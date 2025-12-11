Znepokojivé zjištění, které se týká 1,5 milionu Čechů. Alkohol působí rakovinu

Autor: ,
  12:44
Studie vědců z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR (ÚOCHB) přišla se znepokojivou zprávou. Podle ní alkohol poškozuje lidskou DNA a způsobuje rakovinu. Buňky se poškození brání a DNA opravují, u některých lidí ale méně účinně. V míře, která poškozuje jejich zdraví, pije podle výzkumů alkohol 1,5 milionu Čechů.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Martin Stolař, MAFRA

Konzumace alkoholu způsobuje vznik toxické látky nazvané acetaldehyd, která poškozuje DNA. „Tyto poznatky nám pomůžou pochopit, proč u některých lidí vznikají nádorová onemocnění po alkoholu snáz než u jiných. Může jít právě o rozdíly v opravách DNA,“ uvedla první autorka studie, doktorandka Jana Havlíková z ÚOCHB.

Článek o studii zveřejnil časopis Communications Biology ze skupiny Nature.

Rakovinu slinivky lze úspěšně operovat. Rozhodují dny, upozorňují lékaři

Vědci se zabývali vzácným dědičným onemocněním Fanconiho anémií, která se vyznačuje neschopností opravy specifických poškození DNA. Obě vlákna DNA se při ní přilepí k sobě, což zablokuje replikaci genetické informace a buňka se nemůže dál dělit. Bez opravy vzniká výrazné poškození chromozomů a následkem je buď buněčné bujení vedoucí ke vzniku rakoviny, nebo buněčná smrt.

„Pacienti s Fanconiho anémií trpí poruchami krvetvorby a častými rakovinami. Ukázalo se, že poškození DNA vyvolané alkoholem, přesněji jeho toxický metabolit acetaldehyd, který reaguje s DNA, může vyvolávat podobné potíže i u lidí, kteří Fanconiho anémií netrpí,“ řekl Jan Šilhán z ÚOCHB.

Alkohol je spojen s nejméně sedmi typy rakoviny

Autoři studie zkoumali enzymy, které dokážou poškození rozpoznat a opravit. Enzymový komplex SXE dokáže podle nich poškozené místo z DNA vystřihnout a tím zahájit opravu DNA. Podobně jako škody po alkoholu umí opravit i následky toxinů nebo chemoterapie, kterou se některé druhy rakoviny léčí.

Lékařka: Alkohol spouští rakovinu a my si jím připíjíme na zdraví, škrtněte ho

V laboratoři ve Spojeném království, kde Šilhán dříve působil, jeho bývalí kolegové experimentovali s myšmi, které měly poruchu v opravné dráze DNA a enzymu odbourávajícímu toxický acetaldehyd. Měly silně poničenou krvetvorbu i DNA a často se u nich objevovala zhoubná bujení.

Pokud má člověk genetickou mutaci v opravné dráze DNA a k tomu sníženou schopnost odbourávat acetaldehyd, hrozí mu podle vědců výrazně vyšší riziko vzniku rakoviny i po požití malého množství alkoholu.

Až 900 tisíc Čechů pije denně příliš mnoho alkoholu. Dívky se vyrovnají chlapcům

„Alkohol poškozuje DNA. Přestože jsme popsali mechanismus opravy genetické informace, zatím jde stále jen o základní výzkum a žádná zázračná pilulka neexistuje,“ dodal Šilhán.

Podle dřívějších informací onkologů je pití alkoholu spojeno s nejméně sedmi typy rakoviny, například prsu nebo tlustého střeva a konečníku. Ročně lékaři některý z nádorů diagnostikují u více než 60 000 lidí.

Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

Jsme takoví rakousko-uherští „čuníci“, říká o šíření žloutenky Prymula

Nejčtenější

Zemřel Patrik Hezucký, moderátor, bavič a Marešův parťák z Ranní show

Patrik Hezucký

Ve věku 55 let zemřel Patrik Hezucký. Moderátor, bavič, ale především dlouholetý hlas Ranní show Evropy 2, kde dělal kolegu Leoši Marešovi, se poslední měsíce potýkal s vážnými zdravotními problémy....

Nejmocnější v Evropě je Trump. Dvojka v žebříčku Politica překvapí, uspěl i Babiš

Americký prezident Donald Trump se stal prvním držitelem nové Ceny míru, kterou...

Americký prezident Donald Trump je podle bruselského portálu Politico nejmocnějším člověkem Evropy. Sestavený žebříček popisuje 28 osobností, které budou v nadcházejícím roce 2026 kontinent významně...

Mareš strávil další noc u Hezuckého, situaci nazval setrvalým stavem

Patrik Hezucký byl v dobré náladě, vtipkoval, ukázal svůj pokoj i ledničku...

Leoš Mareš strávil druhou noc v řadě opět na křesle v nemocničním pokoji se svým kolegou a kamarádem Patrikem Hezuckým. Ve čtvrteční Ranní show však nechyběl. Do rádia přijel rovnou z benešovské...

Lennon vášnivě objal Yoko Ono, o pár hodin později ho zastřelil závistivý lůzr

Slavný portrét Johna Lennona a Yoko Ono od fotografky Annie Leibovitz je ve...

Nejen hudební svět si připomíná pětačtyřicet let od smrti Johna Lennona. Jen pár hodin před atentátem ho s jeho manželkou zachytila fotografka Annie Leibovitzová, nebyl to však jeho úplně poslední...

Zneklidňující pohled do Epsteinova světa. K vidění jsou neznámé fotky z jeho sídla

Demokratičtí kongresmani zveřejnili fotografie z Epsteinova soukromého ostrova....

