Reagujeme na požadavky pacientů. Cedulku s nápisem neklepat u nás nenajdete

Osudové setkání? Pro dva úspěšné muže s řeckými kořeny se zcela určitě odehrálo před třiceti lety, kdy oba rozjížděli svou pracovní kariéru. Tomáš Petsinis tehdy začínal svou dráhu úklidem kanceláří v centru Prahy. Náhoda tomu chtěla, že se dostal i do kanceláře Sotiriose Zavalianise. Ten z kanceláře dopoledne řídil svou firmu prosazující se v oblasti zdravotnictví a odpoledne ji měnil v ordinaci.

Dnes jsou z nich nejen přátelé, ale i blízcí spolupracovníci. Tomáš Petsinis je součástí managementu v Nemocnici Hořovice a jednatelem společnosti Altoa, která v Česku již šest let zajišťuje expresní a nadstandardní lékařskou péči v zařízeních patřících holdingu Akeso, druhé největší zdravotnické firmě v Česku. Do byznysu skupiny, kterou řídí Sotirios Zavalianis, spadá Nemocnice Hořovice, Rehabilitační nemocnice Beroun či Onkologické a radiologické centrum Multiscan Pardubice.

Jak se z pomocné síly v kanceláři stane jednatel společnosti a člen managementu zdravotnického holdingu?

O nás Řecích se ví, že držíme pospolu. O Sotiriosovi se zase ví, že se neobklopuje neschopnými lidmi, takže „smeták“ mi nezůstal jen proto, že máme kořeny v jedné zemi. Po studiích jsem nastoupil do Diagnostického centra Mediscan, které sídlilo na Chodově. Poté, co Sotirios postupně privatizoval nemocnici v Hořovicích a v Berouně, jsem se přesunul do Hořovic. V roce 2014 jsme spolu založili společnost Altoa, která se orientuje na exkluzivní péči.

Proč právě zdravotnictví?

Pro Řeky je zdraví na prvním místě. Vidíme v celém procesu něco víc než jen klasické schéma vyšetřit, ošetřit a poslat domů. Zároveň nevidíme důvod, proč by zdravotní péči nešlo zajišťovat v krásných, čistých a moderních prostorách. Už samotná návštěva lékaře je pro mnoho lidí stres, proč ho navíc umocňovat depresivním prostředím jako z minulého století? Návštěva doktora přece nemusí být nepříjemný zážitek. A my chceme dosáhnout toho, aby lidé nechodili k lékaři se staženým žaludkem a jen, když už není zbytí.

Co je to Altoa Společnost Altoa s.r.o. vznikla v roce 2014. Zajišťuje individuální preventivní a léčebnou péči výhradně prostřednictvím smluvní sítě zdravotnických zařízení - Nemocnice Hořovice, Rehabilitační nemocnice Beroun, Onkologické a radiologické centrum Multiscan a Gynekologická praxe Praha, které jsou součástí holdingu Akeso. Altoa poskytuje komplexní nadstandardní zdravotní péči. Kompletní nabídku programů naleznete na www.altoa.cz

Jak toho chcete docílit?

Všichni víme, že prevence je základ. Běžně uzavíráme pojištění, dáváme auto jednou za rok do servisu, necháme si pravidelně udělat revizi komína, ale vlastní zdraví stále dost často šidíme. Myslíme si, že když se o klienta postará erudovaný a přátelský personál v moderních prostorech, které příliš nepřipomínají klasickou nemocnici, a navíc bude mít na blízku člověka, který ho vším provede a všechno mu vysvětlí, preventivní prohlídka se může stát přirozenou a celkem příjemnou součástí péče o sebe. Třeba jako návštěva kadeřníka. Péče u nás začíná už na recepci, kdy si klienta vyzvedne náš člověk, který s klientem bude po celu dobu a provede ho všemi vyšetřeními.

Na jakých základech, respektive vizích, jste společnost Altoa zakládali?

Především jsme reagovali na požadavky pacientů. Doba se zrychluje, lidé nechtějí vysedávat v čekárnách, hledat správné dveře do ambulance. Chtějí kompletní servis a pokud možno hned. Cedule na dveřích: Neklepat! Sestra pravidelně vychází!, u nás tedy neuvidíte. Zároveň jsme si uvědomili, že problémem dnešní medicíny je její fragmentovanost.

Máme špičkové specialisty, ale málokde dokáží dát všechny ty výsledky z různých vyšetření dohromady a podívat se na pacienta jako lidskou bytost, která funguje jako celek. A tak nezřídka pacient chodí od jednoho lékaře k dalšímu, a ten ho pošle zase k dalšímu. Co si rozhodně nemusíme nalhávat, na vyšetření některých specialistů se dnes čeká i týdny. Naše úvahy se tedy ubíraly dvěma základními směry. Nabídnout klientům takový komfort a servis, aby si zvykli nemocem předcházet, a zároveň, pokud už nějaké potíže mají, řešit je expresně a komplexně.

