Od Putina zazněly klasické žvásty, problém je ruský imperialismus, říká Lipavský

Autor: ,
  7:36
Ministr zahraničí Jan Lipavský uvítal, že americký prezident Donald Trump se snaží válku na Ukrajině zastavit a bude o jednání se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem na Aljašce informovat Evropu. Problémem je ruský imperialismus, nikoliv touha Ukrajiny po svobodě, napsal v noci ministr na síti X. Lidovecký ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka uvedl, že Putinovi nejde o mír.
Jan Lipavský

Jan Lipavský | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Český ministr zahraničí Jan Lipavský a jeho ukrajinský protějšek Andrij Sybiha...
Ministr zahraničí Jan Lipavský (v první řadě vlevo) při návštěvě Ukrajiny...
Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na vojenské...
Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na vojenské...
46 fotografií

Tématem jednání Trumpa s Putinem měla být válka na Ukrajině, kterou Rusko rozpoutalo v únoru 2022. „Vítám, že se prezident Trump snaží válku zastavit, že o tom průběžně hovoří s evropskými představiteli a že bude o výsledcích dnešního jednání informovat i nás v Evropě. Včetně prezidenta (Ukrajiny Volodymyra) Zelenského,“ napsal Lipavský. Od Putina podle něj na tiskové konferenci zazněly stejné propagandistické žvásty o „kořenech konfliktu“, jaké hlásá jeho státní televize.

„Problémem je ruský imperialismus, nikoliv ukrajinská touha žít svobodně. A nezapomínejme, že právě v těchto slovech je skryta i Putinova snaha o návrat bezpečnostní architektury do roku 1997. Do momentu, kdy Česko ještě nebylo součástí NATO,“ upozornil Lipavský. Zabránit takovým scénářům je podle ministra v českém existenčním zájmu. „Kdyby to Putin s jednáním o míru myslel vážně, tak dnes celý den neútočil na Ukrajinu,“ dodal.

Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin

Podle Jurečky je pozitivní, že se na Aljašce vedlo jednání. „Ale bohužel je evidentní, že skutečně o mír Vladimiru Putinovi nejde, že mu nejde o zastavení umírání nevinných a zbytečných obětí, kdyby ta vůle byla, tak by se okamžitě útoky Ruska vůči Ukrajině zastavily,“ napsal na síti X vicepremiér. Podle něj příměří není primárně otázkou vnějších okolností, ale Putinova rozhodnutí.

Americké snahy o zastavení války na Ukrajině jsou podle předsedy lidovců Výborného správné. „Opět se ale ukázalo, že ho nevyhlásí USA, ale Rusko, které to zjevně nechce. Jinak by drony a rakety zabíjející nevinné děti a civilisty zastavili a vážně o příměří jednali,“ uvedl dnes ráno Výborný na síti X. Dodal, že klíč k příměří leží v Moskvě, ta má ale podle něj bohužel na prvním místě své mocenské zájmy a ne mír.

„Ruský imperialismus je hrozba“

Také ministr pro vědu a výzkum Marek Ženíšek míní, že Putin mír teď nechce, jinak by Ukrajinu opustil. „Ruský imperialismus je hrozba, které musíme vzdorovat. To platilo včera, platí dnes a bude platit i zítra,“ napsal na X.

Armádní generál ve výslužbě a bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý zatím chce při hodnocení schůzky počkat na konkrétní výsledky. V České televizi ovšem dnes upozornil, že Trump si sice před schůzkou vyslechl postoj Ukrajiny a Evropy, jeho vlastní se však s nimi nemusí shodovat. V případě negativních důsledků pro Ukrajinu bude podle něj důležitá další odpověď Evropy.

„Evropa má před sebou rozhodnutí, kdy by musela převzít část odpovědnosti v pomoci Ukrajiny od USA,“ řekl Šedivý. Zároveň ale upozornil, že například v dodávkách některých zbraňových systému jsou Spojené státy nenahraditelné. „Další omezení této pomoci by byl citelný zásah pro ukrajinskou armádu,“ dodal Šedivý.

Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl

Putin na tiskové konferenci po jednání s Trumpem rozhovory označil za konstruktivní a užitečné. Ukrajina byla podle něj jedním z témat jednání. Šéf Kremlu dále řekl, že shody dosažené na summitu na Aljašce by mohly být odrazovým můstkem pro ukončení války na Ukrajině a také pro obnovení vazeb mezi Moskvou a Washingtonem.

Trump jednání označil za extrémně produktivní, přineslo podle něj „skvělý pokrok“. Detaily ale prezidenti nesdělili. Tiskovou konferenci ukončili, aniž odpověděli na dotazy novinářů.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Nejčtenější

Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň

Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem. Zazněly Krampolovy oblíbené písně a na projekčních obrazovkách byly puštěny záběry z hercova života....

Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny

Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční schůzka prezidentů USA a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Ministr zahraničí Sergej Lavrov...

Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po několika letech osobně jednali, a to na Aljašce. Po tříhodinovém jednání na vojenském letišti v Anchorage...

Mikulov brojil proti přílivu turistů, teď zažívá jednu z nejhorších sezon

Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z nejhorších sezon za poslední roky. Město přitom ještě nedávno chtělo zavádět opatření proti nadměrnému přílivu turistů.

Schillerová v dračí lodi i zraněný Rakušan. Nejzajímavější momentky z letní kampaně

Kampaň nezastavuje ani o prázdninách. Politici se ale musí přizpůsobit lidem, a tak vyráží na netradiční místa. Třeba šéfka poslanců ANO Alena Schillerová „lovila“ voliče v dračí lodi, Piráti zase na...

Od Putina zazněly klasické žvásty, problém je ruský imperialismus, říká Lipavský

Ministr zahraničí Jan Lipavský uvítal, že americký prezident Donald Trump se snaží válku na Ukrajině zastavit a bude o jednání se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem na Aljašce informovat...

16. srpna 2025  7:36

Žádný Mnichov ani Jalta, ale Putin je vítěz, získal čas, shodují se komentátoři

Ačkoliv jednání na Aljašce nepřineslo konkrétní výsledek, pro ruského prezidenta Vladimira Putina šlo o úspěch, shodují se komentátoři. Viditelně si užíval pozornosti, kterou mu americký prezident...

16. srpna 2025  7:30

Meandrující potoky na Bruntálsku pomáhají udržet vodu v krajině

Mělká a přirozeně meandrující koryta Hájnického potoka na Bruntálsku v Moravskoslezském kraji vytvořili i s několika tůněmi vodohospodáři Lesů České republiky v programu Vracíme vodu lesu. Práce...

16. srpna 2025  7:24

Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin

Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat schůzka mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ruským vůdcem Vladimirem Putinem....

16. srpna 2025  7:05

Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po několika letech osobně jednali, a to na Aljašce. Po tříhodinovém jednání na vojenském letišti v Anchorage...

15. srpna 2025  17:44,  aktualizováno  16.8 2:32

Živnostníci si neplatí nemocenské pojištění, nedůvěřují systému

Premium

O dobrovolné nemocenské pojištění není mezi podnikateli zájem. Důvodem jsou nevýhodně nastavené podmínky i nedůvěra v systém. Drtivá většina z nich má proto buď rezervu, nebo pracují i s nemocí,...

16. srpna 2025

Za specialistou lidé cestují i desítky kilometrů. Vláda nás odbývá, říká expert

Premium

Pacienti po celém Česku se potýkají se stále větším nedostatkem ambulantních specialistů. Získat termín dříve než za měsíc je vzácnost a lidé musí za lékařem často dojíždět i desítky kilometrů....

16. srpna 2025

Dubaj funguje jako dobře řízená firma. Překvapí v mnoha aspektech, líčí makléřka

Premium

Když se řekne Dubaj, většině z nás se vybaví třpytivé mrakodrapy a luxusní životní styl. Pro Natálii Burešovou to však není pohled zvenčí, je to každodenní realita, kterou si vybudovala sama, bez...

16. srpna 2025

V Evropě bují nový byznys. Vydělávání na bateriích a záporných cenách elektřiny

Mnozí obchodníci a analytici v posledních týdnech řeší, jak jejich firmy mohou vydělat na novém fenoménu evropské energetiky. Na záporných cenách elektřiny, které jsou výsledkem rostoucího zastoupení...

16. srpna 2025

OBRAZEM: Kdy přestaneš zabíjet civilisty? Putin na summitu dělal, že neslyší

Na Aljašce začal summit o mírových jednáních a šéf Bílého domu Donald Trump se tak po více než šesti letech oficiálně setkal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem naživo. Reportéři poblíž křičeli:...

15. srpna 2025  22:45

Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu
Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu

Hledáte spolehlivý kočárek do terénu nebo bezpečnou autosedačku pro vaše nejmenší? Máme pro vás skvělou zprávu! Od 1. srpna najdete na Feedo.cz...

Meteorologové odvolali smogovou situaci pro Prahu a dva kraje. Netrvala ani tři dny

Více než dva dny platila nad Prahou a Středočeským krajem smogová situace. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) ji vyhlásil ve středu odpoledne kvůli nadlimitním koncentracím přízemního ozonu....

15. srpna 2025  22:30

Jeřáb se ramenem zasekl do mostu na dálnici. Řidič lezl z kabiny po žebříku

Poškozený most, poničený jeřáb a omezení provozu do dálnici D3 u Veselí nad Lužnicí. Takové jsou následky nehody, kdy jeřáb ze zvednutým ramenem nepodjel most a zasekl se do jeho konstrukce. Řidič...

15. srpna 2025  16:43,  aktualizováno  22:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.