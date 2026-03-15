Sklenička na zdraví? Polovina Čechů věří, že malé množství alkoholu prospívá

  11:37
Zhruba polovina Čechů věří, že pití malého množství alkoholu je zdraví prospěšné. Takové množství umí většina i konkrétněji určit, nejčastěji jako několik skleniček vína nebo piva. Vyplývá to z výzkumu sociologů z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Výzkum se zaměřil na rozšířenost mýtů o alkoholu i zkušenosti s omezováním jeho konzumace.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Zúčastnilo se 1022 respondentů starších 18 let, kteří v posledních 18 měsících před sběrem dat někdy konzumovali alkohol. Sběr dat zajistila v období od 24. dubna do 2. května 2025 společnost NMS Market Research.

„Přestože si značná část populace uvědomuje jeho rizika, přetrvávají mnohé mýty a zkreslené představy, které mohou oslabovat schopnost tato rizika adekvátně vnímat. Nejrozšířenější jsou například představy o ‚zdraví prospěšné skleničce‘ nebo o vlivu alkoholu na tělesnou teplotu,“ uvádí výzkum.

Češi jsou stále pivními rekordmany, ale už pijí méně. Klesá i spotřeba alkoholu u dětí

Třetina rodičů dětí do pěti let si myslí, že malé množství alkoholu v těhotenství není nebezpečné ani pro matku, ani pro dítě. Lidé ve věku 25 až 44 let mají podle výzkumníků častěji volnější pohled na pití alkoholu během těhotenství, bez ohledu na to, zda mají menší děti.

Asi dvě pětiny dotázaných věří, že malé množství alkoholu pomáhá předcházet srdečním onemocněním. Více než 60 procent věří tomu, že alkohol zvyšuje tělesnou teplotu, zhruba čtvrtina tomu, že alkohol zlepšuje kvalitu spánku.

Vysoká spotřeba alkoholu v ČR podle lékařů přispívá k vyššímu výskytu a nárůstu onemocnění. Spojují ho například vyšším rizikem vzniku většiny druhů rakoviny, obezity, vysokého krevního tlaku nebo nemocí jater.

Tajemná láska k alkoholu. Prochází nejen mozkem, ale i střevem, dokazují pokusy

Dvě sklenice a dost

Asi tři čtvrtiny Čechů už někdy zkoušely omezit pití alkoholu. Téměř třetina někdy zkusila omezit konzumaci stanovením maximálního množství alkoholu, které vypije při jedné příležitosti. Nejčastěji jsou touto hranicí dvě sklenice.

Úspěšnost svého omezování alkoholu hodnotí respondenti převážně pozitivně. Asi 70 procent uvedlo, že se jim daří udržovat svou spotřebu alkoholu na přiměřené úrovni, a to dlouhodobě nebo alespoň po většinu času.

Kolik stojí alkohol v Evropě. Česko patří k nejlevnějším, odhalila analýza

Jednou z metod omezování konzumace alkoholu je krátkodobá abstinence, se kterou má zkušenost více než polovina dotázaných. Zhruba třetina krátkodobě abstinuje pravidelně, alespoň jednou ročně. Lidé často volí dobu jednoho měsíce. Ti, kteří krátkodobou abstinenci nikdy nezkusili a ani ji zkusit neplánují, často jako důvod uvádějí, že je jejich konzumace příliš nízká na to, aby to považovali za potřebné.

Česko patří podle zprávy o alkoholu za rok 2024 vydávané Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti dlouhodobě mezi země s nejvyšší konzumací alkoholu na světě. Ročně Češi vypijí 160 litrů alkoholických nápojů na osobu. Ze zprávy vyplývá, že rizikově konzumuje alkohol 15 až 18 procent české populace starší 15 let, což je odhadem 1,3 až 1,6 milionu osob.

Za rok umíme stáhnout biologický věk o dekádu, tvrdí vizionář Šrámek v Rozstřelu

Chladný pohled a pevný stisk. Kim s dcerou na střelnici otestovali novou zbraň

Severokorejský vůdce Kim Čong&#8209;un navštívil továrnu na střelné zbraně, kde...

Fotografie zveřejněné ve čtvrtek ukazují severokorejského vůdce Kim Čong‑una při jeho návštěvě továrny na střelné zbraně. Přímo na střelnici si vyzkoušel novou pistoli nedávno uvedenou do...

Před a po. Satelitní snímky ukazují Írán po týdnu destrukce

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují...

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují srovnávací satelitní snímky. Poškozena je zejména tamní vojenská infrastruktura, například vchody do tunelů v raketovém...

Ruku jí žvýkal medvěd, on zuřivě mačkal spoušť. Fotka jim otevřela cestu ke slávě

Ria Kuykenová se ocitla v medvědích spárech. Pimmy se jí zakousl do levé paže,...

V bílých lodičkách se procházela manéží, místo potlesku ji však čekalo děsivé přivítání. Před zraky diváků ji zběsile napadl medvěd. Strhující moment zachytil nizozemský fotograf Cees de Boer. Jeho...

Majitel domu určeného k demolici vylezl na střechu, odmítal slézt deset hodin

Majitel domu, který úřady nařídily zbourat, vylezl 12. března 2026 na střechu....

Situace kolem domu v Dobšicích na Znojemsku, který úřady nařídily zbourat, se vyhrotila. Jeho majitel vylezl na střechu domu, kde strávil deset hodin. Na místě byli policisté, kteří s ním...

Poslanci dorazili v lidových krojích, oblékli ho i Okamura a ministr Klempíř

Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura, místopředseda ANO Radek Vondráček a...

