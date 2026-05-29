Američan izolovaný na Bulovce s podezřením na ebolu příznaky nadále nevykazuje

Autor:
  16:44
Americký lékař ve Fakultní nemocnici Bulovka v Praze, který byl v kontaktu s pacientem nakaženým ebolou, je po týdnu ve třetině své povinné karantény po dobu jednadvacetidenní inkubační doby nemoci. Stále se u něj žádné příznaky neobjevily, řekla mluvčí nemocnice Eva Stolejda Libigerová. USA v současné době řeší, kde izolovat své občany, kteří přišli tak jako tento lékař do kontaktu s někým nakaženým.
Na pražském Letišti Václava Havla přistál speciální let z Ugandy, na jehož palubě byl americký lékař, který přišel do kontaktu s nákazou eboly. V pražské Fakultní nemocnici Bulovka stráví v karanténě 21 dní. (21. května 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Původní záměr postavit karanténní centrum v Keni dnes odmítl tamní soud. Před převozem do USA měli Američané podle Reuters pobývat ještě v blíže neurčené třetí zemi.

ČR podle mluvčí ministerstva Nadi Chattové žádnou další žádost o pobyt někoho takového nemá. „Kapacity specializovaného pracoviště si primárně držíme pro naše občany a primárně pro mimořádné situace, kdy je potřeba rychle reagovat v zájmu veřejného zdraví,“ sdělila mluvčí MZd. Zda bude situace jiná po propuštění amerického pacienta, neuvedla.

Jsem vděčný za péči, do Konga se chci vrátit. Muž izolovaný na Bulovce promluvil

Kongo podle nejnovějších dat WHO eviduje 1077 případů podezření na nákazu a 246 úmrtí s podezřením na ebolu. Potvrzených případů nákazy je podle agentury OSN 121 a potvrzených úmrtí 17, první pacient byl dnes oficiálně propuštěný z nemocnice jako vyléčený. V Ugandě počet potvrzených případů nákazy ebolou stoupl na devět.

Virus v Africe způsobil několik epidemií tohoto onemocnění, jehož smrtnost dosahuje 25 až 90 procent. Nejhorší epidemie vypukla na začátku prosince 2013 v západní Africe. Ebole tehdy za více než dva roky podlehlo přes 11 000 lidí. Nemoc se šíří kontaktem s nakaženou osobou nebo kontaminovaným materiálem, zejména tělními tekutinami. Projevuje se krvácením a k symptomům patří horečka, zvracení, průjem či bolesti svalů.

21. května 2026
