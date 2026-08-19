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Vlajka, Krteček? Česko hledá, co poletí se Svobodou do vesmíru, zapojí i veřejnost

Autor:
  12:05
Český astronaut Aleš Svoboda.

Český astronaut Aleš Svoboda. | foto: Michaela Szkanderová

Krteček ve vesmíru na ramenou astronauta Andrewa Feustela
Vesmír ho fascinoval odmala, sny se mu plní. Aleš Svoboda bude pilotem...
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Vesmír ho fascinoval odmala, sny se mu plní. Aleš Svoboda bude pilotem...
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Co bude reprezentovat Česko stovky kilometrů nad zemí? Lidé mohou navrhnout, co by měl astronaut Aleš Svoboda příští rok vzít na Mezinárodní kosmickou stanici (ISS). Může jít o symbol české historie, vědy, kultury, sportu nebo třeba obyčejnou věc s neobyčejným příběhem. Návrhy lze posílat do 18. září.

Do vesmíru nemíří pouze vědecké experimenty, technika a vybavení potřebné pro samotnou misi. Astronauti s sebou tradičně vozí také drobné předměty, které připomínají jejich zemi, kulturu nebo osobní příběh. Podobnou možnost nyní dostává i veřejnost.

„Nechceme, aby to byla jen mise vědců a techniků. Chceme do ní zapojit celou zemi. Proto dáváme veřejnosti možnost vybrat český příběh nebo symbol, který poletí s Alešem Svobodou. I malý předmět může nést silný vzkaz o tom, co Česko dokáže a na co můžeme být hrdí,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO).

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Lidé tak mohou prostřednictvím formuláře navrhnout předmět, který by mohl doprovodit českého astronauta Evropské kosmické agentury (ESA) Aleše Svobodu při plánované misi na ISS v příštím roce.

Výzvu ve středu zahájil národní projekt Česká cesta do vesmíru, který koordinuje ministerstvo průmyslu a obchodu. Své tipy mohou lidé posílat do 18. září. Předměty, které by mohly českou misi doprovodit, chce projekt představit veřejnosti v listopadu během festivalu Czech Space Week 2026.

Máte tip, co by měl Aleš Svoboda vzít s sebou do vesmíru?

Do vesmíru se už podíval Krteček

Podobné předměty mají v historii kosmických letů své místo. Na oběžnou dráhu se dostaly například národní vlajky, medaile, sportovní předměty nebo osobní věci astronautů. Českou stopu už ve vesmíru zanechal i Krteček. Legendární plyšovou postavičku vzal v roce 2011 na Mezinárodní kosmickou stanici americký astronaut Andrew Feustel.

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„Krteček ukázal, že i malý a zdánlivě obyčejný předmět může ve vesmíru vyprávět silný český příběh. Tentokrát chceme dát prostor lidem z celé republiky, aby sami řekli, co podle nich stojí za to vzít s sebou. Může to být něco spojeného s historií, vědou, kulturou nebo třeba každodenním životem. Důležité je, aby takový předmět dokázal něco říct o Česku i lidem za jeho hranicemi,“ přiblížil výzvu koordinátor národního projektu Česká cesta do vesmíru Václav Kobera.

Organizátoři zároveň upozornili, že důležitou roli ve výběru budou hrát i bezpečnostní podmínky. „Prostor na palubě i hmotnosti jednotlivých předmětů jsou omezené, každý předmět proto musí projít technickým a bezpečnostním posouzením. Odeslání návrhu tak automaticky neznamená, že daný předmět do vesmíru poletí,“ stojí v tiskové zprávě.

Svoboda poletí příští rok na Mezinárodní kosmickou stanici jako pilot vesmírné lodi Dragon. Vyplývá to ze smlouvy, kterou Evropská kosmická agentura uzavřela s americkou společností Vast, jež tyto lety zajišťuje. Připojit se má k francouzskému astronautovi Thomasi Pesquetovi, který byl pro misi jmenován velitelem.

8. června 2026
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