Glamping už nepofrčí jako dřív, myslí si zakladatel Amazing Places

Veronika Pitthardová
  15:33
Před několika lety vyšel podnikatel Petr Kotík ze tmy a začal obcházet Čechy, kteří vlastnili zajímavé objekty. Tak vznikl portál Amazing Places, který dnes shromažďuje a propaguje romantické chaloupky, domy na stromě, opuštěné maringotky, ale i luxusní ubytování. „Byl jsem jako potulný mnich. První roky projekt vůbec nevydělával,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz.
Podnikatel, cestovatel a zakladatel Amazing Places Petr Kotík. (18. prosince...

Podnikatel, cestovatel a zakladatel Amazing Places Petr Kotík. (18. prosince 2015) | foto: Amazing Places/Petr Kotík

Podnikatel, cestovatel a zakladatel Amazing Places Petr Kotík. (18. prosince...
Tým Amazing Places (18. prosince 2015)
Petr Kotík s týmem Bába na Bali (18. prosince 2015)
Podnikatel, cestovatel a zakladatel Amazing Places Petr Kotík. (18. prosince...
22 fotografií

Projekt Amazing Places jste založil ve svých osmatřiceti letech. Byl to tehdy ten správný čas?
Byl. I když je pravda, že kdybych ho založil už ve třiceti, asi bych si ještě užil víc věcí a měl bych na rozjezd podnikání trochu víc energie. Vždycky jsem si z toho dělal srandu, ale letos jsem oslavil padesátku a už je to znát. Ale jinak to asi nešlo. Přece jen jsem k tomu nápadu byl tak trochu donucen vnějšími okolnostmi.

Jakými?
Slušně jsem do té doby podnikal, s tehdejší manželkou jsme měli dva hotely. Manželská krize ale odstartovala mou touhu po vlastním podnikání. Amazing Places jsem měl v hlavě už dlouho předtím, ale tohle mě nakoplo. A pak to celé uzrálo mým pobytem ve tmě.

Petr Kotík

Podnikatel, cestovatel a zakladatel Amazing Places Petr Kotík. (18. prosince...
  • Český podnikatel a cestovatel.
  • Před jedenácti lety založil projekt Amazing Places, který mapuje výjimečná ubytování v Česku i ve světě.
  • V roce 2020 během pandemie covidu-19 spoluzaložil iniciativu Hero Hotel, která pomáhala zdravotníkům a lidem z první linie.
  • Od roku 2021 stojí také za vznikem tištěného magazínu Amazing, který se zaměřuje nejen na cestování, ale i na architekturu, design, gastronomii a udržitelnost.

Jak probíhal?
Našel jsem dva skvělé lidi, kteří se do tohoto projektu pustili kousek od Klatov. Vytvořili tam neuvěřitelné místo, skryté před světem. Já jsem se tam zavřel na dva týdny. Víc než samotnou tmu jsem intenzivně vnímal absolutní ticho, na které už dnes nejsme vůbec zvyklí. Místo meditací a cvičení jsem si zvizualizoval celý projekt Amazing Places do nejmenšího detailu. Za dva týdny jsem popsal celé dva deníky.

I když jste nic neviděl?
I tak. Okoukal jsem to v kavárně POTMĚ. Natrhl jsem si papír právě tam, kde jsem skončil. Psal jsem pomalu a snažil se vést rovné řádky. Na některých stranách se mi to teda moc nepovedlo, to po mně bude muset někdo jednou rozluštit. Tehdy šlo hlavně o to, že mě to hrozně bavilo a projekt měl možnost vyrůst do rozměrů, ve kterých funguje de facto dodnes.

Jaké zajímavé destinace jste stihl procestovat ještě před založením Amazing Places?
Bylo toho hodně, ale největším cestovatelským zážitkem jsou pro mě dodnes Špicberky. Trochu jsem si tam sáhl na dno kvůli nemoci, ale i tak mě to nadchlo.

Cestoval jste i po Česku?
Hodně. Ale chyběla mi tu právě zajímavá a hezká místa. Chyběla mi inspirace. A i to je jeden z důvodů, proč nakonec vznikl projekt Amazing Places. Já jsem chtěl filtrovat místa podle kvality. Všechna je objevit, osobně navštívit a podělit se o zážitek i s ostatními. I proto se naší první komunikační platformou stal Facebook. Na něm jsem zjistil, že hlad lidí po takových místech je dost velký. Poměrně brzy bylo jasné, že to má budoucnost.

