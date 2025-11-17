Díky AI budeme chorobám předcházet, říká expert. Ve vývoji vidí roli i pro Česko

Premium

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Kamila Bendová
  16:00
Zabránit propuknutí onemocnění ještě dříve, než se ohlásí první klinické příznaky. To je jedna z vizí, do níž masivně investují nadnárodní společnosti a vědecké týmy po celém světě. Jde například o osobní digitální průvodce zdravím, kteří denně přizpůsobují doporučení aktuálnímu stavu pacienta. Gregory J. Moore, senior poradce ve společnosti Gates Ventures, se zaměřuje zejména na výzkum Alzheimerovy nemoci, zobrazovacích metod a umělé inteligence.

„Pacienti díky takové aplikaci vidí, jak změna spánku či stravy ovlivní jejich zdraví. Lékaři si zase mohou namodelovat účinky léčby ještě před jejím nasazením,“ řekl Moore v rozhovoru pro redakci iDNES.cz

Jakým směrem se vývoj zdravotnických aplikací s využitím umělé inteligence ubírá?
Směřuje k multimodálním modelům, to znamená takovým, které integrují genetické informace, zobrazovací metody, laboratorní data i životní styl a klinické posuzování založené na sledování pacienta v čase. Jednou z již používaných aplikací je detekce cévní mozkové příhody s využitím umělé inteligence, která na CT snímcích upozorní na nález o několik minut dříve než radiolog. Tím zachraňuje mozkovou tkáň i život. Dalším příkladem je detekce fibrilace síní pomocí zařízení, která pacient nosí na svém těle, jako je AliveCor. Ta již zabránila tisícům cévních mozkových příhod.

V kardiologii se preventivně bráníme chorobám například podáním statinů, které se vážou na cholesterol, čímž snižují riziko kardiovaskulárních onemocnění. V onkologii zase provádíme screening časného karcinomu. Ale v neurologii často čekáme, až se objeví příznaky.

