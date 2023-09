Opilý řidič tolik společnosti neškodí, aby byl trestně stíhán, zní z ministerstva

„Jedná o pracovní návrh, který jsme ještě ani neposlali do mezirezortního připomínkového řízení a ke kterému ještě povedeme diskuzi,“ popsal návrh Stanislav na rádiu Impuls.

Stanislav uvedl, že by se agenda přesunula do přestupkového řízení, které je podle jeho slov efektivnější a doprovází ho přísnější sankce.

„Hrozba tam bude v podstatě pořád, akorát bude rozdíl v tom, že trest se bude dávat buď u trestního soudu, nebo u správního orgánu, vysvětlil náměstek ministra spravedlnosti.

Dodal, že výsledný trest by byl většinou v obou případech stejný, a to v podobě peněžitého trestu či zákazu činnosti. To, že trest může být totožný podle trestního i přestupkového práva, vysvětlil tak, že v trestním řízení je výše peněžitého trestu stanovena, zatímco ve správním přestupkovém řízením začínají sazby na dolní sazbě, která musí být vždy uložena.

„Nově od 1. 1. 2024 tam dochází ještě k podstatnému navýšení peněžitých trestů. Takže se stane, že u správního orgánu je peněžitý trest vyšší než u soudu,“ uvedl.

Důvodem změny je podle něj snaha vyjmout z trestního zákoníku trestné činy s menší společenskou škodlivostí. Návrh nyní chtějí probrat s neziskovým sektorem a odbornou veřejností, poté ho předloží ministru spravedlnosti Pavlu Blažkovi.