Kde najít oázy klidu. Objevte nejlepší wellness v Česku podle Amazing Places

Takže už jste od začátku věděl, jaká bude cílová skupina?
Hodně se o nás mluví jako o projektu pro bohatší klientelu, ale já si to úplně nemyslím. Věřím, že každý, komu není jedno, kde tráví svůj volný čas, si u nás vybere. Nabízíme ubytování jak za dvacet tisíc na noc, tak i za dva tisíce na noc.

Přesto, není Amazing Places záležitost Pražanů, kteří prchají z přeplněné metropole? Sama cítím, že od doby, kdy jsem Prahu opustila, mám i mnohem menší potřebu takových úniků na samotu u lesa.
V tom máte pravdu, větší polovina našich sledujících pochází z Prahy. Je to pochopitelné. V Praze žije hodně lidí, kteří potřebují uniknout z města, protože nemají divokou a klidnou přírodu za humny.

Potulný mnich

Kritéria míst, která se mohou dostat do vašeho projektu, jsou poměrně subjektivní. Jak se nakonec rozhodne, které místo je opravdu „amazing“?
Kritéria jsou do určité míry subjektivní, ale také docela přísná. Nejprve se díváme na to, jestli zájemci mohou nějak obohatit náš výběr a jestli budou pro naše zákazníky něčím zajímaví. Snažíme se nacházet místa s přesahem, na nichž se mimo architektury odehrávají i životní příběhy lidí, kteří za místem stojí.

Jak tedy výběr místa pro Amazing Places vypadá? Ve firmě zasedne kulatý stůl a debatuje se?
Tak nějak, akorát ten stůl je dlouhý. (úsměv) A zaměstnanec, který byl zrovna nějakou dobu v terénu, nám na projektoru představuje místa, která o členství v Amazing Places usilují. U každého vedeme dlouhou diskuzi a pak hlasujeme. Všichni lidé, kteří se přihlásí, si zaslouží respekt, protože se o něco snaží. Ale bohužel všechny vybrat nemůžeme. Přece jen jsme výběrový portál tvořící kolekci těch nejkrásnějších míst. A ta je zkrátka limitovaná počtem. V současné době jich máme kolem pěti set.

Odvaha začít jinde. Pět příběhů Čechů, kteří si v cizině vybudovali ráj na zemi

Jaké jsou důvody k odmítnutí?
Často například narážíme na krásná místa s obrovským potenciálem, kterým ovšem schází architekt či návrhář. Troufám si ale tvrdit, že náš projekt postupně přispívá k tomu, že o tom lidé víc přemýšlejí a inspirují se. Pak také některé kategorie už máme trochu přeplněné. Každý rok se zhruba s pěti procenty míst bohužel musíme rozloučit, protože už nesplňují naše kritéria. Vždy ale s nadějí, že se po patřičné reflexi mohou k nám opět přidat.

Zpočátku jste byl na celý projekt úplně sám. Objížděl jste místa, která by mohla v Amazing Places být. Jak to probíhalo?
Připadal jsem si ze začátku jako potulný mnich, který šel z místa na místo. Tu dostal teplou polévku, někde i „střechu nad hlavou“. A někde jsem byl rád, že na mě neposlali psy! Ale to je hodně velká nadsázka. Byl jsem zkrátka rád, že se se mnou majitelé vůbec bavili. Z prvního roku mého putování vznikla četná spontánní přátelství i pracovní kontakty. Některým objektům se po zařazení do Amazing Places zvedla návštěvnost a o to víc je udivovalo, že mi za to nic neplatí. Často pak docházelo k vtipným situacím, kdy se mi snažili nějaké peníze vnutit a já je od nich nechtěl.

