Češi vyprodukovali víc kacířů než svatých, počítá Michael Žantovský

Odehrávaly by se kulturní války, kdy se nejen demonstruje proti rasismu, ale také se kádrují velké osobnosti historie i současnosti, pokud by se neblížily v USA volby?

Je to jedna z příčin. Předvolební rok nepochybně zvýrazňuje rozpory kulturních válek. Druhá příčina je psychologické povahy – frustrace zejména mladých lidí z nedobrovolného omezování během pandemie koronaviru. To může vedle projevů demokratického nesouhlasu vyústit až v násilné protesty.