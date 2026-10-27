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Že chtěl Havel poslat vojsko na Slovensko? Typicky mečiarovská lež, reaguje Vondra

Petr Kolář
  10:33

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Alexandr Vondra | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Nějaký oběd, kde by Havlovi padaly příbory z ruky, si fakt nepamatuji. Je to prostě blbost, reaguje Alexandr Vondra. Krátce předtím totiž dostal k přečtení pasáže z rozhovoru Vladimíra Mečiara pro iDNES.cz, v němž expremiér Slovenska vypráví, jak Václav Havel s ministrem obrany Lubošem Dobrovským plánovali zamezit odtržení Slovenska vojenskou silou.

Mečiar tvrdí, že právě Havlova snaha o vojenské řešení prý vedla k tomu, že jeho tehdejší strana HZDS zablokovala jeho zvolení federálním prezidentem. „Vysvětlil jsem mu, že ten, kdo počítá s armádou, nemůže být prezidentem Slováků. Tehdy mu vypadl příbor z rukou, koukal tupě do talíře. Prý: Jak to víte? Říkám: Víme o tom mnohem víc, než si myslíte. Později rezignoval na funkci prezidenta,“ popisuje Mečiar údajnou scénku z jejich tehdejšího setkání u oběda.

Havlovo položení funkce prezidenta Československa vedlo k tomu, že hlavní slovo v debatách o budoucnosti Čechů a Slováků stoprocentně přešlo na premiéry Václava Klause s Vladimírem Mečiarem. Ti se pak rychle dohodli na rozdělení Československa.

Jestli někdo zabránil krveprolití, tak to byl Havel tím, že akceptoval realitu a abdikoval. Tím tomu dal volný průběh. A pak samozřejmě Klaus, který to s Mečiarem vyjednával.

Alexandr Vondrabývalý Havlův poradce, europoslanec ODS

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