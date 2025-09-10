Za dva roky by se do vesmíru mohl podívat astronaut Svoboda. Na čem ještě záleží

Svoboda je stíhací pilot a člen záložního týmu astronautů Evropské kosmické agentury (ESA). Uspěl v konkurenci bezmála 22 600 lidí. Intenzivní příprava mu začala koncem loňského roku v Kolíně nad Rýnem. Výcvik zahrnoval například základy biologie, trénink přežití v zimě nebo adaptaci těla na stav beztíže. Před týdnem zahájil druhou část základní přípravy.
|
Cesta ke hvězdám. Českého astronauta čeká v dalším výcviku boj o přežití v moři
„Máme blok zaměřený na rakety, kosmické prostředky nebo řízení orbitálních letů. V Bordeaux nyní trénujeme stav beztíže při parabolickém letu. Dále nás čeká výcvik přežití v Baltském moři a pak i část věnovaná anatomii, fyziologii, ale i fotografování a videu,“ uvedl Svoboda. Výcvik se mu zamlouvá stále víc. „Začali jsme hodně obecnými úvody, ale postupně se čím dál víc věnujeme tomu, co souvisí přímo s kosmickým letem,“ dodal.
Závěrečná část základního výcviku se uskuteční příští rok na jaře. Další přípravu by Svoboda absolvoval poté, co se rozhodne o české misi k ISS. „Teď se čeká, až NASA vybere firmu. Poté bude vznikat čtyřčlenná posádka a bude bližší představa o datu mise. Nyní je předběžný termín konec roku 2027. Zhruba půl roku před tím by se posádka začala připravovat konkrétně na svůj let,“ sdělil.
Česká vláda schválila misi astronauta s náklady dvě miliardy korun v květnu. Americká společnost Axiom Space následně informovala, že se na ni kvůli letu Svobody obrátilo české ministerstvo dopravy. Kromě Axiomu se mluví také o firmě Vast. „NASA už měla rozhodnout, očekávali jsme to v květnu nebo červnu. Možná to souvisí s tím, že má nyní úřad prozatímního ředitele,“ míní brněnský astronom Jiří Dušek, jenž se podílí na projektu Česká cesta do vesmíru.
|
Česká cesta do vesmíru. Přišla skepse, jestli se věc podaří rozhýbat, líčí pilot
Kromě výcviku Svobody se v mezičase připravují také experimenty pro vesmírnou misi. Ministerstvo dopravy jich už dříve vybralo 14. „Vyhodnocuje se jejich smysluplnost a realizovatelnost. Finální slovo má ESA. Oznámení, které pokusy se uskuteční, je v plánu na druhou polovinu října při festivalu Czech Space Week, „ dodal Dušek.
Projekt Česká cesta do vesmíru zahrnuje také několik aktivit zaměřených na mládež, díky čemuž podle Duška vnímá veřejnost vynaložené náklady kladně. „Kdyby to bylo jen o letu jednoho člověka do vesmíru, tak se o tom můžeme bavit. Ale projekt má i motivovat mladé lidi k zájmu o vědu a techniku. Bez absolventů technických oborů a vědců nemůže svět fungovat. Kromě toho může pomoci už současným odborníkům, kteří díky experimentům získají další znalosti,“ poznamenal.
|
18. prosince 2024