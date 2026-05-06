„Neinformovali nás, že Hrad nic neví.“ Festival se omluvil za reklamu s Pavlem

„Festival Kino na hranici nebyl autorem ani zadavatelem tohoto vizuálu a neměl informace o tom, že použití fotografie prezidenta republiky nebylo projednáno s Kanceláří prezidenta republiky,“ uvedla mluvčí festivalu Alexandra Vysloužilová ve vyjádření pro redakci iDNES.cz.
„Vizuál byl využit výhradně po dobu konání festivalu jako součást festivalové chill-out zóny. Po skončení programu v daném prostoru byl odstraněn a nebude již dále používán. Vzniklé nedorozumění nás mrzí,“ dodala.
Prezident tváří reklamy, Hrad od toho dává ruce pryč. Pavel může chtít i odškodnění
Reklamní plakáty se objevily v polském Těšíně. Prezident na nich vystupuje v oblečení z olympijské kolekce značky Alpine Pro a zve návštěvníky do odpočinkové zóny spojené právě s touto firmou. Hrad však tvrdí, že o jejich vzniku nevěděl.
„Kancelář prezidenta republiky ani prezident republiky nestojí za uvedenými propagačními materiály, o využití fotografie pro tyto účely nebyli ani informováni,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí prezidenta Vojtěch Šeliga.
Podle mluvčího si je i sám Pavel vědom, že může jít o případné porušení osobních práv. „Prezident zatím nemá dostatek informací, aby se rozhodl, jak s tím naloží,“ dodal.
Podle advokáta Petra Suchomela se Pavel může domáhat stažení plakátu, případně odškodnění. To, že je prezident republiky, ho nezbavuje ochrany osobnostních práv, upozornil. „Jinak by se na to případně mohlo nahlížet, pokud by byl nějak užit například jeho oficiální portrét, který visí na školách či v úřadech. Pokud ale někdo užije jeho podobiznu k reklamním účelům bez jeho vědomí, má stejná práva jako kdokoli jiný,“ vysvětlil pro iDNES.cz.
Pokud by se prezident rozhodl pro právní kroky, je otázka, proti komu by mířily. Pořadatelé festivalu dávají od celé situace ruce pryč. „Relax zóna (CZillovna), v níž byl umístěn diskutovaný vizuál, vznikla ve spolupráci společnosti polské divize Alpine Pro, CzechTourism a Českého centra ve Varšavě,“ upozornila Vysloužilová.
Podíl na pořadatelství potvrdil i výkonný ředitel Alpine Pro Václav Hrbek. „Festival se konal mimo jiné pod záštitou českého a polského ministerstva kultury. Plakát zval do odpočinkové zóny tohoto festivalu,“ řekl. Redakce jej opětovně kontaktovala pro další vyjádření, neúspěšně.
Mluvčí úřadu CzechTourism Kateřina Beránková už dříve pro iDNES.cz uvedla, že plakát vznikl z iniciativy Alpine Pro a agentura CzechTourism se podle ní na jeho přípravě nijak nepodílela.