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Alkohol je dostupný na všech pracovištích, odmítl jeho zákaz ve Sněmovně Šťastný

Josef Kopecký
Přímý přenos   10:29
Poslanci se přou, zda má být v dolní komoře parlamentu v průběhu jednání zakázán alkohol. „Ukažme lidem, že normální je nechlastat,“ řekla poslankyně STAN Ester Weimerová. Ministr pro sport, prevenci a zdraví za Motoristy sobě Boris Štastný jí oponoval. „Alkohol je už nyní dostupný na všech pracovištích, a to tak, že si ho každý, kdo se rozhodne, může koupit a na pracoviště donést,“ tvrdí.

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Právě poslanci STAN zkoušejí prosadit zákaz konzumace alkoholu ve Sněmovně během jednání. „Každý zaměstnanec v České republice musí přijít do práce střízlivý. Za příchod pod vlivem alkoholu mu hrozí výpověď. Pro poslance Poslanecké sněmovny ale – překvapivě – žádná taková pravidla neplatí,“ argumentují Jana Papajanovský a místopředsedkyně Sněmovny za hnutí STAN Barbory Urbanové.

„Samozřejmě nadužívání alkoholických nápojů jako ministr pro sport, prevenci a zdraví musím zásadně odmítnout. Skutečně, alkohol způsobuje řadu zdravotních problémů, pokud je konzumován v míře, která poškozuje lidské zdraví. Na druhou stranu, já jsem přesvědčený, že kde jinde než v Poslanecké sněmovně by měli sedět lidé zodpovědní. A já věřím, že se nám to daří zatím ve většině případů, až na výjimky,“ tvrdil Šťastný.

„Je to zbytečná regulace. Měli bychom vzít rozum do hrsti a nechat stav, jak je teď,“ řekl Šťastný. Neví ani, jak by se to mělo kontrolovat.

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„Nemáte v jedné věci pravdu, on alkohol není tak úplně dobře dostupný na běžných pracovištích, ani podle zákoníku práce nemůžete prostě v práci být,“ oponoval mu šéf Matěj Ondřej TOP 09 Havel.

„Pro běžné lidi je ta debata, která se tu začala vést, úplně absurdní,“ opáčila ministrovi Šťastnému šéfka poslanců Pirátů, že je mimo realitu, protože běžní lidé si skutečně nesmí nosit alkohol na pracoviště a zaměstnavatelé to i kontrolují.

„Není větší abstinent ve Sněmovně, než jsem já, přesto to nepodpořím. Jak já to budu kontrolovat? Řekněte mi v praxi, jak to mám dělat. Jsme dospělí a tady by se pít nemělo, k tomu nepotřebujeme zákon,“ prohlásil první místopředseda Sněmovny Patrik Nacher.

„Ze mě se stal abstinent, ale až když jsem viděl, co alkohol dělá s některými kolegy,“ opáčil mu poslanec STAN Jan Berki.

„Mělo by být normální, že se nepodává alkohol, minimálně když se jedná,“ uvedl šéf Pirátů Zdeněk Hřib. Připadá mu velice zvláštní, že se alkohol ve Sněmovně prodává a bývalý šéf Sněmovny za ANO Radek Vondráček by měl podle něj vysvětlit, proč to umožnil.

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