Pacientů s Alzheimerem za pět let přibylo o více než třetinu

V Česku žije kolem 150 000 lidí s Alzheimerovou nemocí a dalšími demencemi, v roce 2036 jich podle odhadů bude víc než 300 000. Nemoc častěji postihuje ženy než muže, také proto, že většina pacientů je starších 65 let a ženy se dožívají vyššího věku.



Náklady na léčbu těchto pacientů se pojišťovně zvýšily za pět let o více než 71 procent. V roce 2014 to bylo 743 milionů korun, o pět let později 1,27 miliardy. Rostou i náklady na jednoho pacienta. Zatímco v roce 2014 platila pojišťovna asi 23 000 korun na rok, loni to bylo téměř 29 000 korun.

Náklady na péči o pacienty s Alzheimerovou chorobou nenese jen veřejné zdravotní pojištění, ale také sociální oblast a jejich rodiny, protože je mnohdy nutné jejich umístění v pobytových zařízeních. Takzvané domovy se zvláštním režimem zřizují města či soukromníci.

V městských zařízeních je cena kolem 10 000 až 12 000 korun, v soukromých nejčastěji přibližně 15 000 až 25 000 korun měsíčně. Příspěvek na péči, který dostává rodina od státu, jde přímo zařízení.

Alzheimerova nemoc narušuje část mozku a způsobuje pokles takzvaných kognitivních funkcí, tedy myšlení, paměti a úsudku. Nemocný má čím dál větší problémy s vyjadřováním, rozhodováním, nedokončuje myšlenky nebo je zmatený. V posledních stadiích pak není schopen se o sebe postarat. Roli hrají i rizikové faktory, jako jsou deprese, dlouhodobý stres, škodliviny z vnějšího prostředí, nezdravá strava či škodlivý životní styl.

