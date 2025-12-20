Glamping už nepofrčí jako dřív, myslí si zakladatel Amazing Places

Projekt Amazing Places jste založil ve svých osmatřiceti letech. Byl to tehdy ten správný čas?
Byl. I když je pravda, že kdybych ho založil už ve třiceti, asi bych si ještě užil víc věcí a měl bych na rozjezd podnikání trochu víc energie. Vždycky jsem si z toho dělal srandu, ale letos jsem oslavil padesátku a už je to znát. Ale jinak to asi nešlo. Přece jen jsem k tomu nápadu byl tak trochu donucen vnějšími okolnostmi.
Jakými?
Slušně jsem do té doby podnikal, s tehdejší manželkou jsme měli dva hotely. Manželská krize ale odstartovala mou touhu po vlastním podnikání. Amazing Places jsem měl v hlavě už dlouho předtím, ale tohle mě nakoplo. A pak to celé uzrálo mým pobytem ve tmě.
Petr Kotík
Jak probíhal?
Našel jsem dva skvělé lidi, kteří se do tohoto projektu pustili kousek od Klatov. Vytvořili tam neuvěřitelné místo, skryté před světem. Já jsem se tam zavřel na dva týdny. Víc než samotnou tmu jsem intenzivně vnímal absolutní ticho, na které už dnes nejsme vůbec zvyklí. Místo meditací a cvičení jsem si zvizualizoval celý projekt Amazing Places do nejmenšího detailu. Za dva týdny jsem popsal celé dva deníky.
I když jste nic neviděl?
I tak. Okoukal jsem to v kavárně POTMĚ. Natrhl jsem si papír právě tam, kde jsem skončil. Psal jsem pomalu a snažil se vést rovné řádky. Na některých stranách se mi to teda moc nepovedlo, to po mně bude muset někdo jednou rozluštit. Tehdy šlo hlavně o to, že mě to hrozně bavilo a projekt měl možnost vyrůst do rozměrů, ve kterých funguje de facto dodnes.
Jaké zajímavé destinace jste stihl procestovat ještě před založením Amazing Places?
Bylo toho hodně, ale největším cestovatelským zážitkem jsou pro mě dodnes Špicberky. Trochu jsem si tam sáhl na dno kvůli nemoci, ale i tak mě to nadchlo.
Cestoval jste i po Česku?
Hodně. Ale chyběla mi tu právě zajímavá a hezká místa. Chyběla mi inspirace. A i to je jeden z důvodů, proč nakonec vznikl projekt Amazing Places. Já jsem chtěl filtrovat místa podle kvality. Všechna je objevit, osobně navštívit a podělit se o zážitek i s ostatními. I proto se naší první komunikační platformou stal Facebook. Na něm jsem zjistil, že hlad lidí po takových místech je dost velký. Poměrně brzy bylo jasné, že to má budoucnost.
Takže už jste od začátku věděl, jaká bude cílová skupina?
Hodně se o nás mluví jako o projektu pro bohatší klientelu, ale já si to úplně nemyslím. Věřím, že každý, komu není jedno, kde tráví svůj volný čas, si u nás vybere. Nabízíme ubytování jak za dvacet tisíc na noc, tak i za dva tisíce na noc.
Přesto, není Amazing Places záležitost Pražanů, kteří prchají z přeplněné metropole? Sama cítím, že od doby, kdy jsem Prahu opustila, mám i mnohem menší potřebu takových úniků na samotu u lesa.
V tom máte pravdu, větší polovina našich sledujících pochází z Prahy. Je to pochopitelné. V Praze žije hodně lidí, kteří potřebují uniknout z města, protože nemají divokou a klidnou přírodu za humny.
Potulný mnich
Kritéria míst, která se mohou dostat do vašeho projektu, jsou poměrně subjektivní. Jak se nakonec rozhodne, které místo je opravdu „amazing“?
Kritéria jsou do určité míry subjektivní, ale také docela přísná. Nejprve se díváme na to, jestli zájemci mohou nějak obohatit náš výběr a jestli budou pro naše zákazníky něčím zajímaví. Snažíme se nacházet místa s přesahem, na nichž se mimo architektury odehrávají i životní příběhy lidí, kteří za místem stojí.
Jak tedy výběr místa pro Amazing Places vypadá? Ve firmě zasedne kulatý stůl a debatuje se?
Tak nějak, akorát ten stůl je dlouhý. (úsměv) A zaměstnanec, který byl zrovna nějakou dobu v terénu, nám na projektoru představuje místa, která o členství v Amazing Places usilují. U každého vedeme dlouhou diskuzi a pak hlasujeme. Všichni lidé, kteří se přihlásí, si zaslouží respekt, protože se o něco snaží. Ale bohužel všechny vybrat nemůžeme. Přece jen jsme výběrový portál tvořící kolekci těch nejkrásnějších míst. A ta je zkrátka limitovaná počtem. V současné době jich máme kolem pěti set.
Jaké jsou důvody k odmítnutí?
Často například narážíme na krásná místa s obrovským potenciálem, kterým ovšem schází architekt či návrhář. Troufám si ale tvrdit, že náš projekt postupně přispívá k tomu, že o tom lidé víc přemýšlejí a inspirují se. Pak také některé kategorie už máme trochu přeplněné. Každý rok se zhruba s pěti procenty míst bohužel musíme rozloučit, protože už nesplňují naše kritéria. Vždy ale s nadějí, že se po patřičné reflexi mohou k nám opět přidat.
Zpočátku jste byl na celý projekt úplně sám. Objížděl jste místa, která by mohla v Amazing Places být. Jak to probíhalo?
