S alkoholem pomáhá nová online poradna. Využívá odpovědí umělé inteligence

Eliška Hovorková
  15:15
Lidem, kteří mají problémy s alkoholem, může pomoci nová anonymní online poradna. Ta díky umělé inteligenci odpovídá do několika vteřin a kromě řešení problémů se závislostí poskytuje i obecné informace o konzumaci alkoholu. Poradnu ve čtvrtek spustilo Drogové informační centrum Sananim spolu s Unií výrobců a dovozců lihovin (UVDL).
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jan Pešek, MF DNES

Je to jednoduché. Stačí zadat jakoukoliv otázku o alkoholu nebo popsat své problémy s jeho konzumací a do několika vteřin dostanete obsáhlou odpověď včetně rad či kontaktů na odborníky. Přesně tak funguje nová online poradna na webu pijsrozumem.cz.

Poradna je určena všem věkovým kategoriím. Na dotazy odpovídá speciálně vycvičený model umělé inteligence, všechny odpovědi ale kontrolují odborníci. Klást dotazy o alkoholu a jeho konzumaci může kdokoliv. Poradna nevyžaduje registraci a je zdarma, navíc je plně anonymní. „Výhodou je, že je okamžitě k dispozici v kterémkoliv místě, kde je internetové připojení,“ říká výkonný ředitel UVDL Vladimír Darebník.

Využití umělé inteligence podle vedoucího centra Sananim Josefa Šedivého umožňuje odpovídat v reálném čase. Pokud je dotaz příliš složitý a individuální, předá jej AI odborníkovi na danou problematiku. V takovém případě je sice nutné zadat emailovou adresu, na které odborník tazatele do 24 hodin kontaktuje, je ale také možné zůstat zcela anonymní. Například založením nového emailu, který bude uživatel využívat jen pro tento účel. Stejně tak si i každý může vyžádat konzultaci přímo s odborníkem.

Pražané řeší problémy alkoholem. Čísla u dětí jsou alarmující, varují odborníci

“Chceme lidem nabídnout praktickou službu, která je dostupná ve chvíli, kdy to potřebují. Poradenství má smysl, když je konkrétní, srozumitelné a motivuje k reálné změně chování,“ říká Šedivý.

Podle Zprávy o alkoholu v České republice 2024 se Česko dlouhodobě řadí mezi země s nejvyšší spotřebou alkoholu na světě. Češi ročně vypijí 160 litrů alkoholických nápojů na osobu, což odpovídá 9,4 litrům čistého alkoholu. Necelou polovinu z toho tvoří pivo, 29 procent lihoviny a 26 procent víno.

Měsíc bez alkoholu

Rizikově pije 15 až 18 procent české populace, tedy zhruba šestina. Na to se každoročně snaží upozornit kampaň Suchej únor, která motivuje k měsíci bez alkoholu. Jen loni se do výzvy zapojilo zhruba 1,6 milionu Čechů, tedy zhruba 22 procent celé populace. Oproti roku 2024 stoupl počet účastníků o asi 350 tisíc.

“Alkohol je u nás pevnou součástí každodenního života. Právě proto dává smysl se alespoň na chvíli zastavit a podívat se na to, kolik piju, jím, beru nebo scrolluju, proč a jaký to má na mě a moje okolí dopad. Suchej únor může být, a pro mnoho Sušičů často také je, začátkem důležité životní změny,“ říká spoluzakladatel Suchýho února Petr Freimann. Podle něj ale není řešením se na měsíc „zavřít doma“ nebo se vyhýbat společnosti, kampaň chce lidem také ukázat, že se mohou dobře bavit i bez alkoholu.

Léčba závislých na alkoholu selhává, přes míru pije až osm set tisíc Čechů

Na fakt, že Češi alkohol i přes rizikové faktory vnímají jako samozřejmou součást života, upozorňuje i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). „Domnívám se, že o to důležitější je kombinovat prevenci s odpovědnou veřejnou politikou. Stát má proto odpovědnost chránit zejména děti a mladé lidi před vlivem marketingu alkoholu a zároveň podporovat takové nástroje, které motivují ke snižování jeho nadměrné spotřeby,“ komentuje.

