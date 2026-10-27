Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Alza chce dodávat léky na recept do boxů. Nezákonné, varuje ministerstvo

Autor: ,
  13:47
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Alza.cz

Společnost Alza chce lidem dodávat léky na recept do svých výdejních boxů, využije k tomu plnou moc od pacienta. Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že taková služba vykazuje znaky zásilkového výdeje léků na předpis, který zákon zatím neumožňuje. Mluvčí Alzy Eliška Čeřovská sdělila, že asistovaný výdej na základě plné moci je v souladu s platnou legislativou.

„Současná legislativa zásilkový výdej léků na předpis neumožňuje a tato pravidla nelze obcházet ani prostřednictvím plné moci nebo označením služby jako asistovaný výdej,“ uvedl ministr Adam Vojtěch (za ANO).

Firma v reakci na stanovisko ministerstva uvedla, že nejde o klasický zásilkový výdej a je připravená s příslušnými institucemi vést odbornou debatu.

Zásilkový výdej léků na předpis se blíží. Ministerstvo dokončuje nový zákon

Pokud podle ministerstva Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) při kontrole prokáže porušení zákona, může přistoupit i k uložení sankcí. Podle zákona o léčivech mohou být předmětem zásilkového výdeje jen léky bez lékařského předpisu, za jeho porušení hrozí pokuta až dva miliony korun.

Také podle České lékárnické komory zásilkový výdej léků nedovoluje současná legislativa. Lékárníci zásilkový výdej kritizují, v zahraničí podle komory vedlo k zavírání lékáren nebo nutnosti jejich finanční podpory od státu. Upozorňují také na vyšší riziko neodhalených lékových chyb.

„Pokud se potvrdí, že se na nezákonném zacházení s léčivými přípravky podílí člen komory, bude se věcí zabývat revizní komise České lékarnické komory. Ta posoudí, zda není na místě zahájit disciplinární řízení,“ uvedla komora v tiskové zprávě.

Lék na předpis není běžné zboží, varuje komora

Podle prezidenta České lékárnické komory Aleše Krebse není lék na předpis běžné zboží. „Osobní kontrola farmaceuta při výdeji je pojistkou, díky které lékárníci každý rok zachytí velké množství chyb na receptech, od špatné lékové formy až po nebezpečné kombinace léků. Podle projektu sledování lékových chyb jich může být ročně až milion,“ řekl Krebs. Podle něho zákon dnes výdej léků na recept do výdejních boxů neumožňuje a pacienti mají právo na to, aby se pravidla, která chrání jejich zdraví, dodržovala.

„Asistovaný výdej léků na předpis realizujeme v souladu s platnou legislativou, kdy k výdeji léků dochází přímo v naší lékárně v její provozní době farmaceutem,“ uvedla k tomu mluvčí Alzy.

Farmaceut podle ní lék vydá stejně jako při běžném výdeji v lékárně konkrétní fyzické osobě a na krabičku uvede doporučené dávkování. Lékárník může pacienta kontaktovat, případně se telefonicky na lékárnu může obrátit zákazník Alzy.

Pro zásilkový výdej léků na předpis je 86 procent Čechů. Službu mají za bezpečnou

„V první fázi bude služba dostupná pro vybranou skupinu zákazníků. Zákazníci si tak mohou své léky vyzvednout kdykoliv v určené termo-monitorované schránce v jednom z více než 700 AlzaBoxů v Praze a blízkém okolí,“ uvedla Alza v tiskové zprávě. Kdy službu spustí, firma nesdělila.

Zákazník v mobilní aplikaci Alzy zadá identifikátor svého elektronického receptu a udělí firmě plnou moc k vyzvednutí léku v lékárně a jeho doručení do boxu. Vhodnost takového postupu podle ní posoudí lékárník.

„Nepůjde automaticky o všechny léky ani o službu, která by byla vhodná pro každý recept,“ doplnila Čeřovská. Podle ní lékárník posoudí vhodnost asistovaného výdeje pro každého pacienta.

Ministerstvo připravilo novelu zákona

Proti postupu Alzy při výdeji léků na předpis se vymezila společnost Lékárna.cz. Také usiluje o výdej léků na recept, ale začne s tím, až to umožní zákon.