Proč jste si je nevzal?
Věděl jsem, že ten čas přijde, až vytvořím obchodní model a projekt vyroste. Ze začátku jsem to dělal víc pocitově, peníze mě moc nezajímaly. Nejdůležitější bylo bez kompromisů vytvořit pomyslný žebříček těch nejatraktivnějších míst, dnes říkáme nejkouzelnějších. Opravdu vydělávat jsme začali až v posledních čtyřech pěti letech. A to jsme na trhu už jedenáct let. Dnes je pro mě byznysová stránka mnohem důležitější. Protože díky tomu můžu projekt neustále rozvíjet a lépe platit lidi kolem sebe.

Odvážlivci a laskavci

První rok, kdy jste všechna místa sám objížděl, musel určitě plodit zajímavá setkání.
To víte, že ano. Jeden z našich prvních projektů byl vlastně hrozně dojemný. Šlo o Dobčické rybníčky, které máme v nabídce dodnes. Chatky kdysi navrhl známý architekt Jiří Střítecký, tatínek nynějšího majitele Jirky, který po smrti tatínka dotáhl celý objekt k dokonalosti. Dodnes je to jedno z nejoblíbenějších míst z celé nabídky Amazing Places. Zkrátka dojemný příběh se šťastným koncem a milými lidmi.

Což je další skvělá věc na projektu. Hotelový byznys má u nás pořád tak trochu pejorativní nádech. Majitelé hotelů a restaurací bývají vnímáni jako hochštapleři, kteří už nevědí, jak zákazníka odrbat. Ale to je pohled z 80. a 90. let. A já přitom poznal jen samé odvážné a laskavé lidi, kteří dali své celoživotní úspory do toho, aby vytvořili krásné místo nejen pro sebe, ale i pro ostatní.

Podnikatel, cestovatel a zakladatel Amazing Places Petr Kotík. (18. prosince 2015)
Podnikatel, cestovatel a zakladatel Amazing Places Petr Kotík. (18. prosince 2015)
Tým Amazing Places (18. prosince 2015)
Petr Kotík s týmem Bába na Bali (18. prosince 2015)
22 fotografií

Říkáte, že podporujete šetrné cestování a udržitelnost. Nepřitahuje ale projekt přílišnou pozornost k místům, která to nemusí unést?
Myslím si, že tohle je spíš záležitost různých výletnických aplikací. U nás je kapacita jasně daná a majitelé objektů ji rozvrhují podle toho, co dané místo unese. Chování lidí v přírodě je samozřejmě druhá věc. Osobně chci věřit, že lidé jsou zodpovědní, a zpětné vazby z Amazing Places jsou toho důkazem.

Co z nabídky Amazing Places dnes Češi nejvíc vyhledávají?
Trendy jsou sezónní. Teď v zimě jednoznačně vede wellness. V tom jsou v posledních letech velmi dobří Poláci. A v létě nejvíc frčí glamping (výraz pro luxusní kempování, který vznikl spojením „glamorous“ a „camping“, pozn. red.). To je nejspíš i tak trochu historická věc, protože Češi obecně milují chalupaření, sbírání hub a výlety do přírody. To všechno glamping nabízí, jen v trošku větším pohodlí.

Ještě nějaké trendy, které jsou zřetelné z dat uživatelů Amazing Places?
Ubytování a rezervace táhnou z větší poloviny dárkové poukazy. To je velký fenomén, který svědčí o tom, že Češi rádi darují zážitky a že hezké vzpomínky jsou pro nás důležitější než věci.

A bude glamping tak populární i v příštích letech?
Myslím, že přijde jiný trend. Dnes už se tento model začíná trochu vyčerpávat, protože maringotek, stromových domů a podobných projektů je spousta. Spíš bych to v příštích letech viděl na úspěch sofistikovanějších projektů, které sice stále budou pod hlavičkou „glampingu“, ale budou daleko víc uživatelsky přívětivé. My v Amazing Places se také chceme víc zaměřit na naši iniciativu Češi ve světě. Sdružujeme v ní Čechy, kteří se rozhodli žít a podnikat v jiné zemi. Třeba ve Španělsku, v Itálii, Norsku nebo na Bali. To je moje velká láska.