Kampaň Suchej únor vítají také zástupci Sananim a UVDL. „Zároveň ale říkáme jasně, že pokud chceme reálně snižovat škody spojené s rizikovou konzumací alkoholu, musíme se opřít o dlouhodobé, systematické a měřitelné preventivní programy, které lidem pomáhají rozumět rizikům a formovat své chování,“ říká Vladimír Darebník. Na prvním místě by podle něj měla být stabilní prevence, například ve formě školních besed nebo online kampaní.

Vstoupit do diskuse

Historik boří mýty o Zápotockém. Nebyl kápo v koncentráku ani „hodný“ Tonda

Nejčtenější

Náraz odmrštil těla stovky metrů. „Divná“ nehoda ve Španělsku dál budí otázky

Záchranáři na místě nehody dvou vykolejených vlaků ve Španělsku (19. ledna 2026)

Španělští vyšetřovatelé pokračují v objasňování tragické srážky dvou vlaků na jihu země. Náraz byl tak silný, že některá těla byla nalezena ve vzdálenosti stovek metrů od místa srážky. Nehoda u...

Kim zavítal do zrenovovaných lázní. Mají být důkazem zlepšení života v zemi

Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštívil zrekonstruovaný lázeňský areál...

Severokorejský vůdce Kim Čong-un pochválil rekonstrukci lázeňského areálu Onpho, který v minulosti ostře kritizoval. Podle státních médií má modernizovaný areál symbolizovat obrat k „lidově...

Dva mrtví a šest zraněných. Střelec si na úřadu v Chřibské vyřizoval osobní spory

Střelbou poškozené auto v Chřibské na Děčínsku, kde útočník střílel na obecním...

V Chřibské na Děčínsku jsou po střelbě na obecním úřadě mezi šesti zraněnými tři civilní občané a tři policisté, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Zemřel muž a střelec. Útočník měl u sebe při činu...

Policisté zastavili pojízdný vrak s platnou technickou, na autě našli 21 závad

Policisté zastavili v Jindřichově Hradci auto, které na silnice nepatří. Na...

Auto, které se sotva drželo na silnici a připomínalo spíš vrak než provozuschopný vůz, zastavili policisté v Jindřichově Hradci. Při prohlídce ve stanici technické kontroly pracovníci zjistili celkem...

Jen šel na protest, rodina ho viděla deset minut. Írán popraví prvního demonstranta

Šestadvacetiletý Íránec Erfán Soltání na archivní fotografii (nedatováno)

Je mu teprve šestadvacet a stejně jako desetitisíce dalších Íránců šel na protivládní demonstraci. Teď jej za to režim popraví, burcují lidskoprávní organizace na poplach. Mladého Erfána Soltáního...

S alkoholem pomáhá nová online poradna. Využívá odpovědí umělé inteligence

Zájem o pivo v plechovce je podle pivovarů stále větší.

Lidem, kteří mají problémy s alkoholem, může pomoci nová anonymní online poradna. Ta díky umělé inteligenci odpovídá do několika vteřin a kromě řešení problémů se závislostí poskytuje i obecné...

22. ledna 2026  15:15

Češi chtějí zahřát mrznoucí Ukrajince, na generátory za pár hodin poslali miliony

Ukrajinské hlavní město Kyjev sužují výpadky elektřiny. (21. ledna 2026)

Ukrajina čelí nejhorší energetické krizi od napadení Ruskem v únoru roku 2022. Miliony lidí včetně obyvatel Kyjeva jsou bez proudu, tepla a často i pitné vody. Hlavní město Ukrajiny už opustily...

22. ledna 2026  11:14,  aktualizováno  15:12

Všechny pobiju! Muž vyhrožoval střelbou bývalé družce, přišla si pro něj zásahovka

Všechny pobiju! Muž vyhrožoval bývalé družce, přišla si pro něj zásahovka

Pětačtyřicetiletou ženu ze Sokolovska vyděsily dvě videozprávy, které jí poslal čtyřiašedesátiletý bývalý přítel. V jedné z nich vyhrožoval střelbou, ve druhé dokonce střílel. Naplnit své hrozby...

