„Pacienti díky takové aplikaci vidí, jak změna spánku či stravy ovlivní jejich zdraví. Lékaři si zase mohou namodelovat účinky léčby ještě před jejím nasazením,“ řekl Moore v rozhovoru pro redakci iDNES.cz
Jakým směrem se vývoj zdravotnických aplikací s využitím umělé inteligence ubírá?
Směřuje k multimodálním modelům, to znamená takovým, které integrují genetické informace, zobrazovací metody, laboratorní data i životní styl a klinické posuzování založené na sledování pacienta v čase. Jednou z již používaných aplikací je detekce cévní mozkové příhody s využitím umělé inteligence, která na CT snímcích upozorní na nález o několik minut dříve než radiolog. Tím zachraňuje mozkovou tkáň i život. Dalším příkladem je detekce fibrilace síní pomocí zařízení, která pacient nosí na svém těle, jako je AliveCor. Ta již zabránila tisícům cévních mozkových příhod.
V kardiologii se preventivně bráníme chorobám například podáním statinů, které se vážou na cholesterol, čímž snižují riziko kardiovaskulárních onemocnění. V onkologii zase provádíme screening časného karcinomu. Ale v neurologii často čekáme, až se objeví příznaky.