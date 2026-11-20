Státní ústav pro kontrolu léčiv podle firmy nekonstatoval žádné porušení zákona, šlo o preventivní výzvu.
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Alza chce dodávat léky na recept do boxů. Nezákonné, varuje ministerstvo
Ministerstvo zdravotnictví však v říjnu sdělilo, že taková služba vykazuje znaky zásilkového výdeje léků na předpis, který zákon zatím neumožňuje. Dodalo, že, pokud Státní ústav pro kontrolu léčiv při kontrole prokáže porušení zákona, může přistoupit i k uložení sankcí. Podle zákona o léčivech mohou být předmětem zásilkového výdeje jen léky bez lékařského předpisu, za jeho porušení hrozí pokuta až dva miliony korun.
„Na bezodkladné pozastavení přijímání eReceptů dostala Alza pouhých 24 hodin. Společnost krok realizuje jako gesto dobré vůle a otevřeně vyzývá ministerstvo zdravotnictví k zahájení konstruktivního dialogu o modernizaci lékárenských služeb,“ uvedla Čeřovská.
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Dodáme léky domů, nabízejí lékárníci. Chtějí tak zabránit zásilkovému výdeji
Pilotní službě předcházela podle Alzy právní analýza, podle které je tento model asistovaného výdeje v souladu s platnou legislativou. Zákazník v mobilní aplikaci Alzy zadá identifikátor svého elektronického receptu a udělí firmě plnou moc k vyzvednutí léku v lékárně a jeho doručení do boxu. Vhodnost takového postupu podle ní posoudí lékárník. „Podstatné je, že lék vydává farmaceut přímo v kamenné lékárně konkrétní pověřené osobě,“ uvedla dále Čeřovská.
Ministerstvo zdravotnictví chce možnost zasílat léky do výdejních boxů do budoucna umožnit. „Právě proto jsme připravili novelu zákona, která zásilkový výdej léků na předpis za jasně stanovených podmínek umožní,“ podotkl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Novela zákona byla v říjnu ve vnitřním připomínkovém řízení, které skončilo 30. října.