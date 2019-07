Lidé se naposledy rozloučili s válečným veteránem Dubcem, bylo mu 96 let

Alois Dubec se narodil 28. června roku 1923. Aby se za války vyhnul totálnímu nasazení, vstoupil v roce 1941 do protektorátního vládního vojska.



V roce 1944 v Itálii s několika dalšími vojáky zběhl – nejdříve do hor k italským partyzánům a pak do Švýcarska, kde se přihlásil do československé zahraniční armády.

Přes Francii se dostal do Británie, kde byl vybrán pro pilotní výcvik v RAF. Protože válka v Evropě se chýlila ke konci, byli letci školeni speciálně pro boj na Dálném východě, uvádí o něm web ministerstva obrany.

Po válce se Dubec vrátil do vlasti, kde byl ale perzekuován, nakonec tedy emigroval do Švýcarska, kde žil dlouhá léta. Po listopadu 1989 začal navštěvovat Českou republiku, koncem 90. let se vrátil natrvalo a žil v Luhačovicích.

Dubcovy vzpomínky nedávno zaznamenal projekt Paměť národa a loni vyšla o jeho osudech kniha s názvem Divoký kluk Alois Dubec: Z Vlachovy Lhoty do RAF a zpět.