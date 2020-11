Genocida kozáků pokračuje i za Putina, tvrdí jejich potomek žijící v Česku

Váš otec básník a lékař Nikolaj Kelin (1896–1970) pocházel ze známého rodu donských kozáků. Jak jste se ale vy stal rovnou kozáckým atamanem?

Třebaže kozáci byli v minulém století rozptýlení po celém světě, pořád se formálně drží Kozácká republika, a když jejich nejvyšší představitel – ataman – nějak povážlivě zestárl, vždy se volil nový. Před dvěma lety bylo stávajícímu atamanovi Vševelikého donského vojska přes 90 let a byl v Kalifornii hospitalizován. Všichni mě tehdy přemlouvali, abych to po něm převzal. Bral jsem to zpočátku jako oživování nebožtíků, protože potomci kozáků žijí mimo vlast už třetí generaci, a odmítal jsem to. Ale oni říkali, abych si uvědomil, že to je poslední emigrantská organizace, kterou ještě neovládají putinovci. Ostatní už se jim podařilo takříkajíc „zmáknout“. Také jsem upozorňoval, že v Rusku žije inženýr Melichov, který tam vede dvě muzea antikomunistického odboje, je to velice odvážný člověk, jehož v jeho aktivitách nezastavilo ani věznění, ani téměř 400 soudních stání, a také dobrý podnikatel. On sám ale prohlásil, že je na tuhle funkci příliš zranitelný, takže mě k tomu asi po roce přemluvili.