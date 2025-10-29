Nevhodně načasované, reagovala rektorka AMU na vyvěšení palestinských vlajek

Autor: ,
  18:17
Nevhodně načasované, společensky velmi rizikové a obtížně přijatelné. Na nedávné vyvěšení palestinských vlajek na českých univerzitách těmito slovy reagovala rektorka Akademie múzických umění (AMU) v Praze Ingeborg Radok Žádná.
Ingeborg Radok Žádná je rektorkou AMU. (11. dubna 2023)

Ingeborg Radok Žádná je rektorkou AMU. (11. dubna 2023) | foto: ČTK

Palestinská vlajka na budově pražské UMPRUM. (7. 10. 2025)
Lidé v Miláně demonstrují na podporu Palestinců. (22. září 2025)
Lidé v Neapoli demonstrují na podporu Palestinců. (22. září 2025)
Policisté dohlíží na 18. etapu Vuelty.
18 fotografií

Podle ní se tedy nelze divit ostré reakci některých umělců či absolventů škol na to, že vlajky byly ve školních budovách 7. října v den druhého výročí teroristického útoku, při kterém palestinské hnutí Hamás zavraždilo na jihu Izraele asi 1200 lidí a přes 250 lidí uneslo.

Podle rektorky ale samotné vyvěšení vlajek ještě není projevem antisemitismu a vyzvala zúčastněné ke zdrženlivosti a dialogu.

FAMU přišly výhružné e-maily kvůli vlajkám Palestiny, obrátila se na policii

„Situace na západních univerzitách ukazuje, že taková akce může být začátkem procesu, na jehož konci je šikana izraelských studentů, názorových oponentů, umlčování, zastrašování a fyzické napadání. Z tohoto důvodu je možné vnímat tuto akci a zejména pak její načasování za společensky velmi rizikové a nevhodné,“ uvedla ve svém prohlášení Radok Žádná.

Proti vyvěšení palestinských vlajek v některých českých školách protestovali někteří umělci, absolventi FAMU, UMPRUM a AVU či vědci. Jejich otevřený dopis adresovaný vedení vysokých škol podpořilo i 21 senátorů.

Signatáři dopisu poukázali na to, že akademické obce místo toho, aby vyjádřily pietu se zavražděnými židovskými civilisty, například vyvěšením vlajky Izraele, propagují teroristickou organizaci.

Podle iniciativy Prague4PalestineYouth měla akce upozornit na utrpení civilistů v Gaze a vyzvat české univerzity k přerušení spolupráce s izraelskými akademickými institucemi. Konala se 6. října, tedy před výročím útoku Hamásu, podle organizátorů na 29 fakultách po celé zemi a v souvislosti se začátkem zimního semestru. Podle mluvčích škol šlo o individuální aktivity studentů, většina vysokých škol se od akce distancovala, jiné argumentovaly akademickou svobodou.

Radok Žádná připomněla, že vysokoškolský zákon neumožňuje rektorovi zasahovat do vnitrofakultního dění, může jen nabádat ke zdrženlivosti, soudnosti a rozumnému dialogu.

Pravomoc a odpovědnost řídit dění na fakultě má podle ní děkan, a to tak, aby se atmosféra na fakultě nezhoršovala a nevyústila až v odchod kvalifikovaných pedagogů. „Dovoluji si tedy vyzvat zúčastněné strany ke zdrženlivosti a dialogu primárně na půdě fakulty, nikoliv v médiích nebo na sociálních sítích,“ dodala rektorka AMU.

Kvůli vyvěšení vlajek na školách v souvislosti s připomínkou výročí útoku Hamás na Izrael vyzvala Česko-izraelská smíšená obchodní komora (ČISOK) dopisem Českou konferenci rektorů (ČKR), aby zaujala jasné stanovisko k projevům antisemitismu, které se podle ní objevily na některých českých vysokých školách.

Jako hákové kříže. Palestinské vlajky na školách kritizují Trojan, Svěrák či Hřebejk

Prezident ČISOK Jiří Maceška v dopise uvedl, že komora s hlubokým znepokojením zaznamenala, že ve školách dostaly prostor aktivity, které přímo či nepřímo vyjadřovaly podporu teroristickému činu Hamásu před dvěma lety, někdy i se souhlasem orgánů školy.

Tajemnice ČKR Marie Fojtíková dnes ČTK sdělila, že předsedkyně ČKR a rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková předloží dopis komory k projednání plénu rektorů 4. prosince v Olomouci.

Palestinu jako stát nyní uznává téměř 150 ze 193 zemí OSN, Česko mezi nimi není. „Palestina je někým uznávaná jako stát. Takže samotná palestinská vlajka může jednoduše symbolizovat i neextrémistické proudy palestinského politického hnutí. Jiná věc je ale kontext, ve kterém to bylo vyvěšeno,“ uvedl už dříve odborník na extremismus Miroslav Mareš z brněnské Masarykovy univerzity.

Studenti vyvěsili palestinské vlajky. Není to oficiální postoj školy, říká rektor AVU

Palestinské vlajky vyvěšené v den či před výročím útoku ze 7. října se řadě lidí může jevit jako neetické. „Neznám motivaci těch lidí, kteří je vyvěsili, a je možné a já to chápu, že se někteří lidé domnívají, že je vyvěsili na oslavu toho útoku. To se ale problematicky dokazuje,“ dodal Mareš.

