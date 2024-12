Večeře dorazila. Velvyslanec lovil kapra na Vánoce, chytil pivo a trdelník

Velvyslance ve videu, skrze SMS zprávu, pověří jeho žena Lauren k tomu, aby obstaral večeři. Sabet už ale ví, jak přelstít předvánoční shon a tlačenice v supermarketech, a proto si kousek od Karlova mostu sedne u Vltavy s prutem a čeká na vysněného kapra.

Uloví ale samé překvapení. Jako první se mu na udici chytne plechovkové pivo značky Braník. S nechápavým kroucením hlavy dar od řeky přijímá. Na druhý nához mu ale kapr znovu nezareaguje a místo toho ke svému velkému překvapení uloví trdelník. Nad turisty oblíbeným sladkým pečivem znovu zakroutí hlavou, ale nechává si ho. Nejspíš je rád, že mu trdelník nesnědlo hejno kachen, které plavou nedaleko.

Sabet je v úřadu amerického velvyslance od začátku minulého roku a právě tehdy se s trdelníkem už stihl dopustit přešlapu. Na Twitteru zveřejnil snímek, jak si dal trdelník se zmrzlinou. To však podle mnohých reakcí není žádná česká tradiční specialita, jak se patrně sám domníval.

Sabet později příspěvek smazal a zveřejnil ho znovu už bez trdelníku, někteří uživatelé mu totiž spílali za to, že trdelník nepochází z Česka, ale z Rumunska.

Velvyslanec v tomto vánočním videu doufá, že mu nyní vyjde známé do třetice všeho dobrého a znovu nahazuje návnadu. Hned na to začne přivíjet vlasec a sice se kapra nedočká, ale úlovek je rozhodně pohádkový, jsou to tři oříšky pro amerického velvyslance Bijana Sabeta. Jeho rybářské umění ocení opodál sedící nutrie, která zrovna vylezla z vody.

Rybaření amerického velvyslance zjevně baví, ale večeři tím neobstaral. Svou manželku ale nechce zklamat, a tak jí k svátečně vyzdobenému stolu přinese tradiční smažený sýr.

„Večeře dorazila,“ raduje se zpočátku jeho manželka. Za zvuků vánočních koled jeho žena ve videu nechápavě krájí český pokrm, zatímco její manžel se na ní s pokoutným úsměvem dívá. I přes netradiční zážitky přesto video oba ukončí se šťastnými tvářemi a s přáním veselých Vánoc a šťastného nového roku.

Britský velvyslanec říká hlášky Cimrmanů

Zdá se, že angloamerickým velvyslancům v českých končinách humor jistě nechybí. Britský velvyslanec Matt Field je svým smyslem pro humor již vyhlášený. V říjnu například přiznal, že je velký fanoušek Járy Cimrmana a ve videu zopakoval některé jeho legendární hlášky.

„Lepší pivo v žaludku, nežli voda na plicích,“ startuje ambasador výčet hlášek v českém jazyce. „Každý Brit tomu rozumí,“ glosuje vzápětí Cimrmanův odhalený nápis z malby na zdi v provozovně U Sirotků v semináři hry Posel z Liptákova.

Field loni před Vánoci v rozhovoru pro Lidové noviny přiznal, že postavu Járy Cimrnana před svým příjezdem do Prahy neznal, ale že o něm četl jako o „největším Čechovi,“ a chvíli mu trvalo, než pochopil, že jde o vtip. „Ale přesně takový vtip by mohli udělat Britové,“ prohlásil tehdy s tím, že Cimrman by mohl být britským vynálezem, stejně jako britští Monty Python českým.

V červenci pak Field společně se španělskou velvyslankyní sledoval na britském velvyslanectví finále fotbalového Eura, které Angličané prohráli 1:2.