Proč zrovna Bali?
Jeli jsme tam tehdy s celým týmem Amazing Places a do cesty nám vstoupili Jindra s Míšou, dnes už moji přátelé, kteří tam rozjížděli projekt Bába na Bali. Přiznávám, že se mi do toho nechtělo, protože už jsem před sebou viděl tu kupu starostí a investovaných peněz. Ale nedalo mi to. Začal jsem se na Bali vracet, zalezlo mi pod kůži a stalo se z něj jediné místo, kde umím vypnout.

Dovolená snů za čtvrt milionu od Amazing Places. Vyhrajte 14 dní v ráji na Bali

Takže ideální místo pro Amazing Places.
Přesně tak. Tamní projekt mi dělá velkou radost a do budoucna ho plánujeme rozšířit.

Co ještě vám dělá radost?
Kdybych měl vypíchnout to největší, tak by to byl náš nový projekt z dílny Amazing Places, který jsme pojmenovali Kouzelné chaloupky. Už název sám napovídá, že se jedná opět o jedinečná místa v Česku, kde si lidé budou moci vybrat snovou dovolenou s rodinou či přáteli, ať už v chaloupce, roubence, ale také třeba v přestavěné stodole nebo v chaletu na horách. Projekt trval několik let a já si přeju, aby měl alespoň takový úspěch jako samotné Amazing Places.

Vstoupit do diskuse

Jsme takoví rakousko-uherští „čuníci“, říká o šíření žloutenky Prymula

Nejčtenější

Neutekl, byl vězněn. Policisté v případu pohřešovaného chlapce zadrželi muže

Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku....

Po více než dvou dnech rozsáhlého pátrání policisté našli dvanáctiletého chlapce ze Zlínska. Je v pořádku, uvedli policisté na síti X. „Dosavadní informace nasvědčují tomu, že byl unesen a vězněn na...

Decroix oznámila rozchod s manželem, restauratérem a cukrářem z Francie

Oblíbené Bistrot de Papa se přestěhovalo do Horních Dubenek, do domu, v němž...

Bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS oznámila, že se po 25 letech rozchází s manželem Rémim. Přátelské vztahy budou podle ní udržovat i nadále. „Zůstaneme rodinou, která drží pohromadě,...

Varování z Německa: Rusko má u hranic NATO 300 tisíc vojáků. Litva to popírá

Vladimir Putin (1. prosince 2025)

Rusko rozmístilo na 360 tisíc vojáků u hranic NATO, uvedl německý poslanec a expert na obranu Roderich Kiesewetter (CDU). Uvedl, že se konkrétně jedná o dva armádní sbory na území Běloruska, které...

OBRAZEM: Děkující Mareš, dojatý Bouček. S Hezuckým se loučili moderátoři i herci

Leoš Mareš přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké obřadní...

V pátek se rodina, přátelé, kolegové i mnoho fanoušků přišlo rozloučit s moderátorem Patrikem Hezuckým (†55) do krematoria v pražských Strašnicích. Přišel jeho parťák z éteru Leoš Mareš i většina...

OBRAZEM: Odhalené břehy Orlické přehrady z dronu. Nízká hladina čaruje

Nízká hladina vodní nádrže Orlík pohledem z dronu (16. prosinec 2025)

Kvůli nízkým přítokům klesla hladina vodní nádrže Orlík a pozorovatelé tak v současnosti mohou sledovat výrazně odhalené břehy. Situace není kritická a nejde ani o historický rekord, uvedla mluvčí...

Česká DRFG ovládla slovenskou optickou síť, která spojuje Západ s Ruskem a Čínou

Ilustrační snímek

Brněnská investiční skupina DRFG Davida Rusňáka získala třicetiprocentní podíl ve slovenské firmě FibreNet, která provozuje 600 kilometrů optické sítě na Slovensku, a zcela ji tím ovládla. Cenu...

20. prosince 2025

SPD vře kvůli slovům jejího ministra Zůny. Peníze na válku nepůjdou, ujišťuje Fiala

Radim Fiala (SPD) dorazil na koaliční jednání zástupců stran ANO, SPD a...

Peníze českých občanů nepůjdou na prodlužování války na Ukrajině. Na síti X to v sobotu odpoledne uvedl předseda poslanců hnutí SPD Radim Fiala, který také poznamenal, že ministr obrany Jaromír Zůna...

