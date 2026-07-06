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Američan žijící v Praze: Češi jsou vzdělaný a šikovný národ. Chovám k vám respekt

Marie Vejvodová
  13:00

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Michael A. Shaheen. Narodil se 1. dubna 1968 v USA. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Americký právník a spisovatel žije půlku života v Praze a ve svých detektivkách odhaluje tajemství české historie. V posledním románu Druhý suvenýr řeší Michael A. Shaheen záhadu smrti Jana Masaryka. V rozhovoru pro magazín DNES+TV popisuje i to, co se mu Česku a Češích líbí a jak vypadal jeho první příjezd do Prahy.

Nakolik se cítíte jako Čech, když jste u nás strávil polovinu života?
Neskutečně mi zalichotilo, když mi český kamarád po dočtení Druhého suvenýru řekl, že mu přijde, jako by to napsal Čech. Měl jsem z toho velkou radost. Takže je to u mě tak padesát na padesát. Pořád mám v sobě jakousi americkou bezstarostnost a optimismus, ale způsobem a rytmem života jsem už asi víc Čech.

Jak se to projevuje?
Když jdete v Americe do restaurace, stoly se musí rychle točit. Čas jsou peníze. Tady mám někdy naopak problém uhnat servírku, aby mi přinesla účet. Nechají vás sedět, povídat si, jak dlouho chcete. Čas je tu víc než peníze. To je mi bližší.

Kapitalismus se nikde na světě nevyvinul jenom dobře. Vždycky je to krok vpřed a zároveň zpět. Jsem Američan, já už vůbec nemám co mluvit.

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Američan žijící v Praze: Češi jsou vzdělaný a šikovný národ. Chovám k vám respekt

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