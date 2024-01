Dřív UHO, dnes velouté. Doba je jinde, hodnotí školní jídelny expertka

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou až 45 %

Ve školních jídelnách denně obědvají dva miliony dětí. Už od příštího školního roky by jim pokrmy měly být připravovány podle nových pravidel. Změnu vyhlášky o školním stravování a úpravu spotřebního koše chystá skupina odborníků v rámci projektu Státního zdravotního ústavu s názvem Máme to na talíři a není nám to jedno. Jeho spoluautorka Alexandra Košťálová popisuje, v čem se školní jídelny za posledních 30 let zlepšily, jaké dělají chyby a jaké změny je čekají.