20. prosince 2025  15:44

Glamping už nepofrčí jako dřív, myslí si zakladatel Amazing Places

Podnikatel, cestovatel a zakladatel Amazing Places Petr Kotík. (18. prosince...

Před několika lety vyšel podnikatel Petr Kotík ze tmy a začal obcházet Čechy, kteří vlastnili zajímavé objekty. Tak vznikl portál Amazing Places, který dnes shromažďuje a propaguje romantické...

20. prosince 2025  15:33

Ruská ekonomika má potíže. Ale Putin může ve válce pokračovat ještě mnoho let

Vladimir Putin na každoroční tiskové konferenci (19. prosince 2025)

Přestože se ruská ekonomika čím dál víc potýká s ekonomickými problémy včetně nekontrolovatelné inflace, je nepravděpodobné, že by to tamního vládce Vladimira Putina v nejbližší době dotlačilo k...

20. prosince 2025  15:32

Zemřela zpěvačka Anna Rusticano, italská múza skladatele Karla Svobody

Italská zpěvačka Anna Rusticano na fotografii v knize o skladateli Karlu...

Ve věku 71 let zemřela začátkem týdne v Římě populární italská zpěvačka Anna Rusticano, která byla v minulosti známá i v Československu. V osmdesátých letech spolupracovala s hudebním skladatelem...

20. prosince 2025  15:15

Zelenskyj: Rusko nás chce odstřihnout od Černého moře, situace v Oděse je tvrdá

Sledujeme online
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj během summitu EU v Bruselu. (18....

Rusko se podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského snaží Ukrajinu odříznout od Černého moře. Zelenskyj řekl, že situace v Oděské oblasti, na kterou ruská armáda v posledních týdnech...

20. prosince 2025  15:03,  aktualizováno  15:10

Hasiči na Domažlicku vyjeli k požáru, uvnitř domu našli už jen ohořelé tělo

ilustrační snímek

V sobotu v odpoledních hodinách vyjížděly hasičské jednotky k nahlášenému požáru nízkopodlažního domu v Pocinovicích na Domažlicku. Když ale hasiči na místo dorazili, plameny už nebyly aktivní. V...

20. prosince 2025  15:04

Syntetických drog přibývá. Jsou snadno k mání a bojí se jich i chemici hasičů

Premium
ilustrační snímek

Starosti dělají hlavně během Vánoc a na sklonku roku zdravotníkům na urgentních příjmech, chemici hasičů se jich obávají celoročně. Nové syntetické drogy. Jsou to velmi nebezpečné a zrádné látky,...

20. prosince 2025

Jako Lego ze tří tisíc dílků. První obrněnec CV90 vyjede z českých dílen na podzim

Ředitel VOP CZ Vlastimil Navrátil

Zásadní úpravy provozu dílen i testovacího polygonu a nábor asi 200 nových zaměstnanců. Ve státním opravárenském podniku VOP CZ v Šenově u Nového Jičína vrcholí přípravy na výrobou a finální...

20. prosince 2025  14:28

Málo důkazů i Trumpa, hodně Clintona. Co ukazují odtajněné Epsteinovy spisy

Americký finančník Jeffrey Epstein

Ze souboru dokumentů o americkém finančníkovi Jeffreym Epsteinovi, které dosud zveřejnilo tamní ministerstvo spravedlnosti, vyplývá pět skutečností, všímá si americká stanice CNN. Zesnulý sexuální...

20. prosince 2025  12:02,  aktualizováno  14:22

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Dostavba Dukovan změní široké okolí. Obce chystají nové domy, školy i kadeřnictví

Jaderná elektrárna Dukovany

Stovky až tisíce nových obyvatel přibudou podle předpokladů v obcích a městech v okolí Jaderné elektrárny Dukovany, jejíž dostavba se naplno rozjede v roce 2029. Být by mezi nimi měli jak dočasní...

20. prosince 2025  14:04

Bílé Vánoce? Naděje roste, na Štědrý den může sněžit i v nižších polohách

Ilustrační foto

Na Štědrý den může v Česku nasněžit i v nižších polohách díky přílivu chladného vzduchu. Sněžit by mohlo hlavně na jihu a jihozápadě země, především v Čechách. Na síti X to v sobotu uvedl Český...

20. prosince 2025  14:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.