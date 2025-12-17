Americký prezident Trump poblahopřál Babišovi ke jmenování premiérem

Český prezident Petr Pavel jmenoval kabinet Andreje Babiše v pondělí, šéf hnutí ANO se do čela vlády vrátil po čtyřech letech.
„Je skvělé vidět Andreje Babiše opět jmenovaného premiérem České republiky,“ napsal prezident Spojených států.
„Společně opět dosáhneme velkého úspěchu v oblasti obrany, energetiky a nelegální imigrace - stejně jako tomu bylo během našeho prvního funkčního období,“ uvedl Trump, jenž byl poprvé prezidentem USA od ledna 2017 do ledna 2021. Do Bílého domu se vrátil letos v lednu.
Babiš byl českým premiérem v letech 2017 až 2021. V březnu 2019 přijal Trump ministerského předsedu Babiše v Bílém domě.
Americký prezident nyní na sociální síti také uvedl, že od Babiše očekává fantastické věci. „Včetně F-35. Gratuluji, Andreji,“ doplnil šéf Bílého domu.
Předchozí česká vláda premiéra Petra Fialy rozhodla v roce 2023 o nákupu 24 amerických letounů F-35, tehdejší opozice v čele s ANO to opakovaně kritizovala. Hnutí ANO ve volebním programu slibovalo přehodnocení nákladných armádních nákupů, jako právě stíhaček F-35. Místopředseda ANO Karel Havlíček ale letos v listopadu uvedl, že nákup F-35 je rozhodnutá záležitost.
„Česká republika má závazek vůči Spojeným státům a závazky se musí plnit,“ řekl Havlíček. Dodal, že je třeba udělat vše pro co největší zapojení českých firem.