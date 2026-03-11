Vondra po hádce opustil debatu stanice TA3. Tohle nemám zapotřebí, pronesl

Autor:
  10:06
Debata na slovenské stanici TA3 skončila pro europoslance i diváky poněkud nečekaně. V přímém přenosu se totiž proměnila v ostrý názorový střet českého europoslance Alexandra Vondry (ODS) a slovenského europoslance Ľuboše Blahy (Smer-SD). Vondra na závěr diskuse odmítl pokračovat a ze studia odešel. „Je mi pětašedesát a tohle nemám zapotřebí,“ reagoval.
Alexandr Vondra, Martin Kupka, Veronika Vrecionová a Ondřej Krutílek na tiskové...

Alexandr Vondra, Martin Kupka, Veronika Vrecionová a Ondřej Krutílek na tiskové konferenci ODS představili klíčové priority strany pro působení v Evropském parlamentu. (8. ledna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Místopředseda slovenského parlamentu a nově zvolený slovenský europoslanec...
Předseda slovenské opoziční strany Směr-SD Robert Fico (uprostřed, 8. února...
Alexandr Vondra /ODS/ a Karel Havlíček /ANO/ v Partii na CNN Prima News (8....
Europoslanec Alexandr Vondra na volebním kongresu ODS (18. ledna 2026)
19 fotografií

Europoslanci debatovali především o současných ozbrojených konfliktech a jejich následcích. Na řadu přišla také válka v Íránu. Podle slovenského europoslance totiž Evropská unie přistupuje k jednotlivým světovým konfliktům rozdílně. Poukázal například na dění v Íránu, Gaze nebo Venezuele.

Vondra ale odmítl interpretaci slovenského politika a obvinil ho z relativizování ruské agrese vůči Ukrajině. Následně došlo ke slovní přestřelce dvou europoslanců. Ze strany Vondry následně zazněly i vulgarismy.

„Tady pan chápající (europoslanec Vondra, pozn. red.) a paní křesťanka (Miriam Lexmann, pozn. red.) nedokáže odsoudit genocidu v Gaze. Nedokáže odsoudit, že malé děti umírají v malé škole kvůli Američanům, ale teď se tváříme, že za to může Putin. (...) Co s tím má Putin proboha? Trump a Netanjahu a Zelenskyj jsou největší gauneři 21. století, pochopte to,“ pronesl slovenský europoslanec Blaha při debatě.

Slovenský politik na adresu Vondry také řekl, že „obhajuje vraždy malých dětí,“ načež se českého europoslance hned zastala i slovenská europoslankyně Miriam Lexmann zastupující v Evropském parlamentu Křesťanskodemokratické hnutí.

Válka přichází ze západu, hlásá Ficův Blaha. Ve videu z Moskvy oslavuje Rusy

Krátce před koncem pořadu Vondra prohlásil, že svého oponenta dál nehodlá poslouchat. Označil jeho vystoupení za demagogické a rozhodl se diskuzi opustit.

„Nezlobte se, já tyhle vaše kecy poslouchat nebudu. S tímhle pánem já opravdu diskutovat nebudu. Já už jsem starší člověk, je mi pětašedesát a tohle nemám zapotřebí,“ zakončil diskusi Vondra.

Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

Za rok umíme stáhnout biologický věk o dekádu, tvrdí vizionář Šrámek v Rozstřelu

Nejčtenější

Prostitutky v Dubaji mají díky uvázlým cizincům žně, večer s nimi vyjde draho

Dubaj se stala centrem prostituce v Perském zálivu.

Zatímco mnohé Čechy uvěznily v Dubaji salvy íránských raket, ruské prostitutky si nemohou stěžovat. V paralyzované metropoli Perského zálivu musejí obsloužit nejen zástupy asijských a arabských...

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

První dáma Pavlová sdílela společné fotky s prezidentem z lyžovačky v Alpách

První dáma a prezident republiky na prodlouženém víkendu v rakouských Alpách....

První dáma Eva Pavlová sdílela na svých sociálních sítích z prodlouženého víkendu v rakouských v Alpách, kam vyrazila se svým manželem a partou přátel.

Před a po. Satelitní snímky ukazují Írán po týdnu destrukce

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují...

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují srovnávací satelitní snímky. Poškozena je zejména tamní vojenská infrastruktura, například vchody do tunelů v raketovém...

Do íránské války se chystá vstoupit další jaderná mocnost. Má spojenecké závazky

Pákistánský armádní tank stojí na pákistánsko-afghánské hranici v Chamanu. (27....

Blízký východ balancuje na hraně eskalace nynějšího konfliktu. Pákistán poprvé otevřeně připustil, že by mohl vstoupit do války proti Íránu. Ministr zahraničí Išak Dar varoval Teherán, že v případě...

Poslanci schvalují rozpočet. Před Sněmovnou protestovali zástupci kultury

Přímý přenos
Demonstrace Stojíme za kulturou!, kterou svolali studenti uměleckých vysokých...

Stovky studentů uměleckých oborů a zástupců kultury na u Sněmovny protestovaly proti plánovaným škrtům v rozpočtu ministerstva kultury. Měli transparenty s hesly My hladovět umíme, vy neumíte...