V portfoliu společnosti Altoa naleznou klienti celou řadu služeb, od jednorázových programů, jako je třeba výživové poradenství nebo spánková laboratoř, až po klientské karty a dlouhodobou péči. O co je největší zájem?

Některé zákonitosti jsou úsměvné. Například v pondělí pravidelně volají ženy, které chtějí své muže objednat do spánkové laboratoře, aby vyřešily chrápání svých partnerů. Asi je k tomu vede náročný víkend, kdy se nevyspaly. Ovšem teď vážně. V době ohrožení novým typem koronaviru se obecně začali lidé o svoje zdraví zajímat o něco více. Je to logické, chtějí být v dobré kondici, kdyby postihl i je.

Nyní proto registrujeme zvýšenou poptávku po preventivních programech. Klienti oceňují, že jsme schopni během jediného dne zjistit jejich aktuální zdravotní stav. Preventivních vyšetření máme několik typů, například v komplexním preventivním programu klienty čeká krevní rozbor, vyšetření internistou, EKG, echokardiografické vyšetření, ultrazvukové vyšetření cév a mnoho dalšího.

Jak přistupují lidé k prevenci obecně bez ohledu na koronavirus?

Bez ohledu na covid se ženy chtějí nejčastěji nechat vyšetřit pro záchyt případného onkologického onemocnění, což velmi kvitujeme. Díky moderní medicíně se daří onkologická onemocnění stále úspěšněji léčit. Bohužel, na druhou stranu onkologických pacientů přibývá. Jediná možnost ochrany je zdravý životní styl, a právě prevence.

Pravidlo je jasné - čím včasnější je diagnostika, tím jednodušší a účinnější je léčba. Pokud je nemoc odhalena včas, šance na přežití může být téměř stoprocentní. Klíčem k úspěšné léčbě je však opravdu včasná diagnóza. Ukazuje to třeba zmíněná rakovina prsu. U té, pokud je odhalena v prvním stadiu, je pravděpodobnost pětiletého přežití prakticky stejná jako ve zdravé populaci. Odhalení ve čtvrtém, tedy posledním stadiu snižuje šanci na čtvrtinu.

Nabízíte různé preventivní programy a komplexní vyšetření. Kdy je pro člověka nejlepší čas se o taková vyšetření zajímat?

Když zůstaneme u onkologických onemocnění, je dobré si uvědomit, že na jednu stranu zvyšuje vyšší délka dožití šanci, že se dožijete své rakoviny. Pro každé onkologické onemocnění je typický věk nástupu trochu jiný. V relativně nízkém věku se objevují například nádory varlat u mužů a nádory děložního hrdla u žen, tam roste riziko nejrychleji mezi dvacátým a třicátým rokem života, nádory prsu začnou vážně hrozit po čtyřicítce. Člověk by ale neměl ignorovat jakékoli příznaky onemocnění.

Zažité schéma potíž – lékař – pilulka, je špatná rovnice. Měli bychom naslouchat svému tělu, i za banální potíží se totiž může skrývat nemoc. Já sám jsem někdy kolem třicítky, v době, kdy jsem založil rodinu, dospěl a uvědomil si, že bych měl mít odpovědnost vůči sobě i svým blízkým. Jednou ročně se nechám kompletně proklepnout od kolegů a paralen beru jen po náročnější oslavě.

Jak je to v Altoa s termíny objednání? Například když vezmeme objednání na „expresní“ vyšetření oproti klasickým čekacím dobám?

V našich smluvních zdravotních zařízeních máme vymezený prostor, díky kterému jsme schopni zajistit vyšetření ve velice krátkých časových lhůtách. Na některá vyšetření lze objednat i do 24 hodin. Například na vyšetření magnetickou rezonancí, na které standardně čekáte v nemocnicích i měsíc.

Jak Altoa zareagovala na pandemii COVID-19, rozšířili jste služby i tímto směrem?

Ano. Nabízíme dnes již standardní test PCR, test na přítomnost protilátek v krvi, ale i antigenní testy, které zobrazí přítomnost virového onemocnění SARS-CoV-2 už do 25ti minut po odběru. Díky našemu rezervačnímu systému nemusí klienti čekat ve frontách, vše běží dle objednání.

Dokážete tak pokrýt celou škálu zdravotnických služeb, které vaši klienti potřebují?

Určitě. Společnost Altoa zajišťuje vyšetření výhradně v zařízeních holdingu Akeso. Všechna zdravotní zařízení jsou moderně zařízené nemocnice perfektně vybavené nejnovější přístrojovou technikou. V zařízeních Akesa jsme totiž schopni garantovat, že klient dostane to nejlepší, co je možné.