Recept na riziko. Lékárníci zachytí milion chyb ročně. Vidí slabiny zásilkového výdeje

„Jakékoli zpřístupnění léků na předpis v online prostředí musí probíhat jednoznačně v mezích platné legislativy se zárukou bezpečnosti, kvality a dostupnosti. S myšlenkou výdeje léků na předpis v České republice přišla Lékárna.cz již v roce 2012. Od té doby se snažíme tento způsob výdeje definovat a komunikovat o něm s ministerstvem zdravotnictví, zdravotníky, pacienty i zdravotními pojišťovnami,“ sdělil pro iDNES.cz Ivan Procházka, vedoucí lékárník Lékárna.cz.

Online výdej léků na recept vnímá jako logický a potřebný krok, který zlepší dostupnost péče především pro seniory, chronicky nemocné a pacienty se sníženou mobilitou. „Moderní technologie však nikdy nesmějí jít na úkor bezpečí nemocného ani potlačovat odbornou roli lékárníka. Lékárenská péče není pouhá logistika krabiček, ale odborná služba, jejíž součástí je i vysvětlování a kontrola předepsaných léčiv. Už dnes nastavujeme vysoké standardy online poradenství a stejnou úroveň péče chceme garantovat i při online výdeji přípravků na recept,“ vysvětlil Procházka.

Ministerstvo zdravotnictví chce možnost zasílat léky do výdejních boxů do budoucna umožnit. „Právě proto jsme připravili novelu zákona, která zásilkový výdej léků na předpis za jasně stanovených podmínek umožní,“ podotkl Vojtěch. Novela zákona je v současné době ve vnitřním připomínkovém řízení, které končí 30. října.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Nejčtenější

Slapy se mění v pustinu. Obnažené břehy odkryly množství odpadu i vraky aut

Vodní nádrž Slapy - Zrůbek, Vestec. Místy je už tak málo vody, že se dá...

Hladina Slapské přehrady ustoupila tak, že ji na některých místech lze přebrodit. Kvůli extrémnímu hydrologickému suchu klesla o desítky metrů a odkryla tak nejen obrovské množství vzácných škeblí,...

Státní vyznamenání 2026: tato jména doporučili politici a sází se na ně

Státní svátek 28. října je neodmyslitelně spojen s předáváním státních...

Státní svátek 28. října je neodmyslitelně spojen s předáváním státních vyznamenání. Komu letos prezident Petr Pavel udělí medaile Za hrdinství, Za zásluhy, Řád bílého lva nebo Řád Tomáše Garrigua...

Kimova sestra chřestí zbraněmi. Spekulace, že vůdce zemřel, neustávají

Kim Jo-čong, vlivná sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una, na frontové...

Severní Korea rozmístí nové palební jednotky. Oznámila to dnes podle státních médií Kim Jo-čong, vlivná sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una, který se delší dobu neukázal na veřejnosti a o...

Tohle jste přehnali. Tisíce lidí bouřily v Praze za poplatky ČT a ČRo, bude Letná

Tisíce lidí demonstrovaly na pražském Staroměstském náměstí proti zrušení...

Tisíce lidí se shromáždily na pražském Staroměstském náměstí, aby protestovaly proti vládnímu záměru zrušit televizní a rozhlasové poplatky. „Máme toho dost“ či „svobodu“ skandovaly davy. Demonstraci...

Jednu režnou na vás, mistře! Se Štěpničkou se loučila dojatá Medvecká i plné Národní

Smuteční řeči se v Národním divadle na posledním rozloučení s Jiřím Štěpničkou...

Ve zcela zaplněném pražském Národním divadle se kolegové a veřejnost rozloučili s Jiřím Štěpničkou. Nad rakví promluvil ředitel Jan Burian a herci Vladislav Beneš či Taťjana Medvecká. S hudební...

Alza chce dodávat léky na recept do boxů. Nezákonné, varuje ministerstvo

ilustrační snímek

Společnost Alza chce lidem dodávat léky na recept do svých výdejních boxů, využije k tomu plnou moc od pacienta. Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že taková služba vykazuje znaky zásilkového výdeje...

27. října 2026  13:47

Dlouhé roky informujeme jednostranně. Moderátor televize se omluvil Srbům

Srbská veřejnoprávní RTV se omluvila divákům za roky jednostranného...

Moderátor srbské veřejnoprávní televize RTV se omluvil divákům za to, že stanice po víkendových volbách neodvysílala oslavy příznivců vítězné Studentské kandidátky. Ale nejen za to. Přiznal i...

27. října 2026  13:45

Klempíř odvolá exšéfa ČT Dvořáka z fondu audiovize. Máme rozdílné pohledy, řekl

Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) přichází na jednání vlády. Ta má na...

