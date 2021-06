Speciální helma by mohla pomoci pacientům s alzheimerem, říká geofyzik

Počet lidí trpících Alzheimerovou chorobou celosvětově roste, její příčiny jsou však lékařům stále neznámé. Pomoct by jim mohlo zjištění týmu z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy pod vedením Günthera Kletetschky. Ve svém výzkumu popsali proces, který může přispívat ke vzniku této choroby. Mozku podle něj mohou uškodit zvětšené krystalky železa, které zapříčiní proces vedoucí k narušení jeho činnosti.

Pracoval jste pro NASA, podílel jste se na vývoji sondy na Mars, zabýváte se geofyzikou, geologií, asteroidy, meteority a magnetickými anomáliemi. Jak to jde dohromady s výzkumem Alzheimerovy choroby?

Všechno je to propojené magnetismem. V lidském mozku se vyskytují malé částečky magnetitu, které jsou obsažené v molekule, jež dodává mozku železo. Ty dokážou generovat elektrický proud, který při určitých frekvencích může ovlivňovat způsob, kterým si neurony (nervové buňky – pozn. red.) předávají informace. To může způsobit zhoršení kognitivních schopností, tedy paměti, pozornosti či myšlení.