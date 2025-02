Nástup Trumpa je impozantní. Odhalil, jaký je Evropa skanzen, říká Vondra

Americký prezident Donald Trump uvalil o víkendu 25procentní cla na dovoz zboží z Kanady a Mexika a dodal, že se teď chystá na Evropu, která se k USA „nechovala hezky“. Začala tím nová obchodní válka, jak velký problém to pro Česko bude?

Pokud to vyeskaluje ve skutečnou obchodní válku, kdy to bude nekonečný systém akce a protireakce, tak by to pro Evropu i Česko nepochybně problém byl. Protože pokud jde o čistý obchod, tak naše část Evropy má s USA významný přebytek. Mělo by to pochopitelně za následek recesi a chudnutí. My na tom navíc můžeme tratit víc než Amerika, protože tam vyvážíme zboží, zatímco oni k nám vyvážejí služby a kapitál a to už se řídí trochu jinými pravidly. Je teď na Evropské komisi, aby našla řešení. A já se už delší dobu v europarlamentu ptám, kde je náš plán, jak budeme s Trumpem jednat. Ani on si totiž podle mě eskalaci nepřeje.

Pro bezpečnost USA je desetkrát důležitější Grónsko než Ukrajina. Dánsko je sice milá země, ale jakou má vlastně motivaci Grónsko držet? Akorát tam utápí půl miliardy eur ročně.