11. března 2026,  aktualizováno  10:27

ČT nasadí za Moravce dvojici moderátorů. Místo Otázek se bude vysílat jiný pořad

Moderátor Václav Moravec na karlovarském filmovém festivalu. (6. července 2025)

Po nedělním nečekaném oznámení Václava Moravce, že po 21 letech skončí v České televizi, začíná být jasno, co bude dále s jeho pořadem. Podle více zdrojů z České televize by debatu tuto neděli měli...

11. března 2026  10:13

Vondra po hádce opustil debatu stanice TA3. Tohle nemám zapotřebí, pronesl

Alexandr Vondra, Martin Kupka, Veronika Vrecionová a Ondřej Krutílek na tiskové...

Debata na slovenské stanici TA3 skončila pro europoslance i diváky poněkud nečekaně. V přímém přenosu se totiž proměnila v ostrý názorový střet českého europoslance Alexandra Vondry (ODS) a...

11. března 2026  10:06

Drážďany zažívají dosud největší evakuaci kvůli bombě, likvidace je těžší než obvykle

Pracovníci pyrotechnické služby procházejí staveništěm u zbořeného Carolabrücke...

Nejméně 18 tisíc lidí muselo ve středu opustit centrum Drážďan kvůli nálezu bomby z druhé světové války. Policisté nyní kontrolují evakuační zónu, aby zajistili, že se v ní nikdo nenachází. Teprve...

11. března 2026  10:06

Léčil opilý, psal lživé posudky. Psychiatr má potíže se soudy, musel zavřít ordinaci

Premium
Michal Pořický (uprostřed)

Pacienti psychiatra Michala Pořického mají problém. Nemohou k němu jít na vyšetření ani získat recept na léky. Jeho ordinace na náměstí v Berouně je zavřená. Lékař na webu sděluje, že v současnosti...

11. března 2026

Mendlovo náměstí, hlavní nádraží, Cejl... Kde se lidé v Brně cítí dobře a špatně

Hlavní nádraží patří mezi místa, které obyvatele Brna dlouhodobě trápí a podle...

Tisíce bodů, stovky lokalit a upřímné názory 1 700 respondentů. Taková je bilance v pořadí už čtvrté pocitové mapy Brna, do níž se mohli vloni zapojit jeho obyvatelé i návštěvníci. Výsledky průzkumu...

11. března 2026  9:58

Požár autobusu ve Švýcarsku má nejméně šest obětí. Policisté mluví o úmyslném činu

Nejméně šest lidí zemřelo při požáru autobusu ve švýcarském městě Kerzers. (10....

Nejméně šest lidí zemřelo při požáru autobusu ve Švýcarsku, další jsou zranění. Incident se stal v obci Kerzers, která se nachází asi 20 kilometrů západně od metropole Bernu. Požár nejspíše zavinil...

10. března 2026,  aktualizováno  11. 3. 9:38

Agentura IEA kvůli válce navrhuje rekordní uvolnění ropných rezerv

ilustrační snímek

Mezinárodní agentura pro energii navrhla zatím největší uvolnění ropných rezerv za účelem omezení prudkého růstu cen ropy v souvislosti s válkou Spojených států a Izraele proti Íránu. Uvolnění by...

11. března 2026  9:31

Vyšetřování požáru na Letné potrvá týdny, někteří evakuovaní se domů hned nevrátí

Požár plynu v pražských Holešovicích. (10. března 2026)

Vyšetřování úterního požáru plynového potrubí v pražských Holešovicích, který zasáhl dva domy a vyžádal si evakuaci desítek lidí, potrvá podle hasičů ještě několik týdnů. Obyvatelé bytů, které požár...

11. března 2026  8:55

Chameneí je zraněný, přiznávají v Íránu. Píše se o zásahu nohou

Íránec během oslav výročí Islámské revoluce nese portrét Modžtaby Chameneího,...

Nový íránský nejvyšší duchovní Modžtaba Chameneí je v pořádku a v bezpečí, navzdory zraněním, uvedl syn íránského prezidenta Júsef Pezeškján. Deník The New York Times dnes s odkazem na íránské a...

11. března 2026  8:24,  aktualizováno  8:55

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Novorozenec krátce po porodu zemřel. Soud dal rodičům šanci na odškodnění

ilustrační snímek

Nejvyšší soud (NS) v Brně dal rodičům novou šanci na omluvu a odškodnění za úmrtí novorozence po porodu v Nemocnici Jablonec nad Nisou. Případ vrátil libereckému krajskému soudu, který se původně...

11. března 2026  8:53

GLOSA: Dneska už se špatně sedí, zazní v poutavé zpovědi vězeňského kaplana

Vězeňský kaplan Otto Broch

Otto Broch: Byl jsem ve vězení. Tak se jmenuje kniha, kterou napsal státní zástupce Ondřej Šťastný jako knižní rozhovor s vězeňským kaplanem, který 30 let docházel do olomoucké vazební věznice. Svými...

11. března 2026  8:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.