Europoslanec Vondra se omluvil Slovincům za „oportunistické svině“

V dopise slovinským poslancům Evropského parlamentu Vondra vysvětlil, že se nechal unést emocemi po pro něho „do nebe volající“ nespravedlnosti.

Česká Slavia v středeční odvetě závěrečné fáze kvalifikace Ligy mistrů držela proti dánskému Midtjyllandu postupový výsledek přes osmdesát minut, ale v závěru zkolabovala a podlehla 1:4.

Podle některých rozhořčených fanoušků tomu pomohla opakovaná penalta, kterou nařídil slovinský rozhodčí Damir Skomina. K tomuto názoru se přidává ve svém dopise i Vondra. Uznal však, že jeho slova nebyla v roli veřejného činitele a politika vhodná.

„Princip kolektivní viny je pro mě naprosto nepřijatelný, stejně jako hrubá a nízká slova, která jsem použil. Je mi líto, co se stalo, a všem lidem nejen ve Slovinsku, ale i doma v Česku i kdekoli v Evropě se za ně omlouvám,“ napsal český europoslanec.



Všech osm slovinských europoslanců minulý týden Vondrovi napsalo dopis v reakci na jeho vyjádření na sociální síti. Jeho slova se jich nedotkla, protože jsou nízká a hrubá. „Máme na víc, a tím myslíme Slovince i Čechy. Ve středu jste nás neurazil, urazil jste své vlastní lidi,“ napsali českému politikovi.

Na slovinský oportunismus jsme nadávali už s VH

Vondra, jenž je známý i svou kritikou Evropské unie a který se označil v Evropském parlamentu „tak trochu“ za disidenta, bezprostředně po fotbalovém utkání na Twitter napsal: „Slavie je mi dneska upřímně líto. Zařízl ji slovinský rozhodčí. Vždycky jsem říkal, že Slovinci dokážou být oportunistické svině. Viz například chování k turistům tranzitujícím do Chorvatska. Dneska se to zas potvrdilo...“.



Za jeho výrok ho zkritizoval poslanec TOP 09 Miroslav Kalousek nebo europoslanec za Piráty Mikuláš Peksa. Kalousek se podivoval, že takový výrok dokáže vyslovit bývalý Havlův poradce, ministr zahraničí a ministr obrany. „Mirku, budeš se divit, ale na slovinský oportunismus jsme nadávali na Hradě už začátkem 90tek.... I s VH,“ odvětil mu Vondra.

Naopak pochopení se mu dostalo od Pavla Novotného, člena ODS a starosty pražských Řeporyjí, a ve smířlivém duchu se vyjádřil i předseda ODS Petr Fiala. „Emotivní reakce velkého slávistického fanouška na podivné rozhodnutí rozhodčího. I politici milují fotbal, fandí a občas zoufale vykřiknou nad křivdou vůči jejich týmu,“ napsal Fiala redakci iDNES.cz.

„Paušalizovat se samozřejmě nemá, ani v politice, ani ve fotbale. Víc se k tomu ale nemá cenu vyjadřovat, Sašu Vondru opravdu nepodezírám z žádné nenávisti,“ dodal Fiala.



Ve svém omluvném dopise Vondra sám napsal, že jeho výrok neměl podporovat žádnou nenávist mezi národy. „Jak správně poukazujete, společně se v Evropské unii vytrvale snažíme, aby na kontinentě nebylo žádné místo pro války, šovinismus a nenávist. Věřte, že takové přesvědčení plně a bezvýhradně sdílím,“ uzavřel Alexandr Vondra svůj dopis.