Ministerstvo kultury dnes odvolá exředitele České televize (ČT) Petra Dvořáka z čela představenstva Státního fondu audiovize. Sdělil to ministr Oto Klempíř (za Motoristy). Důvodem je podle něj...

27. října 2026  13:11,  aktualizováno  13:41

Nápis na podporu ČT už zmizel, poslanec z ANO přesto podal trestní oznámení

Před kanceláří ANO v Hradci Králové už není nápis na chodníku (27. října 2026).

Nápis na podporu České televize, který před kanceláří hnutí ANO v Hradci Králové o víkendu nastříkal kandidát na náměstka primátorky Kamil Kubica z Pirátů, je pryč. Přesto to není uzavřená...

27. října 2026  13:39

Největší deeskalace od začátku války. Příměří v Oleškách má trvat šest dní

Snímek z dronového videa zachycuje zničená vozidla na ulici v Oleškách v Ruskem...

Rusko a Ukrajina oznámily, že v noci zavedly lokální příměří kvůli humanitární akci ve městě Olešky. Lidem v této Ruskem okupované obci u frontové linie mají být zajištěny dodávky potravin a léků,...

27. října 2026  2:36,  aktualizováno  13:28

Možná přijde i poplatník? Kaiser a Lábus se neshodnou v otázce televize a rozhlasu

Jiří Lábus a Oldřich Kaiser v silvestrovském pořadu Největší flám s Jiřinou...

Na internetu se od pondělního večera šíří video, ve kterém se herec Oldřich Kaiser souhlasně vyjadřuje ohledně aktuálního vládního návrhu na zrušení poplatků veřejnoprávním médiím. Jeho nerozlučný...

27. října 2026  13:19

Rekordní Hazlov. Kvůli volbám z obce přišly ke krajskému soudu čtyři podněty

ilustrační snímek

Celkem patnáct podnětů z Karlovarského kraje ohledně nedávno skončených komunálních voleb evidují u Krajského soudu v Plzni. Rekordmanem je v tomto ohledu Hazlov na Chebsku, odkud přišly podněty hned...

27. října 2026  13:18

Nvidia investuje tři miliardy dolarů do Mety. Zuckerberg slibuje průkopnické modely AI

Logo společnosti NVIDIA se zobrazuje na obrazovce během konference zaměřené na...

Americký výrobce čipů Nvidia investuje tři miliardy dolarů (zhruba 65 miliard Kč) do internetové společnosti Meta. Oznámily to firmy, které se zároveň dohodly na prohloubení spolupráce v oblasti...

27. října 2026  13:16

Dva Židé, tři synagogy. V rozděleném Jeruzalémě se hraje o podstatu Izraele

Premium
Mladí ortodoxní Židé na cestě ze školy ve čtvrti Me’a Še’arim (26. října 2026)

Od našich zpravodajů v Izraeli Když přejedete z horkého izraelského jihu do Jeruzaléma, jako byste překročili hranice několika různých států. Narazíte tu na ortodoxní radikály s palestinskými vlajkami odmítající existenci Izraele,...

27. října 2026  13:10

Jednání o koalici v metropoli pokračují. Praha sobě by mohla řídit dopravu

V Praze pokračují jednání o složení koalice po volbách. Již potřetí se od voleb...

V úterý zasedlo hnutí STAN v čele s Petrem Hlaváčkem k povolebnímu vyjednávání o budoucím složení pražského magistrátu. Starostové se už dohodli se SPOLU pro Prahu (ODS a TOP 09), debaty ale...

27. října 2026  12:58

Kladno přetne svou tepnu. Už brzy se uzavře celý Sítenský most, doprava v okolí nabobtná

Začne oprava a úplná uzavírka Sítenského mostu. (27. října 2026)

Začne oprava a úplná uzavírka Sítenského mostu v Kladně, přes který každý den projedou tisíce osobních vozidel a autobusů. Potrvá dlouhých dva a půl roku. V pondělí 16. listopadu se kompletně uzavře...

27. října 2026  12:53

Autem srazili divočáka, na hřišti ho porcovali. Jsou to známí gauneři, říkají místní

Neznámí pachatelé srazili autem divočáka, kterého pak rozporcovali na...

Přímo na fotbalovém hřišti klubu TJ Tršice na Olomoucku někdo v noci na pondělí rozporcoval divočáka. Pachatelé ho srazili autem a místo aby zavolali policii, u tribuny na hřišti si udělali...

27. října 2026  12:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.