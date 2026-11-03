Desítky tisíc Čechů trpí špatným prokrvením nohou, jehož příčinou je ischemická choroba dolních končetin. Do tkání se jim dostává málo krve i kyslíku, protože tepny jsou zúžené a v některých místech uzavřené ztvrdlými pláty usazeného cholesterolu, vápníku a dalších látek. V kritických případech musí lékaři odumírající část dolní končetiny amputovat, aby zabránili otravě krve a smrti pacienta. Ročně dělají okolo čtyř tisíc takových zákroků, především u diabetiků.
Jedna hovězí protéza stojí desítky tisíc korun, podle délky a průměru. Zatím je nemocnice nakupují a platí ze svého rozpočtu. Pacienti je však dostali bezplatně.