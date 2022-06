Charanzová: Projev Fialy měl zastřít kauzu. Vondra připomněl obviněného Babiše

„Kauza hnutí STAN ovlivní české předsednictví. Je to vidět ze slov pana premiéra. Zakrývá jejich problémy. Že ministr vnitra o tom věděl a nejednal. Řeší se to i v Bruselu, byla to v pondělí hlavní zpráva. Na titulcích vidíme: Chaos u země, která přebírá předsednictví,“ řekla na CNN Prima News Charanzová z Bruselu.

Vondra v reakci na slova Charanzové připomněl problémy kolem bývalého premiéra Babiše, který se ale svých funkcí nevzdal.

„Nevím, kde paní Charanzová bere drzost toto zdvihat. Nechci sahat na svědomí politiků STAN. Ale ještě ten týden se ti, co se jich kauza týkala, z vlády poručili, a to ze všech funkcí. Andrej Babiš byl obviněn, Gazdík nebyl obviněn. Jen proto, že se s někým setkal, sám dobrovolně odešel. Váš šéf se držel jako klíště křesla předsedy, byť byl obviněn,“ reagoval Vondra.

„Nemáte, koho co mistrovat. Vy jste zaútočila jako první, jen jsem to vrátil. Policie to řeší a ti, kterých se to týkalo, okamžitě odešli z vlády i ze svých funkcí, na rozdíl od Andreje Babiše,“ dodal europoslanec.

Charanzová v debatě odkázala také na program koalice Spolu. „Moralizujete, jaká má být politika v ČR, na tom jste vyhráli volby. Máme tuto vládu půl roku a je v Praze organizovaný zločin. Politici napojení na člověka od Radovana Krejčíře,“ uvedla Charanzová.