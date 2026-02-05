Podle zprávy Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (NMSPDZ) se v Česku ročně spotřebuje 160 litrů alkoholických nápojů na osobu, což odpovídá 9,4 litru (7,4 kg) etanolu na osobu.
„Alkohol je u nás pevnou součástí každodenního života. Právě proto dává smysl se alespoň na chvíli zastavit a podívat se na to, kolik piju, jím, beru nebo scrolluju, proč a jaký to má na mě a moje okolí dopad. Suchej únor může být, a pro mnoho sušičů často také je, začátkem důležité životní změny,“ říká spoluzakladatel Suchýho února Petr Freimann. Podle něj ale není řešením se na měsíc „zavřít doma“ nebo se vyhýbat společnosti, kampaň chce lidem také ukázat, že se mohou dobře bavit i bez alkoholu.
Domácnost je místem, kde dochází k nejvýznamnější expozici alkoholu u dětí a kde se formují základní postoje k pití.