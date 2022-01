Mladí v pandemii změnili alkoholové návyky. Ženy dohánějí muže

Mladí lidé ve věku od 18 do 24 let během pandemie rapidně proměnili alkoholové návyky. Pití buď zintenzivněli, nebo velmi omezili, ukázala studie Kliniky adiktologie 1. Lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) v Praze. Lidé mezi 45 do 54 lety konzumují zpravidla stejně jako předtím. Odborníci upozorňují, že ženy v pití alkoholu dohánějí muže, rozdíly se stírají především u mladých.