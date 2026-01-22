S alkoholem pomáhá nová online poradna. Využívá odpovědí umělé inteligence

Je to jednoduché. Stačí zadat jakoukoliv otázku o alkoholu nebo popsat své problémy s jeho konzumací a do několika vteřin dostanete obsáhlou odpověď včetně rad či kontaktů na odborníky. Přesně tak funguje nová online poradna na webu pijsrozumem.cz.
Poradna je určena všem věkovým kategoriím. Na dotazy odpovídá speciálně vycvičený model umělé inteligence, všechny odpovědi ale kontrolují odborníci. Klást dotazy o alkoholu a jeho konzumaci může kdokoliv. Poradna nevyžaduje registraci a je zdarma, navíc je plně anonymní. „Výhodou je, že je okamžitě k dispozici v kterémkoliv místě, kde je internetové připojení,“ říká výkonný ředitel UVDL Vladimír Darebník.
Využití umělé inteligence podle vedoucího centra Sananim Josefa Šedivého umožňuje odpovídat v reálném čase. Pokud je dotaz příliš složitý a individuální, předá jej AI odborníkovi na danou problematiku. V takovém případě je sice nutné zadat emailovou adresu, na které odborník tazatele do 24 hodin kontaktuje, je ale také možné zůstat zcela anonymní. Například založením nového emailu, který bude uživatel využívat jen pro tento účel. Stejně tak si i každý může vyžádat konzultaci přímo s odborníkem.
|
Pražané řeší problémy alkoholem. Čísla u dětí jsou alarmující, varují odborníci
“Chceme lidem nabídnout praktickou službu, která je dostupná ve chvíli, kdy to potřebují. Poradenství má smysl, když je konkrétní, srozumitelné a motivuje k reálné změně chování,“ říká Šedivý.
Podle Zprávy o alkoholu v České republice 2024 se Česko dlouhodobě řadí mezi země s nejvyšší spotřebou alkoholu na světě. Češi ročně vypijí 160 litrů alkoholických nápojů na osobu, což odpovídá 9,4 litrům čistého alkoholu. Necelou polovinu z toho tvoří pivo, 29 procent lihoviny a 26 procent víno.
Měsíc bez alkoholu
Rizikově pije 15 až 18 procent české populace, tedy zhruba šestina. Na to se každoročně snaží upozornit kampaň Suchej únor, která motivuje k měsíci bez alkoholu. Jen loni se do výzvy zapojilo zhruba 1,6 milionu Čechů, tedy zhruba 22 procent celé populace. Oproti roku 2024 stoupl počet účastníků o asi 350 tisíc.
“Alkohol je u nás pevnou součástí každodenního života. Právě proto dává smysl se alespoň na chvíli zastavit a podívat se na to, kolik piju, jím, beru nebo scrolluju, proč a jaký to má na mě a moje okolí dopad. Suchej únor může být, a pro mnoho Sušičů často také je, začátkem důležité životní změny,“ říká spoluzakladatel Suchýho února Petr Freimann. Podle něj ale není řešením se na měsíc „zavřít doma“ nebo se vyhýbat společnosti, kampaň chce lidem také ukázat, že se mohou dobře bavit i bez alkoholu.
|
Léčba závislých na alkoholu selhává, přes míru pije až osm set tisíc Čechů
Na fakt, že Češi alkohol i přes rizikové faktory vnímají jako samozřejmou součást života, upozorňuje i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). „Domnívám se, že o to důležitější je kombinovat prevenci s odpovědnou veřejnou politikou. Stát má proto odpovědnost chránit zejména děti a mladé lidi před vlivem marketingu alkoholu a zároveň podporovat takové nástroje, které motivují ke snižování jeho nadměrné spotřeby,“ komentuje.
Kampaň Suchej únor vítají také zástupci Sananim a UVDL. „Zároveň ale říkáme jasně, že pokud chceme reálně snižovat škody spojené s rizikovou konzumací alkoholu, musíme se opřít o dlouhodobé, systematické a měřitelné preventivní programy, které lidem pomáhají rozumět rizikům a formovat své chování,“ říká Vladimír Darebník. Na prvním místě by podle něj měla být stabilní prevence, například ve formě školních besed nebo online kampaní.