Nejvyšší státní zastupitelství v reakci odkázalo na své stanovisko z roku 2023. V něm tehdy v souvislosti se shromážděními na podporu Palestiny uvedlo, že samotné mávání vlajkou Palestiny jako podněcování k nenávisti vůči židovskému národu posoudit nelze, ledaže by bylo doprovázeno například protižidovskou symbolikou nebo hesly.

Vstoupit do diskuse (11 příspěvků)

Za Masaryka stříleli do lidí, Havel selhal morálně, hájí království monarchista

Nejčtenější

OBRAZEM: Politici na Hradě. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem

Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě se sešla řada známých politiků, pozvání dorazilo také bývalým...

Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech

Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly miliony čtenářů časopisu Life, v Česku ho však nikdo nezná. Přitom John Sadovy se narodil přesně před...

Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.

Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší době objevila na veřejnosti. Po boku o osmnáct let staršího manžela Muhammada V. Kelantanského...

OBRAZEM: Poslední úsměv, ještě jedno selfie. Z Hradu do deště, čas jít domů

Prezident Petr Pavel v úterý při příležitosti svátku 28. října udělil státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě ocenil celkem 48 osobností jako herce Zdeňka Svěráka nebo in memoriam...

Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf

Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné povstání z roku 1956, tragicky rozdrcené pásy sovětských tanků... Revoluce ovšem měla i své ošklivé...

Nevhodně načasované, reagovala rektorka AMU na vyvěšení palestinských vlajek

Nevhodně načasované, společensky velmi rizikové a obtížně přijatelné. Na nedávné vyvěšení palestinských vlajek na českých univerzitách těmito slovy reagovala rektorka Akademie múzických umění (AMU) v...

29. října 2025  18:17

Boj proti nádoru prsu vedlo v Česku už sto tisíc žen. Nyní podlehne každá desátá

V Česku podle statistik žije více než 100 tisíc žen, které se léčily s nádorem prsu. Nově odhalených případů přibývá, je jich kolem osm tisíc ročně. Podíl žen, které se z rakoviny vyléčí, ale roste....

29. října 2025  17:55

Systém eDoklady má výpadek, agentura pracuje na opravě

Aktualizujeme

Národní identitní autorita, která slouží k ověřování identity občanů například pro eDoklady, je už čtyři hodiny nedostupná. Digitální informační agentura (DIA), která systém provozuje, na nápravě...

29. října 2025  13:37,  aktualizováno  17:28

Podpis Babiše na petici je falešný, zjistila radnice. Podala trestní oznámení

Skandální dohru má petice občanů, kterou minulý týden vzali na vědomí zastupitelé Moravské Třebové na Svitavsku. Vedení města objevilo na petici padělaný podpis pravděpodobně budoucího premiéra...

29. října 2025  17:24

Je to lék na bolest, tvrdil muž celníkům. V autě převážel téměř kilo pseudoefedrinu

Téměř kilogram látky zneužívané k výrobě pervitinu objevili v uplynulých dnech celníci na Liberecku při běžné kontrolní akci. Jejich pozornost upoutal osobní automobil, v němž cestovali dva muži z...

29. října 2025  16:52

Jedna z největších hvězd taneční hudby. Do Ostravy zamíří legendární DJ Paul van Dyk

Jedna z největších hvězd elektronické taneční hudby (EDM) DJ Paul van Dyk z Německa vystoupí na letošním festivalu Beats for Love v Ostravě. Oceňovaný umělec a průkopník trance hudby se zde...

29. října 2025  16:14

V autokempu na Rozkoši shořel stánek, mohla za to vadná elektroinstalace

Oheň téměř zničil domek v autokempu u přehrady Rozkoš u České Skalice na Náchodsku. Majitel tam provozoval občerstvení. Hasiči vyčíslili škodu na 800 tisíc korun, příčinou byla technická závada.

29. října 2025  16:10

Jestli Putin zaútočí, NATO vymaže Moskvu z mapy, řekl belgický ministr. Kreml se ozval

Pokud se ruský prezident Vladimir Putin rozhodne použít jakékoli zbraně proti Bruselu, NATO vymaže Moskvu z mapy, prohlásil belgický ministr obrany Theo Francken. Varoval nicméně, že nelze Rusko...

29. října 2025  16:06

Evropské automobilky jsou jen krůček od zastavení výroby. Zásoby čipů se tenčí

Evropští výrobci automobilů jsou jen pár dní od zastavení výroby kvůli prohlubující se krizi s čipy, hlásí Evropské sdružení výrobců automobilů ACEA. Uvádí, že výrobci automobilů se po zákazu vývozu...

29. října 2025  16:02

Motoristé nehledají náhradu za Filipa Turka, to nejde, prohlásil Macinka

Na programu budoucí vlády Andreje Babiše jsme definitivně domluveni, říkají politici ANO, SPD a Motoristů sobě. Zůstává už jen maličkost, kdo v Babišově kabinetu zasedne. A odpověď na otázku, zda to...

29. října 2025

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Při masivní razii ve favelách Ria zemřelo přes sto lidí. OSN je zděšená

Při úterní policejní operaci v Riu de Janeiro zemřelo 132 lidí, informoval úřad veřejného ochránce práv v tomto brazilském státě. V chudinských čtvrtích, kde police zasahovala proti organizovanému...

29. října 2025  11:05,  aktualizováno  15:53

Řeči o pohlaví jí ničí zdraví, hlídá si i držení těla, řekla u soudu dcera Macronové

Francouzské první dámě Brigitte Macronové se zhoršilo zdraví poté, co se stala terčem falešných zpráv o své údajné transgenderové identitě. Před soudem to v úterý řekla její dcera, podle které aféra...

29. října 2025  15:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.