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Amalgám skončil, kolik stojí plomba? Plně hrazené výplně se nehodí na všechny kazy

Pavla Žáková
  15:29

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Po zákazu amalgámových výplní už nepůjde některé větší kazy ošetřit plně na pojišťovnu, ale pacienti budou citelně doplácet. | foto: Depositphotos

Amalgámové plomby už zubaři nesmí používat. Zákaz vstoupil v Česku v platnost 1. července 2026 a mnoho lidí se logicky ptá, zda amalgám nahradí jiná plně hrazená varianta. Odpověď záleží na věku a také na tom, o jaký kaz se jedná. Některé kazy už nepůjde opravit žádnou plně hrazenou variantou.

Od 1. 7. 2026 už stomatologové nesmějí používat amalgámové výplně. Důvod není medicínský, ale environmentální, řekla iDNES.cz mluvčí České stomatologické komory Karolina Slavíčková.

Místo amalgámu musí zubaři sáhnout po fotokompozitním nebo chemicky či duálně tuhnoucím materiálu.

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Jak škodí amalgámové plomby

Amalgám je slitina kovů, z nichž tím nejproblematičtějším je rtuť. Tento za běžných podmínek tekutý kov, přezdívaný také živé stříbro, je toxický. Jeho použití zakazuje Minamatská úmluva, ke které Česko přistoupilo v roce 2017. Rtuť se v těle hromadí a napadá zejména nervovou soustavu.

Rtuť v plombách není nebezpečná přímo pro pacienta. Pokud je plomba správně provedená, případné uvolňování rtuti do organismu je nulové nebo minimální. Problémem je to, co se děje s plombami po smrti člověka – rtuť se pak může dostávat do vody nebo do ovzduší. „0,7 tuny na nás spadne z krematorií, a ten počet bude stoupat,“ uvedl již dříve prezident České stomatologické komory Roman Šmucler.

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Jak dlouho vydrží amalgámová plomba

Kdo už amalgámovou plombu má, nemusí si ji dávat odstranit. Zákaz se týká pouze nových výplní.

Amalgámové plomby jsou odolné, vydrží i velký tlak při žvýkání na plochách stoliček. Běžně tak může amalgámová plomba vydržet 10 až 15 let. Problémem je ale netěsnost, resp. to, že amalgám nepřilne k zubu tak, jako modernější materiály. Právě tato netěsnost vede nejčastěji k tomu, že plombu je potřeba vyměnit. Nově už za ni zubař musí dát jiný typ výplně. „Je to jako mít mezi zuby hřebík – dochází k oxidaci a postupnému poškození okolních tkání,“ vysvětlují zubaři z pražské ordinace Mod Dental.

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Jaké plomby hradí pojišťovna

Odpověď záleží na věku a na typu plomby. U dětí a mladých lidí do 18 let hradí pojišťovna plně všechny typy výplní, a to bez ohledu na to, zda jsou použity na přední zuby či stoličky. U dospělých od 18 let je situace složitější.

Pojišťovna dospělým hradí nevrstvené fotokompozitní výplně (bílé), které ale nelze použít na větší kazy. Dále hradí plomby z chemicky nebo duálně tuhnoucího materiálu, které ale zase nevydrží velký tlak.

Plomby u dospělých
Způsob úhradyTyp výplněPoužití
Plně hrazenéNevrstvená fotokompozitní výplňNa malé a dobře dostupné kazy
Z chemicky nebo duálně tuhnoucího materiáluNehodí se na přední zuby (kvůli barevnému odstínu) a na místa s velkou zátěží (žvýkací plochy stoliček)
Částečně hrazené (900 Kč)Vrstvená fotokompozitní výplňVelmi kvalitní, odolná a estetická bílá výplň, která se hodí i pro přední zuby.

Kolik stojí plomba

Na některá ošetření zubů, jež šla provést zdarma amalgámem, je nyní potřeba vrstvená fotokompozitní výplň, která ale není plně hrazená. Zdravotní pojišťovny na ni přispívají částkou 900 korun.

„Jedná se o kvalitní a vysoce estetickou ‚bílou‘ výplň, která se hodí pro ošetření většiny kazů. Její cena se liší podle rozsahu a zpracování výplně a může být různá u různých zubních lékařů. Cena výplně musí být uvedena v ceníku každého zubního lékaře. Zdravotní pojišťovna uhradí zubnímu lékaři část ceny výplně (v roce 2026 je výše úhrady 900 Kč), zbytek ceny hradí pacient,“ upřesnila mluvčí VZP Viktorie Plívová.

Výjimky pro amalgám

Amalgámové výplně může od 1. 7. 2026 použít stomatolog jen v případě, že jiný typ plomby není vzhledem ke zdravotnímu stavu pacienta možný. Jak uvedla mluvčí stomatologů Karolina Slavíčková, spadají sem alergie a také například některá závažná neurodegenerativní či záchvatovitá onemocnění.

Podle mluvčí České stomatologické komory Karolina Slavíčkové je vrstvená fotokompozitní výplň považovaná za univerzální řešení a lze ji použít i pro rozsáhlé kazy a v jakémkoli úseku chrupu. Její cena se u konkrétních stomatologů liší. „Česká stomatologická komora nevydává závazný ceník a ceny se mohou výrazně lišit podle rozsahu výplně, použité technologie, časové náročnosti výkonu, nebo regionu,“ řekla Slavíčková.

Podle stručné rešerše z webových stránek stomatologických ordinací se její cena, resp. doplatek, pohybuje od vyšších stovek po tisícovky korun.

Jak zkontrolovat cenu plomby

To, jestli za novou plombu lidé u svého zubaře zaplatili správnou cenu s odečteným příspěvkem pojišťovny, si může každý zkontrolovat u své zdravotní pojišťovny. Kontrolu plateb za péči pojišťovny umožňují například ve svých mobilních aplikacích nebo webových portálech.

Do většiny se lidé přihlašují zabezpečeným přístupem, například přes bankovní identitu. Používat mohou webovou i mobilní formu.

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Trhání místo plomby?

Stomatologové dříve varovali, že pokud po konci amalgámu nebude pro ošetření kazů k dispozici jiná, plně hrazená varianta, změní se Češi v bezzubý národ. „Část lidí už na ošetření kazu nebude mít. Zuby jim proto budeme rovnou trhat,“ varoval tehdy Šmucler.

„Česká stomatologická komora velmi bojovala za to, aby vedle částečně hrazené výplně, po které byla poptávka jak mezi zubními lékaři, tak mezi pojištěnci, byly k dispozici i plně hrazené neaamalgámové varianty,“ sdělila nyní Slavíčková. Případy, kdy plně hrazená varianta nebude použitelná, nebudou podle ní až tak časté.

Problém není u zubařů, ale v krematoriích, řekl Roman Šmucler v roce 2024:

Kolik plomb ročně zaplatí pojišťovna?

Loni, kdy amalgám patřil ještě mezi možné a plně hrazené varianty, uhradily pojišťovny 4,6 milionu zubních výplní. Pro letošní rok je známé pouze číslo za VZP, u níž je pojištěno asi 60 procent lidí. Za první čtyři měsíce uhradila tato pojišťovna podle ČTK přes 800 tisíc ošetření zubů.

Na plombách pro dospělé zaplatila VZP do konce dubna 2026 přes 730 milionů korun, z toho přes 500 milionů za výplně se spoluúčastí pacienta. Ředitel VZP Ivan Duškov na konci června ČTK řekl, že zatím bylo uhrazeno výrazně méně bílých plomb pro dospělé, než pojišťovna očekávala. Předpokládá, že částka se bude v průběhu roku zvyšovat.

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