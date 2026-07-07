Lidé mohli beztrestně odevzdat nebo legalizovat nelegálně držené zbraně či střelivo od ledna do konce června. Nejvíce zbraní letos podle Brodské odevzdali ve Středočeském kraji a v Praze, nejméně v Karlovarském kraji.
Mezi zajímavé či cenné odevzdané zbraně patřil například pevnostní minomet M 32 ráže 81 milimetrů odevzdaný v Českých Budějovicích nebo nejmenší sériově vyráběná samonabíjecí pistole na světě Kolibri v Moravskoslezském kraji, která byla vyvinuta v Rakousku v roce 1910 a vyrobeno jí bylo přibližně tisíc kusů.
Mezi odevzdanými předměty v Moravskoslezském kraji byly dále také mimořádně vzácné sběratelské kusy, například německá puška VG 2, jichž je v centrálním registru zbraní evidováno pouze třináct exemplářů, samopal MP28.II, který je v registru jediný, nebo československý pevnostní protitankový kanon.
Letošní amnestie byla vyhlášena na půl roku v souvislosti s novým zbraňovým zákonem, který nabyl účinnosti na začátku roku a mimo jiné přinesl změnu kategorií zbraní či digitalizaci zbrojních oprávnění.
Lidé mohli zbraň buď odevzdat, nebo požádat o její zaregistrování, pokud taková zbraň nebyla použitá ke spáchání trestného činu a měli k ní odpovídající oprávnění.
Podle Brodské zatím u žádné zbraně nebyla prokázána souvislost se spácháním trestného činu.
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„U 68 zbraní však stále probíhá prověřování, zda se nejedná o zbraně vedené v pátrání. Zejména u zahraničních zbraní je nutné ověřit, zda skutečně odpovídají evidovaným údajům a jedná se o totožné kusy,“ vysvětlila policejní mluvčí.
Zbraňová amnestie byla v Česku před letošním rokem vyhlášena pětkrát, více zbraní než letos lidé odevzdali podle Brodské pouze v roce 2009.
V roce 1996 lidé odevzdali 3704 zbraní, v roce 2003 to bylo 4192 zbraní, o šest let později 7897 zbraní. V roce 2014 lidé na policejní služebny přinesli 5877 zbraní a před pěti lety 3820 zbraní.