Skupina amerických demokratických kongresmanů zveřejnila sérii fotografií a videí sídla sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina na jeho soukromém ostrově v Karibiku. Snímky zachycují exteriér i...

Nejvlivnější ženou světa je von der Leyenová, žádná Češka v žebříčku není

Ursula von der Leyenová na sjezdu CDU (19. února 2024)

Třemi nejvlivnějšími ženami na světě pro rok 2025 jsou podle amerického magazínu Forbes předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová...

11. prosince 2025  12:52

Znepokojivé zjištění, které se týká 1,5 milionu Čechů. Alkohol působí rakovinu

Roku 2012 měla metanolová aféra 50 obětí, dalším 140 lidem alkohol s vysokým...

Studie vědců z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR (ÚOCHB) přišla se znepokojivou zprávou. Podle ní alkohol poškozuje lidskou DNA a způsobuje rakovinu. Buňky se poškození brání a DNA...

11. prosince 2025  12:44

Ministr Válek bilancoval. Mezi priority patřila depolitizace zdravotnictví, řekl

Tisková konference ministra zdravotnictví v demisi Vlastimila Válka (TOP 09) k...

Končící ministr zdravotnictví za TOP 09 Vlastimil Válek zhodnotil uplynulé volební období. Za největší výzvy označil pandemii covidu-19, válku na Ukrajině, předsednictví Radě EU a stabilizaci trhu s...

11. prosince 2025  8:29,  aktualizováno  12:33

Soumrak černého uhlí. Do posledního dolu v Česku nahlédněte těsně před uzavřením

Už jen pár týdnů a těžba černého uhlí v Česku definitivně skončí. Posledním...

Už jen pár týdnů a těžba černého uhlí v Česku definitivně skončí. Posledním činným dolem je Důl ČSM ve Stonavě na Karvinsku. V něm ale těžba skončí v lednu 2026. Fotoreportérka iDNES.cz zmapovala...

11. prosince 2025  12:24

Dobrá schůzka, řešili jsme i Ukrajinu, uvedla Leyenová po setkání s Babišem

Premiér Andrej Babiš s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou....

Designovaný český premiér Andrej Babiš se ve čtvrtek v Bruselu sešel s šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Ta po společném jednání ocenila Babišovu podporu posilování...

11. prosince 2025  9:34,  aktualizováno  12:13

Outlet Lidlu zavírá po Praze také v Olomouci. Už se chystá třetí prodejna

Nákupní šílenství v outletu společnosti Lidl v Olomouci

Outletová prodejna Lidl v nákupní zóně na okraji Olomouce, jejíž otevření provázely před půl rokem fronty od tří ráno, ale i strkanice a hádky, má před sebou poslední tři týdny provozu. Naposledy...

11. prosince 2025  12:13

Z Prahy do Berlína vlakem poprvé pod čtyři hodiny. Německo otvírá novou trať

V posledních letech prošla takzvaná drážďanská dráha rozsáhlou rekonstrukcí....

Méně než čtyři hodiny bude od neděle trvat běžná cesta vlakem z Berlína do Prahy. Na jihu německé metropole se totiž po desítkách let příprav otevře nový železniční úsek, takzvaná drážďanská dráha....

11. prosince 2025  12:11

Nevěř všemu, co se kolem tebe děje, zamýšlel se prezident při debatě na škole

Zhruba dvě stovky studentů přišly na debatu s prezidentem Petrem Pavlem do...

Například o sociálních sítích a přístupu dětí k nim mluvil prezident Petr Pavel se studenty v průběhu druhého dne své návštěvy Libereckého kraje. Nejprve zavítal na jablonecký magistrát, poté se...

11. prosince 2025  6:27,  aktualizováno  12:10

Machadová po skoro roce na veřejnosti. Nobelovu cenu chce přivézt do Venezuely

Venezuelská opoziční lídryně María Corina Machadová se v Oslu po 11 měsících...

Venezuelská opoziční lídryně María Corina Machadová se ve čtvrtek časně ráno po 11 měsících objevila na veřejnosti a pozdravila své příznivce. Stalo se tak v Oslu, kde za ní její dcera ve středu...

11. prosince 2025  7:04,  aktualizováno  11:59

Plzeň na jaře rozezní vážná hudba. Vstupenky na Smetanovské dny jsou v prodeji

Komerční sdělení
Plzeňská filharmonie

Plzeňská filharmonie zahájila předprodej vstupenek na 46. ročník festivalu Smetanovské dny. Jeden z nejvýznamnějších kulturních svátků západočeského regionu se uskuteční od 26. února do 9. dubna 2026...

11. prosince 2025  11:50

Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®

O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...

Hokejisté trénovali, zloděj jim zatím vykradl šatnu. Sám pak dal policii vodítko

Několikrát trestaný muž z Karvinska kradl v hokejové šatně zimního stadionu v...

Pár hodin po činu vyřešili opavští kriminalisté krádež mobilních telefonů, peněženky a dalších osobních věcí hokejistů z jejich šaten v zázemí zimního stadionu v Kravařích na Opavsku. Pachatelem byl...

11. prosince 2025  11:44

Ukrajina podnikla jeden z největších útoků na Rusko. Moskva uzavřela všechna letiště

Ilustrační foto: dlouhodosahé ukrajinské drony An&#8209;196 Ljutyj stojí...

Ukrajina v noci na čtvrtek podnikla jeden z nejrozsáhlejších útoků na Rusko za téměř čtyři roky války. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že protivzdušná obrana sestřelila nejméně 287 dronů...

11. prosince 2025  8:17,  aktualizováno  11:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.