Sněmovnu v úterý ovládl folklor. Několik desítek poslanců v úterý do práce dorazilo v lidových krojích. V dolní komoře parlamentu se z toho už stává každoroční tradice. Letos to byl už třetí ročník...

Student v Ostravě nedorazil domů z maturitního plesu, pátrá po něm policie

Policie pátrá po studentovi Matěji Doležalovi, který se nevrátil z maturitního...

Policisté hledají na Landeku osmnáctiletého studenta z Ostravy, který po pátečním plesu nedorazil domů. Pročesávají vrch Landek v Ostravě-Petřkovicích, kde stopy pohřešovaného osmnáctiletého Matěje...

15. března 2026  11:47

Sklenička na zdraví? Polovina Čechů věří, že malé množství alkoholu prospívá

ilustrační snímek

Zhruba polovina Čechů věří, že pití malého množství alkoholu je zdraví prospěšné. Takové množství umí většina i konkrétněji určit, nejčastěji jako několik skleniček vína nebo piva. Vyplývá to z...

15. března 2026  11:37

Mladík s kuličkovkou spustil v Chomutově manévry, hrál si prý na akčního hrdinu

Mladík mával pistolí před restaurací

Mladíka, který před restaurací mává pistolí, si díky městskému kamerovému systému všimli tento týden v Chomutově. Strážníci okamžitě v několika vozech vyrazili na místo, kde dotyčného znehybnili....

15. března 2026  11:25

Ve Francii začalo první kolo místních voleb, prověří sílu krajní pravice

Francouzský premiér Sébastien Lecornu (15. března 2026)

Ve Francii se v neděli ráno otevřely hlasovací místnosti pro první kolo místních voleb. Ty jsou považovány za důležitý test před volbou hlavy státu v příštím roce. Hlasování naznačí, jak si stojí...

15. března 2026  9:51,  aktualizováno  11:16

Dívce se udělalo nevolno a na Matějské vypadla z atrakce, má poraněnou hlavu

Kolotočář Helfer na Matějskou pouť v Praze jezdí přes 60 let a provozuje...

Z atrakce na Matějské pouti vypadla v sobotu večer dívka v dospívajícím věku. Podle informací policie byla zajištěná podle pravidel, udělalo se jí však nevolno, neudržela se a při pádu si poranila...

15. března 2026  11:03

Habibi Come to Dubai? Masový odchod cizinců ohrožuje ekonomiku města

Bezpilotní letoun zasáhl dubajskou luxusní čtvrť. (12. března 2026)

Desítky tisíc turistů a zahraničních rezidentů opustily Spojené arabské emiráty poté, co Spojené státy a Izrael zahájily útoky vůči Íránu. Konflikt otřásá především Dubají, jejíž ekonomika stojí na...

15. března 2026

Evropa nás ropovodem Družba vydírá, míní Zelenskyj. Ukrajina nabízí pomoc s Íránem

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na Mnichovské bezpečnostní konferenci...

„Řekl jsem našim přátelům v Evropě, že se to jmenuje vydírání,“ ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Zkritizoval tak tlak Evropy na zprovoznění ropovodu Družba, kterým Maďarsko a Slovensko...

15. března 2026  10:52

Mrzí mě, že jsme se o zneužívání nebavili ve škole, říká vítězka Českého lva

Cenu pro Nejlepší herečku v hlavní roli získala Kateřina Falbrová za film...

Šestnáctiletá Kateřina Falbrová je čerstvou držitelkou Českého lva za nejlepší herecký výkon v hlavní roli v dramatu Sbormistr, inspirovaném skutečnými událostmi sexuálního zneužívání uvnitř...

15. března 2026  10:27

Most vylepší okolí jezera Matylda, jako první vznikne nová pumptracková dráha

Jezero Matylda na severozápadním okraji Mostu vzniklo zatopením bývalého lomu...

U jezera Matylda v Mostě vznikne nová pumptracková dráha. Ta je určená pro jízdu na kole, koloběžce, bruslích nebo skateboardu, je plná vln a klopených zatáček. Jezdec k pohybu nepoužívá šlapání či...

15. března 2026  10:03

Radost, bušení srdce a zatmění. Jak čerství držitelé Českého lva reagovali na ocenění

Český lev pro Dung Nguyen za Letní školu, 2001 (14. března 2026)

„Srdce mi bušilo až v krku,“ reagovala producentka Dagmar Sedláčková na vyhlášení snímku Karavan nejlepším filmem roku. Ani další ocenění na Českých lvech neskrývali dojetí a pohnutí, včetně...

15. března 2026  9:38

Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter
Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter

Ve spolupráci s L’Oréal Paris hledáme testerky, které chtějí vyzkoušet kompletní řadu pro zvětšení objemu vlasů – šampon, kondicionér a osvěžující...

L jako Litomyšl. Město by u dálnice rádo vidělo zábavnější protihlukové stěny

Dálnice D35 kolem Litomyšle má být dokončena v létě 2027. (18. března 2026)

Litomyšl by na sebe ráda upoutala pozornost na budoucí dálnici kolem města. Radnice přišla s nápadem, že by chtěla vylepšit betonové protihlukové stěny, jejichž design by odkazoval na rodiště...

15. března 2026  9:06

Šťastnou a bezpečnou střelbu. Chatboty pomohou naplánovat i útok, zjistili vědci

ChatGPT (ilustrační foto)

Znepokojivé výsledky přinesl výzkum vědců z USA a Irska, kteří zkoumali chatovací roboty využívající umělou inteligenci. Zaměřili se na to, jestli jsou ochotné pomáhat s násilím a zda je mohou...

15. března 2026

