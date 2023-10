Lidé s nespavostí se obracejí k alkoholu i drogám. To spánek ještě zhoršuje

Markéta, která si přála zůstat v anonymitě, ale redakce iDNES.cz její identitu zná, nespavostí trpí především v období, kdy má úzkosti a není spokojená se svým životem. Usíná se jí špatně, často zabere na pár hodin až kolem šesté ráno. Taková období má navíc spojená také s večírky, při kterých nezřídka užívá drogy, nejčastěji kokain.

„Když jsem měla období, při kterém jsem dva tři měsíce šňupala koks zhruba dvakrát za týden a do toho jsem pila alkohol, pravidelně jsem pak třetí den po večírku vůbec nespala. Dobíhá mi to pomaleji. Mívám nespavost i v době, kdy mám silné úzkosti třeba z něčeho, co mě napadne před spaním,“ popsala Markéta.

Nyní spí mnohem lépe hlavně proto, že kokain téměř neužívá. Zároveň je podle svých slov také spokojenější se svým životem, než když taková období měla.

„Zkoušela jsem přestat pít a brát drogy a samozřejmě to pomohlo. Teď hodně piju, tak pětkrát za týden, ale paradoxně se mi spí dobře,“ podotkla Markéta.

Kromě drog lidé s nespavostí užívají i léky

Průzkum lékárenské skupiny Pilulka a výzkumné agentury Behavio vyzpovídal 327 Čechů, kteří spí šest a méně hodin. Většina z nich, až 94 procent, vůbec drogy neužívá. Jednadvacet procent pije alkohol několikrát týdně a sedmadvacet procent několikrát za měsíc.

Podle studie alkohol několikrát do týdne pije pouze 16 procent z 673 lidí, kteří spí sedm a více hodin. Několikrát do měsíce si pak přihne pětadvacet procent z nich. Uživatelů drog je mezi nimi podobně jako u lidí, kteří spí méně - přibližně 91 % žádné drogy nebere.

Podle přednosty Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Michala Miovského ale adiktologové pod drogy počítají nejen nelegální látky, ale i například léky, které lidé užívají bez předpisu lékaře.

„Je to poměrně riziková skupina lidí, která obvykle zneužívá s různou mírou intenzity léky s tlumivým účinkem. Jinými slovy prostě mají problém s nespavostí a ten problém řeší těmito skupinami léků a nikoli vzácně k tomu navíc popíjejí. Obvykle to nebývají velké dávky alkoholu a jejich účelem je posílit účinek těch léků,“ uvedl Miovský.

Podle něj velkou část lidí trpících nespavostí tvoří lidé s úzkostmi či depresemi, kteří navíc nemají tato psychická onemocnění diagnostikovaná a tudíž často neléčená. Častěji pak sahají právě po alkoholu.

Spánek ovlivňuje i stres či kalorická jídla

„Alkohol jim obvykle pomáhá usnout. Problém je v tom, že kvalitu spánku pití významně snižuje a to v mnoha ohledech. Zcela běžné je to, že v průběhu spánku, jak postoupí metabolizace alkoholu, se lidé začnou budit, jejich spánek je přerušovaný a velmi plytký, častěji chodí na toaletu, jsou dehydrovaní a sedativní účinek je pryč a znovu mají problém usnout,“ popsal Miovský.

V případě nelegálních drog pak podle adiktologa záleží na druhu látky. Markéta potvrdila, že jsou drogy, po kterých nikdy neusne.

„Na tripu, tedy LSD, usnout nejde, účinek je 12 až 16 hodin a je to pro mě peklo, je to velká zátěž, protože nejde stav vůbec ovládat. Houbičky fungují čtyři až sedm hodin, a pak vystřízlivím. Ve chvíli, kdy stav skončí, můžu jít spát. Na extázi se moc dobře nespí,“ přiblížila Markéta.

Podle Miovského není dobrý spánek samozřejmost a kromě návykových látek ho ovlivňují i další faktory. Zmínil například stres, nepravidelný režim či kalorická jídla pozdě večer. S klienty s nespavostí tak často řeší vytvoření dobrého spánkového rituálu.

„Kvalitní spánek je zásadní faktor pohodového fungování a je jasné, že pokud toho dosáhnete jinou než farmakologickou cestou, je to vždy výhoda a je to lepší,“ dodal Miovský.