Připadal jsem si ze začátku jako potulný mnich, který šel z místa na místo. Tu dostal teplou polévku, někde i „střechu nad hlavou“. A někde jsem byl rád, že na mě neposlali psy! Ale to je hodně velká nadsázka. Byl jsem zkrátka rád, že se se mnou majitelé vůbec bavili. Z prvního roku mého putování vznikla četná spontánní přátelství i pracovní kontakty. Některým objektům se po zařazení do Amazing Places zvedla návštěvnost a o to víc je udivovalo, že mi za to nic neplatí. Často pak docházelo k vtipným situacím, kdy se mi snažili nějaké peníze vnutit a já je od nich nechtěl.
Proč jste si je nevzal?
Věděl jsem, že ten čas přijde, až vytvořím obchodní model a projekt vyroste. Ze začátku jsem to dělal víc pocitově, peníze mě moc nezajímaly. Nejdůležitější bylo bez kompromisů vytvořit pomyslný žebříček těch nejatraktivnějších míst, dnes říkáme nejkouzelnějších. Opravdu vydělávat jsme začali až v posledních čtyřech pěti letech. A to jsme na trhu už jedenáct let. Dnes je pro mě byznysová stránka mnohem důležitější. Protože díky tomu můžu projekt neustále rozvíjet a lépe platit lidi kolem sebe.
Odvážlivci a laskavci
První rok, kdy jste všechna místa sám objížděl, musel určitě plodit zajímavá setkání.
To víte, že ano. Jeden z našich prvních projektů byl vlastně hrozně dojemný. Šlo o Dobčické rybníčky, které máme v nabídce dodnes. Chatky kdysi navrhl známý architekt Jiří Střítecký, tatínek nynějšího majitele Jirky, který po smrti tatínka dotáhl celý objekt k dokonalosti. Dodnes je to jedno z nejoblíbenějších míst z celé nabídky Amazing Places. Zkrátka dojemný příběh se šťastným koncem a milými lidmi.
Což je další skvělá věc na projektu. Hotelový byznys má u nás pořád tak trochu pejorativní nádech. Majitelé hotelů a restaurací bývají vnímáni jako hochštapleři, kteří už nevědí, jak zákazníka odrbat. Ale to je pohled z 80. a 90. let. A já přitom poznal jen samé odvážné a laskavé lidi, kteří dali své celoživotní úspory do toho, aby vytvořili krásné místo nejen pro sebe, ale i pro ostatní.
Říkáte, že podporujete šetrné cestování a udržitelnost. Nepřitahuje ale projekt přílišnou pozornost k místům, která to nemusí unést?
Myslím si, že tohle je spíš záležitost různých výletnických aplikací. U nás je kapacita jasně daná a majitelé objektů ji rozvrhují podle toho, co dané místo unese. Chování lidí v přírodě je samozřejmě druhá věc. Osobně chci věřit, že lidé jsou zodpovědní, a zpětné vazby z Amazing Places jsou toho důkazem.
Co z nabídky Amazing Places dnes Češi nejvíc vyhledávají?
Trendy jsou sezónní. Teď v zimě jednoznačně vede wellness. V tom jsou v posledních letech velmi dobří Poláci. A v létě nejvíc frčí glamping (výraz pro luxusní kempování, který vznikl spojením „glamorous“ a „camping“, pozn. red.). To je nejspíš i tak trochu historická věc, protože Češi obecně milují chalupaření, sbírání hub a výlety do přírody. To všechno glamping nabízí, jen v trošku větším pohodlí.
Ještě nějaké trendy, které jsou zřetelné z dat uživatelů Amazing Places?
Ubytování a rezervace táhnou z větší poloviny dárkové poukazy. To je velký fenomén, který svědčí o tom, že Češi rádi darují zážitky a že hezké vzpomínky jsou pro nás důležitější než věci.
A bude glamping tak populární i v příštích letech?
Myslím, že přijde jiný trend. Dnes už se tento model začíná trochu vyčerpávat, protože maringotek, stromových domů a podobných projektů je spousta. Spíš bych to v příštích letech viděl na úspěch sofistikovanějších projektů, které sice stále budou pod hlavičkou „glampingu“, ale budou daleko víc uživatelsky přívětivé. My v Amazing Places se také chceme víc zaměřit na naši iniciativu Češi ve světě. Sdružujeme v ní Čechy, kteří se rozhodli žít a podnikat v jiné zemi. Třeba ve Španělsku, v Itálii, Norsku nebo na Bali. To je moje velká láska.
Proč zrovna Bali?
Jeli jsme tam tehdy s celým týmem Amazing Places a do cesty nám vstoupili Jindra s Míšou, dnes už moji přátelé, kteří tam rozjížděli projekt Bába na Bali. Přiznávám, že se mi do toho nechtělo, protože už jsem před sebou viděl tu kupu starostí a investovaných peněz. Ale nedalo mi to. Začal jsem se na Bali vracet, zalezlo mi pod kůži a stalo se z něj jediné místo, kde umím vypnout.
Takže ideální místo pro Amazing Places.
Přesně tak. Tamní projekt mi dělá velkou radost a do budoucna ho plánujeme rozšířit.
Co ještě vám dělá radost?
Kdybych měl vypíchnout to největší, tak by to byl náš nový projekt z dílny Amazing Places, který jsme pojmenovali Kouzelné chaloupky. Už název sám napovídá, že se jedná opět o jedinečná místa v Česku, kde si lidé budou moci vybrat snovou dovolenou s rodinou či přáteli, ať už v chaloupce, roubence, ale také třeba v přestavěné stodole nebo v chaletu na horách. Projekt trval několik let a já si přeju, aby měl alespoň takový úspěch jako samotné Amazing Places.