. května 2026  17:30,  aktualizováno  18:32

USA jsou čím dál tím nepředvídatelnější a spojence neinformují, znepokojuje Pavla

Zasedání Severoatlantické rady ve švédském Helsingborgu (22. května 2026)

Prezidenta Petr Pavla znepokojuje nejistota a nepředvídatelnost v Severoatlantické alianci (NATO). V dnešní diskusi na okraj bezpečnostní konference Globsec v Praze tak reagoval na oznámení...

22. května 2026  18:27

Prodej Explosie? Jen za peníze to nejde, musíme být místem výroby, míní experti

Areál Synthesie v Semtíně

Pokud stát zvažuje prodej pardubického výrobce výbušnin a střelivin Explosie, musí zajistit, aby se výroba i po změně majitele nadále rozvíjela a nepřemístila se i s know-how mimo Česko. Shodli se na...

22. května 2026  18:07

Zkolabovala za volantem. S autem se vřítila na chodník, kde zranila další dva lidi

ilustrační snímek

Sedmapadesátiletá řidička zřejmě kvůli náhlým zdravotním problémům sjela ze silnice a srazila dva kolemjdoucí na chodníku. K nehodě došlo v pátek kolem půl jedné odpoledne v ulici U Stadionu v Mladé...

22. května 2026  17:50

Tragédie na D6. Dva lidé zemřeli poté, co jejich auto trefilo uvolněné kolo

Při tragické nehodě na dálnici D6 ve směru na Karlovy Vary zemřeli dva lidé...

Dva lidé dnes odpoledne zemřeli při nehodě na dálnici D6 u Nového Strašecí na Rakovnicku. Dálnice byla v místě nehody uzavřená zásahem složek IZS, v současné době je však již provoz směrem na Karlovy...

22. května 2026  13:35,  aktualizováno  17:23

Za pokus o vraždu sekáčkem v hradeckém OC Futurum obžalovali cizince

Královéhradecké obchodní centrum Futurum, ve kterém podle policie útočník...

Cizince, který v lednu útočil v královéhradeckém obchodním centru Futurum, státní zástupkyně obžalovala z pokusu o vraždu a dalších činů. Případ tak míří k soudu. Třiatřicetiletý muž podle policie...

18. května 2026  8:24,  aktualizováno  22. 5. 17:08

Ruský Davos poctí po letech zástupce USA. Místo ekonoma dorazí odborník na umění

Petrohradské ekonomické fórum (15. června 2022)

Na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru (SPIEF), kterému se přezdívá ruský Davos, bude letos po devíti letech zástupce Spojených států. Zúčastní se ho šéf Americké komise pro výtvarné umění...

22. května 2026  17:03

Se záškrtem měsíc bojoval, pak chlapci selhalo srdce. Překvapilo nás to, říká lékař

Premium
Jedno z dětí hospitalizovaných ve Fakultní nemocnici Ostrava s krční formou...

Tříletý neočkovaný chlapec z Ostravy nepřežil nákazu záškrtem. Téměř měsíc bojovali o jeho život lékaři v pražské Fakultní nemocnici Motol, kde byl od počátku napojený na přístroj ECMO, který...

22. května 2026  16:41

Na brněnském náměstí se hodovalo, tancovalo, ale i uráželo

Na akci Brno u jednoho stolu se podává klobása, pije se pivo i moravské víno....

Stovky sudetských Němců i česky hovořících Brňanů odpoledne usedly k dlouhému stolu v centru Brna na Moravském náměstí. Sousedskou slavností a hodováním pod širým nebem zde pokračoval páteční program...

22. května 2026  13:02,  aktualizováno  16:36

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Do Česka míří mimořádné vedro. Mapa ukazuje, kde bude 30 stupňů

Osvěžení v horku. Muž stojí u mlžítka v centru Prahy. Do Česka dorazila další...

Do Česka se sune od jihozápadu vlna teplého vzduchu. Meteorologové podle aktuálních modelů předpovídají, že teploty v neděli dosáhnou i tropických 30 stupňů Celsia. Mapa, kterou zveřejnili, ukazuje,...

22. května 2026  16:34

Rusko chce ukrýt jaderné rakety pod moře, tajné služby NATO bijí na poplach

Jaderná ponorka třídy Borej se účastní cvičení ruských jaderných sil. (21....

NATO se znepokojením sleduje ruský vojenský projekt, který podle západních tajných služeb počítá s rozmístěním jaderných raket na mořském dně. Skrytá odpalovací zařízení by v případě války...

22. května 2026  16:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.