22. ledna 2026  15:03

Nominace na Oscary ovládl thriller Hříšníci, posbíral jich rekordních šestnáct

Z filmu Hříšníci (Sinners)

Nejvíce nominací na Oscara posbíral americký thriller Hříšníci. Má hned šestnáct šancí, což je nový rekord. Favorizované drama Jedna bitva za druhou s Leonardem DiCapriem v hlavní roli získalo o tři...

22. ledna 2026  14:56

Zelenskyj v Davosu hodinu mluvil s Trumpem. Ten jednání označil za velmi dobré

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se účastní zasedání Světového...

Čtvrteční jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským označil prezident USA Donald Trump za velmi dobré. Po setkání ve švýcarském Davosu prohlásil, že všichni chtějí mír, ruskému...

22. ledna 2026  13:54,  aktualizováno  14:54

Sanitka s majáky spěchala za pacientem, osobák jí nedal přednost a naboural do ní

Sanitu na okraji Dobrušky nabouralo jiné auto. (22. ledna 2026)

Na okraji Dobrušky na Rychnovsku se střetla sanitka zdravotnických záchranářů a osobní auto. Sanita jela pod majáky po hlavní silnici a mířila k pacientovi. Nehoda se obešla bez zranění.

22. ledna 2026  14:53

První stíhaný podle nového paragrafu. Policie viní člověka ze špionáže pro Čínu

ilustrační snímek

Policie v sobotu zadržela člověka, který je podezřelý z činnosti pro čínskou zpravodajskou službu. Byl obviněn z neoprávněné činnosti pro cizí moc. Na síti X to ve čtvrtek uvedla Bezpečnostní...

22. ledna 2026  9:22,  aktualizováno  14:50

Po protestech rodičů i dětí nechtěný ředitel školy končí, starostka ho přestala hájit

Stovka rozzlobených rodičů protestuje u školy v Hnojníku

Ředitel Masarykovy základní a mateřské školy v Hnojníku na Frýdecko-Místecku Pavel Olšovský po pár měsících ve funkci končí. Jeho odvolání předcházelo v úterý bouřlivé zasedání místních zastupitelů....

22. ledna 2026  14:43

Oscar 2026

Tvůrci filmu Anora se radují z celkového vítězství. Romantická komedie o...

Slavnostní vyhlášení 98. ročníku Oscarů proběhne v neděli 15. března 2026 v Los Angeles. Nominace na nejprestižnější filmovou cenu vyhlásí Americká akademie filmového umění a věd 22. ledna. Česká...

22. ledna 2026  14:40

Ničí 80 let spojenectví, USA se změnily k nepoznání, pustil se Newsom do Trumpa

Kalifornský guvernér Gavin Newsom s kolenními podložkami pro politiky, kteří...

Kalifornský guvernér Gavin Newsom ve čtvrtek na Světovém ekonomickém fóru (WEF) v Davosu kritizoval amerického prezidenta Donalda Trumpa. Řekl, že Trump ničí mezinárodní spojenectví vytvořená po...

22. ledna 2026  14:38

Lululemon stáhl novou řadu legín. Jsou moc průsvitné, stěžují si zákaznice

Legíny řady Get Low, které musela značka Lululemon stáhnout z online prodeje...

Kanadská Společnost Lululemon Athletica dočasně pozastavila online prodej své nové kolekce legín Get Low. Zákazníkům, alespoň podle reakcí na sociálních sítích, vadí, že jsou až příliš odhalující,...

22. ledna 2026  14:35

Odbory a vláda se dohodly na růstu platů. Některé profese si polepší až o 9 procent

Tisková konference po jednání zástupců vlády a odborů o navýšení platů ve...

Odbory a vláda se ve čtrtek dohodly na růstu platů ve veřejném sektoru pro letošní rok, jak sdělil odborový předák Josef Středula. Vzrůst mají od dubna o 2 až 9 procent podle kategorie zaměstnanců....

22. ledna 2026  13:22,  aktualizováno  14:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.